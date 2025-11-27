Per il Black Friday chi passa a CoopVoce può attivare un'offerta con minuti e Giga illimitati a meno di 10 euro al mese e attivazione gratis . Scopri come accedere alla promozione

CoopVoce per il Black Friday ha reso disponibile una delle sue migliori offerte di telefonia mobile. Chi passa a CoopVoce, infatti, oggi può attivare un piano con inclusi minuti e Giga illimitati e attivazione gratis a meno di 10 euro al mese. Trattandosi però di una promozione della categoria Flash, avete solo pochi giorni per poterla acquistare.

Cliccando sul tasto di seguito avete le possibilità di confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it per trovare la soluzione più economica per le vostre necessità. Potrete poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Passa a CoopVoce: la nuova offerta con Giga illimitati per il Black Friday a novembre 2025

CoopVoce EVO Unlimited Dettagli Costi 9,90 €/mese per sempre

Attivazione gratis Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 1000 SMS + GB illimitati in 4G fino a 150 Mbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per 30 giorni Chi può attivarla vecchi e nuovi clienti entro il 3/12/25

Chi passa a CoopVoce può scegliere tra offerte di telefonia mobile senza vincoli né costi nascosti. L’operatore low cost poi garantisce che il prezzo è fisso per sempre, dato che non applicherà rimodulazioni alle sue tariffe.

Chi passa a CoopVoce e vuole mantenere il proprio numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

La spedizione della SIM è gratuita ma è possibile ritirarla personalmente anche presso uno dei 900 punti vendita di Coop sul territorio. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID. Vediamo ora nel dettaglio la nuova offerta di CoopVoce per il Black Friday:

CoopVoce EVO Unlimited

minuti illimitati e 1000 SMS

Giga illimitati in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk

fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni sono disponibili tutti i Giga in roaming, poi 15 GB al mese

Il prezzo è di 9,90 euro al mese per sempre e il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione, acquistandola online entro il 3/12/25.

Attiva EVO Unlimited di CoopVoce »

Per quanto riguarda la fruizione dei Giga illimitati inclusi nell’offerta, l’operatore low cost riporta nelle “Condizioni Generali di Contratto” di ritenere un uso lecito e corretto di traffico dati “non superiore a 500 (cinquecento) gigabyte mensili“.

Chi passa a CoopVoce può scegliere anche tra altre offerte interessanti come:

CoopVoce EVO 10

minuti illimitati e 1000 SMS

10 GB in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk

fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni sono disponibili tutti i Giga in roaming, poi 8 GB al mese

Il prezzo è di 4,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro e comprende la spedizione della SIM.

Attiva EVO 10 di CoopVoce »

CoopVoce EVO 100

minuti illimitati e 1000 SMS

100 GB in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue

fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue per i primi 30 giorni sono disponibili tutti i Giga in roaming, poi 12 GB al mese

Il prezzo è di 7,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro e comprende la spedizione della SIM.

Attiva EVO 100 di CoopVoce »

I nuovi clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi nella propria offerta per il roaming in Ue per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità definita di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH). Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue al costo di 16 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa veranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa.

Altre offerte interessanti per il Black Friday di novembre 2025

Offerte per il Black Friday Costi Minuti, SMS e Gigabyte Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile 4,95 €/mese

Attivazion a 10 € minuti e SMS illimitati + 50 in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps opzione 5G fino a 2 Gbps a 3 €/mese Kena 4,99 100 GB Limited Ed. 5G di Kena Mobile 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps ho. 5,95 di ho. Mobile 5,95 €/mese

un mese in omaggio

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G di Kena mobile 5,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Promo BLACK FRIDAY di Very Mobile 5,99 €/mese

un mese in omaggio

Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 150 in 5G Full Speed fino a 2 Gbps

Anche altri operatori hanno lanciato per il Black Friday alcune offerte molto convenienti. Con meno di 6 euro al mese potete infatti acquistare un piano con inclusi minuti illimitati e fino a 150 GB in 5G anche alla massima velocità e attivazione gratis. Ecco quindi le migliori promozioni disponibili nel periodo degli sconti che precedono il Natale:

Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile

minuti e SMS illimitati

50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 300 Mbps sulla rete di Vodafone 8,81 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile costa 4,95 euro al mese, invece di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, a cui aggiungere altri 10 euro di ricarica comprensiva del primo canone. La spedizione della SIM è gratuita. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Potete poi effettuare la verifica dell’identità tramite SPID. L’offerta è disponibile in esclusiva online per i nuovi clienti entro il 7/12/25, salvo proroghe.

Al costo di 3 euro al mese potete aggiungere l’opzione 5G per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane.

Vi ricordiamo che PosteMobile trasferirà tutte le utenze sulla rete di TIM a partire dal 2026.

Attiva Creami EXTRA WOW 50 »

ho. 5,95 di ho. Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Avete incluso anche un mese in omaggio. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile entro l’1/12/25.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM al costo di 1,99 euro.

Attivando l’apposita opzione ho. Il Turbo al prezzo di 1,29 euro al mese potete aumentare la velocità in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. La stessa funzione è inclusa anche in ho.+, insieme a vantaggi come sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore low cost al costo di 1,99 euro al mese.

Attiva ho. 5,95 »

Kena 4,99 100 GB Limited Ed. 5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps sulla rete di TIM

fino a 250 Mbps sulla rete di TIM 7 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa è possibile richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID. La promozione è disponibile, salvo proroghe, fino al 4/12/25.

Si può acquistare solo con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, Spusu, Optima Mobile e altri.

Attiva Kena 4,99 Limited 100GB »

Promo BLACK FRIDAY di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese per sempre e include anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 4/12/25.

L’offerta è disponibile solo con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come 1Mobile, Poste Mobile, Tiscali e altri.

Attiva Black Friday 5,99 »

Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica) 8 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. La promozione è disponibile, salvo proroghe, fino al 4/12/25.

Può acquistarla solo chi attiva un nuovo numero o con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, Spusu, Optima Mobile e altri.

Attiva Kena 5,99 Limited 200GB »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico