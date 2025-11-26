- Sono inclusi una connessione in fibra FTTH fino a 2,5 Gbps, chiamate illimitate e modem
- Il prezzo è scontato per 20 mesi
Per il Black Friday la fibra TIM con inclusi una connessione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate e modem di ultima generazione è disponibile a prezzo scontato per 20 mesi. Scopri come attivarla
TIM ha colto l’occasione della settimana di sconti del Black Friday per riproporre una delle sue promozioni più interessanti per chi cerca una connessione Internet ad alte prestazioni in termini di velocità e stabilità a un prezzo conveniente. L’offerta per la fibra TIM infatti include un bonus di 100 euro che corrisponde a uno sconto di 5 euro al mese per mesi sul canone mensile. La scadenza, però, è ormai prossima. Se non volete perdere l’occasione di accedere alla promozione dovete quindi affrettarvi.
Con il comparatore di SOStariffe potete confrontare gratuitamente l’offerta per la fibra TIM con le altre soluzioni per la rete fissa dei principali operatori. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per avere tutte le informazioni che vi servono per selezionare la tariffa più adatta a voi e attivarla poi comodamente online.
|TIM WiFi Casa
|Dettagli
|Costi
|
|Servizi inclusi
|
Il bonus di 100 euro previsto dalla Promo Black Friday e incluso nell’offerta per la fibra TIM viene suddiviso in 5 euro al mese per 20 mesi accreditati direttamente in fattura, a condizione che il cliente mantenga attiva la linea fissa. L’operatore vi permette quindi di disporre di una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità con copertura in oltre 1.500 Comuni.
I clienti di TIM per la rete fissa hanno poi in regalo un anno di abbonamento di Perplexity Pro senza rinnovo automatico, che vi permette di risparmiare 229 euro per utilizzare l’intelligenza artificiale.
Grazie alla Promo Black Friday il prezzo è di 24,90 euro al mese per 20 mesi con domiciliazione e conto online, poi si rinnova a 29,90 euro al mese, attivandola online entro il 29/11/25. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.
Il prezzo è invece di 24,90 euro al mese senza vincoli di tempo per i già clienti dell’operatore per la telefonia mobile o attivando contestualmente un’offerta con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, per navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete di TIM in tutte le principali città al costo di 9,99 euro al mese con addebito in fattura. II costo toale per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.
I clienti convergenti di TIM possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa). Sono inclusi altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 29/11/25.
Al costo di 29,90 euro al mese, invece di 47,89 euro al mese, potete aggiungere anche un abbonamento a TIMVISION. Il pacchetto Family M vi permette di accedere a film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport insieme a un abbonamento Standard con pubblicità a Netflix e Disney+ oltre a DAZN Goal per vedere 3 partite di Serie A per giornata, tutta la Serie B e tanto altro sport. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 29/11/25.
|Offerte fibra per il Black Friday
|Costi
|Servizi inclusi
|Super Casa Smart Fibra di Optima
|
|
|IliadBox di Iliad
|
|
|Sky WiFi
|
|
Per il Black Friday anche altri operatori hanno reso disponibili delle promozioni per la rete fissa appositamente per il periodo di sconti pre-natalizio come:
Il prezzo per l’offerta di Optima è di 19,90 euro al mese per un anno, invece di 29,90 euro al mese, in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas. A partire dal secondo anno l’offerta per la rete fissa si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, entro il 30/11/25.
Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G chiamata Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.
Attiva Super Casa Smart Fibra »
Per l’offerta di Iliad il prezzo è di 25,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino alle ore 10.00 del 10/12/25.
Il prezzo diventa invece di 21,99 euro al mese per sempre per i clienti mobile con attiva un’offerta da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Per ottenere lo sconto per i clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta convergente è quindi a partire da 31,98 euro al mese.
Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la copertura e raggiungere ogni angolo della casa (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i terminali della famiglia (2,99 euro al mese).
Attiva IliadBox per clienti mobile »
Il prezzo per l’offerta di Sky WiFi è di 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro. La promozione è riservata ai nuovi clienti in esclusiva online entro l’1/12/25, salvo proroghe.
Sky WiFi per i già clienti Sky TV costa invece 20,90 euro al mese 12 mesi acquistandola online e include anche un buono Amazon da 100 euro entro l’1/12/25.
Il prezzo di Sky WiFi diventa invece di 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla fibra un abbonamento a Sky TV a 9 euro al mese, invece di 25 euro al mese. La promozione è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi di 29,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream. Questa offerta è disponibile fino al 28/12/25.
Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.
Il pacchetto Sky TV include la visione dei migliori show come Bruno Barbieri – 4 Hotel, X Factor e Masterchef (dall’11/12/25) oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come Task, All her fault, Accused – Sotto processo e It: Welcome to Derry insieme a produzioni originali come M – Il figlio del secolo, The Iris Affair – Missione ad alto rischio e Call My Agent 3.