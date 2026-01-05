Conto deposito: le migliori offerte di inizio 2026

Conti deposito
di Davide Raia

Con un conto deposito è possibile incrementare in sicurezza il valore della propria liquidità, senza dover ricorrere agli investimenti. Sfruttando le migliori offerte di inizio 2026 è possibile accedere a diverse opzioni molto interessanti e ottenere interessi fino al 4% per depositi di breve durata e fino al 3,5% per depositi di lunga durata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

In 30 sec.
Con le migliori offerte di inizio 2026 per un conto deposito è possibile ottenere:
  • interessi fino al 4% per i depositi a 6 mesi
  • interessi fino al 3,5% per i depositi a 36, 48 oppure 60 mesi
Conto deposito: le migliori offerte di inizio 2026

Scegliendo il miglior conto deposito sul mercato è possibile ottenere un buon tasso di interesse sulla propria liquidità e registrare così un guadagno netto significativo, senza dover effettuare alcun investimento. Il mercato bancario offre diverse offerte molto interessanti in questi primi giorni di 2026.

Per scoprire le migliori offerte per un conto deposito è possibile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto. Basterà selezionare la durata desiderata per individuare subito le proposte migliori, selezionate tra quelle delle banche partner presenti sul comparatore. Il conto scelto potrà poi essere aperto, in pochi minuti e senza costi, direttamente online.

Scopri qui i migliori Conti Deposito »

Ecco una selezione delle migliori opzioni disponibili a gennaio 2026 per aprire un nuovo conto deposito. Tutti i conti proposti prevedono la garanzia del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi che copre il risparmiatore fino a 100.000 euro. Il dato sugli interessi è sempre riferito al tasso lordo annuo.

Interessi al 4% per 6 mesi con Conto Arancio

Tra le promozioni più interessanti del momento c’è il Conto Arancio di ING. Si tratta di un conto deposito non vincolato che garantisce interessi al 4% per 6 mesi, fino a un deposito massimo di 50.000 euro. La liquidazione degli interessi avviene a fine anno.

Per accedere a questo conto deposito è necessario aprire il Conto Corrente Arancio, con canone zero oppure con canone azzerabile scegliendo la versione Più. Per i nuovi clienti c’è anche il cashback del 4% per le spese con carta di debito.

La promozione è disponibile direttamente tramite il sito ufficiale di ING, qui di sotto.

Apri qui Conto Arancio »

Cherry Bank offre il 3,5% per 60 mesi

Scegliendo Cherry Bank è possibile accedere a Cherry Vincolato. Si tratta di un conto deposito vincolato che garantisce interessi al 3,5% per i risparmiatori che optando per un vincolo di 48 mesi oppure di 60 mesi.

Uno degli aspetti più interessanti della proposta di Cherry Bank è rappresentato dalle modalità di liquidazione: la banca, infatti, garantisce una cedola trimestrale, permettendo al risparmiatore di ottenere un guadagno costante, senza dover aspettare la fine del vincolo.

Per aprire subito il conto basta seguire il link qui di sotto.

Apri qui il conto deposito di Cherry Bank »

Con Banca AideXa ci sono interessi al 3,5% per 36 mesi

Un’altra opzione molto interessante per un conto deposito arriva da Banca AideXa che mette a disposizione dei suoi clienti Conto Deposito X Risparmio. Si tratta di un conto vincolato ma svincolabile che garantisce interessi al 3,5% per un deposito di 36 mesi. La liquidazione degli interessi avviene a fine vincolo. Per accedere alla promo e aprire il conto basta raggiungere il sito della banca, qui di sotto.

Apri qui il conto deposito di Banca Aidexa »

CA Auto Bank: una doppia promo da sfruttare

Per i risparmiatori alla ricerca di un conto deposito conveniente c’è la possibilità di puntare su CA Auto Bank che mette a disposizione dei nuovi clienti una doppia promo. È possibile aprire il Conto Corrente Remunerato che garantisce interessi al 3,3% sulla giacenza fino a fine marzo 2026.

Per sfruttare la promo basta utilizzare, al momento dell’apertura, il codice CR33XMAS. I correntisti CA Auto Bank hanno la possibilità di aprire anche il conto deposito vincolato. Impostando il conto corrente come conto d’appoggio sarà possibile ottenere interessi al 2,9% per un deposito di 60 mesi, con liquidazione trimestrale.

Per accedere alla promo basta raggiungere il sito dell’istituto, qui di sotto.

Apri qui il conto di CA Auto Bank »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
