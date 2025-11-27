Kena Mobile per il Black Friday vi propone due nuove offerte con inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G a partire da 4,99 euro al mese e attivazione gratis . Scopri chi può attivarle

Anche Kena Mobile come altri operatori di telefonia mobile ha colto l’occasione del Black Friday per rendere disponibili due nuove offerte Flash con inclusa la connettività in 5G e attivazione gratis.

Kena Mobile: le offerte per il Black Friday di novembre 2025

Caratteristiche Kena 4,99 100 GB Limited Ed. 5G

Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G Costi 4,99 €/mese

Attivazione gratis 5,99 €/mese

Attivazione gratis Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Chi può attivarla chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati entro il 3/12/25 chi attiva un nuovo numero o con portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati entro il 3/12/25

Kena Mobile per questo Black Friday propone due offerte che permettono di avere minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G a partire da 4,99 euro al mese. Entrambe le promozioni sono disponibili solo fino al 3/12/25, salvo proroghe, e il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online dopo aver selezionato la vostra offerta mobile. Per la verifica dell’identità potete scegliere tra video identificazione (Video ID Kena Check In) o SPID.

Chi passa a Kena da un altro operatore per mantenere il proprio numero di telefono può fare richiesta di portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Ecco quindi le offerte di Kena per il Black Friday nel dettaglio:

Kena 4,99 100 GB Limited Ed. 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps 7 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4,99 euro al mese.

Questa offerta è riservata a chi richiede la portabilità da:

Iliad, Lamabile, CoopVoce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome

Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica) 8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,99 euro al mese.

Questa offerta è riservata a chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da:

Iliad, Lamabile, CoopVoce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome

Con pagamento tramite autoricarica (carta di credito o PayPal) non solo dovrete preoccuparvi di acquistare ogni mese una ricarica per il rinnovo dell’offerta e vi verrà addebitato solo l’esatto importo necessario a coprire il costo del piano. Non solo, per le offerte con un prezzo a partire da 5,99 euro al mese avrete anche 100 GB in più ogni mese.

Kena Mobile si appoggia alla rete di TIM permettendo ai suoi clienti di navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload con una copertura superiore al 99% della popolazione italiana. Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app anche in contemporanea.

Con le offerte 5G di Kena, invece, si può navigare in 5G fino 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Le prestazioni sono le stesse previste dalle offerte 5G “di base” di TIM. Vi ricordiamo che se avete attivato un’offerta 4G di Kena potete passare al 5G fino a 250 Mbps attivando l’apposita opzione da 99 cent al mese.

Se non siete soddisfatti del vostro piano potete eventualmente richiedere il cambio offerta gratis dall’Area MyKena sull’app o sito, in negozio o contattando il Servizio Clienti al 181. Altrimenti potete richiedere il recesso senza penali o spese aggiuntive per la disattivazione della linea.

Kena Mobile: le altre offerte dell’operatore low cost a novembre 2025

Le offerte di Kena Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte Kena 7,99 250 GB 5G 7,99€/mese

Attivazione gratis fornendo i consensi commerciali minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Kena 9,99 350GB 5G 9,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 350 GB in 4G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Kena 11,99 200GB 5G 11,99 €/mese

Attivazione a 3 € minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Kena Pack 5G

29,99 €/6 mesi

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps

Kena Mobile propone anche altre offerte interessanti per chi richiede la portabilità del numero da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, ho. Mobile, CoopVoce e altri come:

Kena 7,99 250 GB 5G

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica) 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 2 euro, fornendo all’operatore i consensi commerciali.

Kena 9,99 350GB 5G

minuti illimitati e 200 SMS

350 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica) 13 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Kena Pack 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps 8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 29,99 euro ogni 6 mesi. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Chi richiede la portabilità del numero da Vodafone, WindTre, Very Mobile e TIM può attivare:

Kena 11,99 200GB 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica) 16 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 3 euro.

Kena Mobile: tutti i servizi aggiuntivi dell’operatore low cost

Nelle offerte di Kena Mobile avete inclusi servizi di base come segreteria telefonica, trasferimento di chiamata, avviso di chiamata, Lo sai e chiama ora, controllo parentale.

Per personalizzare ulteriormente la vostra offerta potete attivare opzioni per avere minuti aggiuntivi e fino a 600 GB in 4G in più a partire da 2,99 euro. Se invece state programmando un viaggio, sono disponibili apposite opzioni estero con inclusi fino a 50 GB aggiuntivi per 30 giorni per navigare in roaming in Ue.

Quando avete esaurito tutti i Giga inclusi nel piano, Kena Mobile blocca in automatico la connessione a Internet per evitarvi spese inutili. Attivando il servizio Restart, però, potete riprendere a navigare in qualsiasi momento aprendo un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre. Altrimenti si attiverà in automatico il Piano Base Kena che prevede chiamate a 35 cent al minuto, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent ogni 50 MB. Attiva Restart potrebbe però modificare la data del rinnovo.

L’app Kena vi permette poi di gestire facilmente fino a sette linee e accedere a funzioni come verficare consumi e credito residuo, cambiare offerta, attivare opzioni aggiuntive ed effettuare una ricarica con il metodo di pagamento che preferite.

Non solo, Kena Mobile in collaborazione con Subbyx propone un servizio di smartphone in abbonamento per mettervi in tasca un nuovo modello di telefono o ricondizionato. Potete scegliere tra iPhone e dispositivi Android a partire da 13,99 euro al mese. Per i clienti di Kena è previsto poi uno sconto del 10% utilizzando il codice KENA10.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

