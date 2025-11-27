Nuovo conto corrente? Il Black Friday è l'occasione giusta per aprirne uno

Conti Correnti
di Davide Raia

Il periodo del Black Friday è l'occasione giusta per acquistare prodotti e attivare servizi di vario tipo. Quest'anno, però, in queste giornate di promozioni c'è spazio anche per diverse offerte riservate a chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente. Ecco quali sono le migliori opzioni per aprire un nuovo conto.

Scegliere un nuovo conto corrente richiede un’analisi attenta delle opzioni disponibili e delle loro caratteristiche, in modo da poter puntare sul conto giusto per gestire i propri risparmi, massimizzando i vantaggi.

In questo momento, in pieno clima Black Friday, diverse banche stanno proponendo offerte molto interessanti per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente. Le opzioni sono tante e i vantaggi sono significativi.

Per scoprire le offerte più interessanti del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto. In questo modo è possibile trovare il conto giusto in modo rapido.

Ecco, invece, quali sono le offerte più interessanti del Black Friday per un nuovo conto corrente:

Le offerte del Black Friday per aprire un nuovo conto

Ecco le promozioni selezionate per aprire un nuovo conto:

Conto Corrente Arancio di ING

Partiamo da Conto Corrente Arancio di ING. Per tutti i nuovi clienti è possibile ottenere:

  • interessi al 4% per 6 mesi sul conto deposito non vincolato “Conto Arancio”, fino a 50.000 euro di deposito massimo e senza alcun costo
  • cashback del 4% per 6 mesi per le spese con carta di debito, fino a un rimborso massimo di 20 euro al mese

Per accedere alla promo basta aprire il Conto Corrente Arancio con canone zero, carta di debito gratuita e bonifici senza commissioni. In alternativa è possibile optare per la versione Più del conto che aggiunge prelievi gratis e la carta di credito. Il costo, in questo caso, è di 5 euro al mese ma c’è la possibilità di azzeramento con accredito di stipendio/pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro.

Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. All’apertura del conto è necessario inserire il codice ING2025 per sfruttare tutti i vantaggi della promozione.

Conto Online di Crédit Agricole

Per i nuovi clienti che scelgono il Conto Online di Crédit Agricole c’è ora la possibilità di accedere a diversi vantaggi con la possibilità di sfruttare il conto a canone zero, senza alcun requisito da rispettare, e anche di ottenere fino a 800 euro in Buoni Amazon.

Per quanto riguarda, i Buoni Amazon, ecco come ottenerli:

  • 50 euro di welcome bonus aprendo il condo, inserendo il codice VISA e richiedendo la carta di debito Visa, con cui effettuare almeno una transazione entro 30 giorni dall’apertura
  • 50 euro accreditando stipendio o pensione
  • fino a 200 euro come “cashback” delle spese con carta di debito entro 60 giorni dall’apertura del conto; spendendo almeno 500 euro si otterrà un buono da 50 euro; l’importo salirà in base alle spese effettuate fino a un massimo di 200 euro per chi spende almeno 2.000 euro
  • fino a 500 euro invitando i propri amici ad aprire il conto corrente con Crédit Agricole (50 euro per ogni amico invitato che apre il conto

Il conto include la carta di debito, con canone zero per 2 anni (poi 2 euro al mese), i bonifici gratis, i prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole e diversi altri vantaggi, come condizioni agevolate per richiedere un prestito, il conto deposito con interessi al 2,5% per 6 mesi e altro ancora.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Conto Credem Link

Un altro ottimo conto su cui puntare oggi è Credem Link, il conto online proposto da Credem che fino al prossimo 30 novembre garantisce ai nuovi clienti la possibilità di ottenere 200 euro in Buoni Amazon in regalo.

Per sfruttare la promo è necessario:

  • aprire il conto inserendo il codice BONUS200 entro il prossimo 30 novembre 2025
  • attivare la carta di debito ed effettuare pagamenti per almeno 2.000 euro complessivi entro il 31 marzo 2026 in modo da ottenere un primo buono da 100 euro
  • mantenere attivo il conto con accredito stipendio/pensione ed effettuare almeno 1.000 euro di pagamenti tra aprile e giugno 2026 per ottenere un secondo buono da 100 euro

Il conto corrente di Credem ha canone zero, senza requisiti da rispettare, e include la carta di debito con possibilità di scegliere tra la Credemcard Internazionale (a canone zero per un anno, poi 1,5 euro al mese) e la Credemcard su circuito nazionale Bancomat (a canone zero).

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di apertura.

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
