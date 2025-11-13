Bonus Elettrodomestici, finalmente si parte: ecco quando e come richiederlo

Energia
di Davide Raia

Il Bonus Elettrodomestici sta per partire. È stata ufficializzata la data di apertura delle richieste del voucher che permetterà di ottenere il 30% di sconto sull’acquisto di un elettrodomestico. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo bonus.

Bonus Elettrodomestici, finalmente si parte: ecco quando e come richiederlo

Dopo un lungo legislativo, il Bonus Elettrodomestici sta per partire. La nuova agevolazione che garantirà uno sconto del 30% sul prezzo d’acquisto di un nuovo elettrodomestico prenderà il via nel corso della seconda metà di novembre. I cittadini italiani potranno richiedere il voucher, tramite una semplice procedura online, e poi recarsi in un negozio per effettuare l’acquisto a prezzo scontato (sarà possibile utilizzare il voucher anche per un acquisto online). Il bonus è stato definito lo scorso gennaio ma sarà richiedibile solo nella seconda metà di novembre.

Ricordiamo che il Bonus ha l’obiettivo di supportare la diffusione di elettrodomestici ad alta efficienza. Per dare un taglio alle bollette, però, non basta cambiare elettrodomestico ed è necessario minimizzare il costo dell’energia. Farlo è semplice: con il comparatore di SOStariffe.it è possibile scoprire le migliori offerte luce e gas del momento, tra quelle proposte dai fornitori partner, e attivare subito le tariffe giuste per risparmiare. Per assistenza nella scelta e/o nell’attivazione è possibile chiamare al numero 02 5005 111 (la chiamata è gratuita e senza impegno.

Scopri qui le offerte luce e gas »

Andiamo a scoprire tutti i dettagli del Bonus Elettrodomestici 2025:

Quando parte il Bonus Elettrodomestici 2025?

La data da segnare sul calendario è quella del 18 novembre 2025. A partire dalle 7 del mattino, infatti, gli utenti potranno richiedere il voucher che garantirà lo sconto sull’acquisto di un nuovo elettrodomestico ad alta efficienza. Sarà possibile richiedere un solo voucher per nucleo familiare e l’accesso al bonus è vincolato alla disponibilità di fondi (complessivamente sono stati stanziati 48,1 milioni di euro).

Come richiedere il Bonus Elettrodomestici 2025?

La richiesta del voucher che permetterà di ottenere il Bonus Elettrodomestici può essere fatta online, utilizzando l’app IO oppure tramite il sito bonuselettrodomestici.it. L’accesso deve avvenire tramite SPID oppure CIE. Seguendo la procedura sarà possibile generare il voucher da utilizzare, entro 15 giorni, per completare l’acquisto di un nuovo elettrodomestico tramite un rivenditore aderente all’iniziativa.

Quanto vale il Bonus Elettrodomestici 2025?

L’agevolazione garantisce uno sconto del 30% sul prezzo di un nuovo elettrodomestico fino a uno sconto massimo di 100 euro oppure di 200 euro per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro. Come sottolineato in precedenza, per ogni nucleo familiare è possibile richiedere un solo voucher e, quindi, acquistare un solo elettrodomestico.

Quali elettrodomestici si possono acquistare?

Il Bonus Elettrodomestici 2025 sarà utilizzabile per l’acquisto di alcune categorie di elettrodomestici:

  • lavatrici e lavasciuga di classe A o superiore,
  • forni di classe A
  • cappe di classe B
  • lavastoviglie e asciugatrici C
  • frigoriferi e congelatori D
  • piani cottura conformi al Regolamento UE 2019/2016

È necessario, inoltre, che gli elettrodomestici siano stati prodotti in UE per poter essere acquistabili con lo sconto. Consultando il sito bonuselettrodomestici.it è possibile accedere alla lista completa dei prodotti acquistabili. In ogni caso, il venditore potrà illustrare al cliente, al momento dell’acquisto, quali sono i prodotti disponibili per l’acquisto con il bonus.

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Satispay: le ultime novità tra pagamento in 3 rate e salvadanaio remunerato
Conti Correnti
angle-right
Bonus Elettrodomestici, finalmente si parte: ecco quando e come richiederlo
Energia
angle-right
CoopVoce: le ultime sul passaggio alla rete Vodafone e sulle offerte 5G
CoopVoce
angle-right
DAZN in offerta con Carta Giovani Nazionale: ecco la promo
DAZN
angle-right
Le offerte Internet casa senza telefono di novembre 2025
Internet Casa
angle-right
Le migliori offerte per telefonia mobile di novembre 2025
Telefonia Mobile
angle-right
Le offerte luce e gas a prezzo fisso di Novembre 2025
Energia
angle-right
Telefonia mobile: la fusione WindTre – Iliad è un'ipotesi concreta?
Iliad
angle-right
Bonus single 2025: tutte le agevolazioni e come ottenerle
Bonus
angle-right
Fastweb Mobile: aumenti fino a 2 euro al mese da dicembre 2025
Fastweb
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a novembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a novembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di novembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Cosa succede se non si ricarica KENA mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Come aumentare Giga con Iliad?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.