- ING propone interessi al 4% e cashback del 4% per 6 mesi per tutti i nuovi clienti
- per accedere alla promo è necessario aprire il Conto Corrente Arancio usando il codice ING2025
- l'offerta termina il prossimo 24 gennaio 2026
Restano pochi giorni per sfruttare la promo di ING e aprire il Conto Corrente Arancio con la possibilità di ottenere interessi al 4% senza vincoli per 6 mesi oltre al cashback del 4% sulle spese con carta di debito. Andiamo a scoprire i dettagli completi in merito.
La promo in corso di ING terminerà il prossimo 24 gennaio 2026. Restano, quindi, pochi giorni per aprire il Conto Corrente Arancio a canone zero e accedere a Conto Arancio, il conto deposito non vincolato di ING, che permette di ottenere interessi al 4% per 6 mesi, fino a un deposito massimo di 50.000 euro. In aggiunta, la banca garantisce un cashback del 4% per 6 mesi sulle spese con carta di debito, fino a 20 euro di rimborso mensile.
Per sfruttare questa promo non serve l’accredito di stipendio. È sufficiente aprire il conto tramite il link qui di sotto e inserire il codice ING2025 al momento dell’apertura. Come detto in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 24 gennaio 2026 per sfruttare l’offerta.
Apri qui il Conto Corrente Arancio »
Ricordiamo che la promo di ING non è l’unica soluzione interessante, in questo momento, sul mercato bancario. Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente, soluzione che garantisce spese bancarie inferiori rispetto a chi tiene lo stesso conto per molti anni, sono disponibili diverse offerte da tenere d’occhio.
Per un quadro sulle proposte più interessanti è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, accessibile tramite il box qui di sotto. In questo modo è possibile confrontare le proposte delle banche partner e trovare la soluzione giusta per aprire un conto vantaggioso in base alle proprie necessità.
|3 COSE DA SAPERE SULLA PROMO ING
|1.
|Il Conto Corrente Arancio è a canone zero oppure a canone azzerabile
|2.
|Il conto deposito Conto Arancio non ha vincoli e garantisce il 4% per 6 mesi su un deposito massimo di 50.000 euro
|3.
|Il cashback del 4% per 6 mesi delle spese con carta permette di ottenere un rimborso di 20 euro al mese
Con la promozione in corso è possibile aprire il Conto Corrente Arancio. Si tratta di un conto a canone zero che include anche la carta di debito, sempre a canone zero, e i bonifici senza commissioni.
C’è anche la possibilità di aprire la versione Più, con canone di 5 euro al mese che può essere azzerato con l’accredito di stipendio/pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro al mese. Questa versione del conto aggiunge i prelievi gratis e la carta di credito, senza costi aggiuntivi.
Sfruttando l’offerta in corso, è possibile ottenere:
Si tratta, quindi, di una promo molto interessante che consente l’apertura di un conto corrente senza costi oltre a un conto deposito non vincolato che può garantire un guadagno netto significativo nel breve periodo.
Per sfruttare la promozione c’è tempo fino al 24 gennaio 2026. Tutto quello che bisogna fare è accedere al sito ufficiale di ING, tramite il box qui di sotto e avviare la procedura di apertura.
Durante tale procedura, è necessario inserire il codice promo ING2025. Da segnalare che il conto può essere cointestato.
Apri qui il Conto Corrente Arancio »