- interessi fino al 4% per i depositi a 6 mesi
- interessi fino al 3,5% per i depositi a 36, 48 oppure 60 mesi
Con un conto deposito è possibile incrementare in sicurezza il valore della propria liquidità, senza dover ricorrere agli investimenti. Sfruttando le migliori offerte di inizio 2026 è possibile accedere a diverse opzioni molto interessanti e ottenere interessi fino al 4% per depositi di breve durata e fino al 3,5% per depositi di lunga durata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
Scegliendo il miglior conto deposito sul mercato è possibile ottenere un buon tasso di interesse sulla propria liquidità e registrare così un guadagno netto significativo, senza dover effettuare alcun investimento. Il mercato bancario offre diverse offerte molto interessanti in questi primi giorni di 2026.
Per scoprire le migliori offerte per un conto deposito è possibile dare un'occhiata al comparatore di SOStariffe.it. Basterà selezionare la durata desiderata per individuare subito le proposte migliori, selezionate tra quelle delle banche partner presenti sul comparatore.
Ecco una selezione delle migliori opzioni disponibili a gennaio 2026 per aprire un nuovo conto deposito. Tutti i conti proposti prevedono la garanzia del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi che copre il risparmiatore fino a 100.000 euro. Il dato sugli interessi è sempre riferito al tasso lordo annuo.
Tra le promozioni più interessanti del momento c’è il Conto Arancio di ING. Si tratta di un conto deposito non vincolato che garantisce interessi al 4% per 6 mesi, fino a un deposito massimo di 50.000 euro. La liquidazione degli interessi avviene a fine anno.
Per accedere a questo conto deposito è necessario aprire il Conto Corrente Arancio, con canone zero oppure con canone azzerabile scegliendo la versione Più. Per i nuovi clienti c’è anche il cashback del 4% per le spese con carta di debito.
Scegliendo Cherry Bank è possibile accedere a Cherry Vincolato. Si tratta di un conto deposito vincolato che garantisce interessi al 3,5% per i risparmiatori che optando per un vincolo di 48 mesi oppure di 60 mesi.
Uno degli aspetti più interessanti della proposta di Cherry Bank è rappresentato dalle modalità di liquidazione: la banca, infatti, garantisce una cedola trimestrale, permettendo al risparmiatore di ottenere un guadagno costante, senza dover aspettare la fine del vincolo.
Un’altra opzione molto interessante per un conto deposito arriva da Banca AideXa che mette a disposizione dei suoi clienti Conto Deposito X Risparmio. Si tratta di un conto vincolato ma svincolabile che garantisce interessi al 3,5% per un deposito di 36 mesi. La liquidazione degli interessi avviene a fine vincolo. Per accedere alla promo e aprire il conto basta raggiungere il sito della banca, qui di sotto.
Per i risparmiatori alla ricerca di un conto deposito conveniente c’è la possibilità di puntare su CA Auto Bank che mette a disposizione dei nuovi clienti una doppia promo. È possibile aprire il Conto Corrente Remunerato che garantisce interessi al 3,3% sulla giacenza fino a fine marzo 2026.
Per sfruttare la promo basta utilizzare, al momento dell’apertura, il codice CR33XMAS. I correntisti CA Auto Bank hanno la possibilità di aprire anche il conto deposito vincolato. Impostando il conto corrente come conto d’appoggio sarà possibile ottenere interessi al 2,9% per un deposito di 60 mesi, con liquidazione trimestrale.
