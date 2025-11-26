Fibra TIM a prezzo scontato con la Promo Black Friday

di Matteo Testa

Per il Black Friday la fibra TIM con inclusi una connessione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate e modem di ultima generazione è disponibile a prezzo scontato per 20 mesi. Scopri come attivarla

In 30 sec.
L'offerta fibra di TIM per il Black Friday a novembre 2025
  1. Sono inclusi una connessione in fibra FTTH fino a 2,5 Gbps, chiamate illimitate e modem
  2. Il prezzo è scontato per 20 mesi
TIM ha colto l’occasione della settimana di sconti del Black Friday per riproporre una delle sue promozioni più interessanti per chi cerca una connessione Internet ad alte prestazioni in termini di velocità e stabilità a un prezzo conveniente. L’offerta per la fibra TIM infatti include un bonus di 100 euro che corrisponde a uno sconto di 5 euro al mese per mesi sul canone mensile. La scadenza, però, è ormai prossima. Se non volete perdere l’occasione di accedere alla promozione dovete quindi affrettarvi.

Con il comparatore di SOStariffe potete confrontare gratuitamente l’offerta per la fibra TIM con le altre soluzioni per la rete fissa dei principali operatori. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per avere tutte le informazioni che vi servono per selezionare la tariffa più adatta a voi e attivarla poi comodamente online.

Scopri le offerte fibra »

Fibra TIM a prezzo scontato per il Black Friday: prezzo e caratteristiche a novembre 2025

TIM WiFi Casa Dettagli
Costi
  • 24,90 €/mese per 20 mesi, poi 29,90 €/mese
  • 24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • 29,90 €/mese con offerta TV
  • Attivazione a 39,90
Servizi inclusi
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro
  • bonus di 100 (5 €/mese per 20 mesi) entro il 29/11/25

Il bonus di 100 euro previsto dalla Promo Black Friday e incluso nell’offerta per la fibra TIM viene suddiviso in 5 euro al mese per 20 mesi accreditati direttamente in fattura, a condizione che il cliente mantenga attiva la linea fissa. L’operatore vi permette quindi di disporre di una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità con copertura in oltre 1.500 Comuni.

I clienti di TIM per la rete fissa hanno poi in regalo un anno di abbonamento di Perplexity Pro senza rinnovo automatico, che vi permette di risparmiare 229 euro per utilizzare l’intelligenza artificiale.

TIM WiFi Casa

  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro (zero euro al mese per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per i restanti 24 mesi)
  • buono da 100 euro (5 euro al mese per 20 mesi) entro il 29/11/25

Grazie alla Promo Black Friday il prezzo è di 24,90 euro al mese per 20 mesi con domiciliazione e conto online, poi si rinnova a 29,90 euro al mese, attivandola online entro il 29/11/25. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

Il prezzo è invece di 24,90 euro al mese senza vincoli di tempo per i già clienti dell’operatore per la telefonia mobile o attivando contestualmente un’offerta con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, per navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete di TIM in tutte le principali città al costo di 9,99 euro al mese con addebito in fattura. II costo toale per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

I clienti convergenti di TIM possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa). Sono inclusi altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 29/11/25.

Al costo di 29,90 euro al mese, invece di 47,89 euro al mese, potete aggiungere anche un abbonamento a TIMVISION. Il pacchetto Family M vi permette di accedere a film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport insieme a un abbonamento Standard con pubblicità a Netflix e Disney+ oltre a DAZN Goal per vedere 3 partite di Serie A per giornata, tutta la Serie B e tanto altro sport. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 29/11/25.

Scopri le offerte TIM fibra »

Verifica la tua copertura
Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL
Abbiamo preso in carico la tua richiesta!
Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Altre offerte fibra per il Black Friday a un prezzo conveniente di novembre 2025

Offerte fibra per il Black Friday Costi Servizi inclusi
Super Casa Smart Fibra di Optima
  • 19,90 €/mese per un anno, poi 9,90 €/mese
  • Attivazione a 29,90
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem a 3,95 €/mese
  • offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero
  • sconto di benvenuto di 40 in bolletta per i primi 6 mesi
  • buono Amazon da 49,90
IliadBox di Iliad
  • 25,99 €/mese per sempre
  • 21,99 €/mese per sempre con attivo piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico
  • Attivazione a 39,90
  • navigazione illimitata fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7
Sky WiFi
  • 22,90 €/mese per 12 mesi solo online
  • 20,90 €/mese per 18 mesi con offerta TV
  • 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV
  • Attivazione gratis
  • navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky WiFi Hub
  • Sky TV a 9 €/mese per 18 mesi + 19 € per Sky Smart
  • buono Amazon da 100 (solo già clienti Sky TV)

Per il Black Friday anche altri operatori hanno reso disponibili delle promozioni per la rete fissa appositamente per il periodo di sconti pre-natalizio come:

Super Casa Smart di Optima

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH
  • chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)
  • modem a 3,95 euro al mese
  • sconto di benvenuto di 40 euro in bolletta nei primi 6 mesi
  • buono Amazon da 49,90 euro

Il prezzo per l’offerta di Optima è di 19,90 euro al mese per un anno, invece di 29,90 euro al mese, in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas. A partire dal secondo anno l’offerta per la rete fissa si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, entro il 30/11/25.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G chiamata Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

IliadBox di Iliad

  • navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON
  • chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali
  • modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

Per l’offerta di Iliad il prezzo è di 25,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino alle ore 10.00 del 10/12/25.

Il prezzo diventa invece di 21,99 euro al mese per sempre per i clienti mobile con attiva un’offerta da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Per ottenere lo sconto per i clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta convergente è quindi a partire da 31,98 euro al mese.

Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la copertura e raggiungere ogni angolo della casa (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i terminali della famiglia (2,99 euro al mese).

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Sky WiFi

  • connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6
  • buono Amazon da 100 euro (solo già clienti Sky

Il prezzo per l’offerta di Sky WiFi è di 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro. La promozione è riservata ai nuovi clienti in esclusiva online entro l’1/12/25, salvo proroghe.

Sky WiFi per i già clienti Sky TV costa invece 20,90 euro al mese 12 mesi acquistandola online e include anche un buono Amazon da 100 euro entro l’1/12/25.

Il prezzo di Sky WiFi diventa invece di 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla fibra un abbonamento a Sky TV a 9 euro al mese, invece di 25 euro al mese. La promozione è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi di 29,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream. Questa offerta è disponibile fino al 28/12/25.

Attiva Sky Wi-Fi »

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Il pacchetto Sky TV include la visione dei migliori show come Bruno Barbieri – 4 Hotel, X Factor e Masterchef (dall’11/12/25) oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come Task, All her fault, Accused – Sotto processo e It: Welcome to Derry insieme a produzioni originali come M – Il figlio del secolo, The Iris Affair – Missione ad alto rischio e Call My Agent 3.

