Restano pochi giorni per sfruttare la promo di ING e aprire il Conto Corrente Arancio con la possibilità di ottenere interessi al 4% senza vincoli per 6 mesi oltre al cashback del 4% sulle spese con carta di debito. Andiamo a scoprire i dettagli completi in merito.

La promo in corso di ING terminerà il prossimo 24 gennaio 2026. Restano, quindi, pochi giorni per aprire il Conto Corrente Arancio a canone zero e accedere a Conto Arancio, il conto deposito non vincolato di ING, che permette di ottenere interessi al 4% per 6 mesi, fino a un deposito massimo di 50.000 euro. In aggiunta, la banca garantisce un cashback del 4% per 6 mesi sulle spese con carta di debito, fino a 20 euro di rimborso mensile.

Per sfruttare questa promo non serve l’accredito di stipendio. È sufficiente aprire il conto tramite il link qui di sotto e inserire il codice ING2025 al momento dell’apertura. Come detto in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 24 gennaio 2026 per sfruttare l’offerta.

Apri qui il Conto Corrente Arancio »

Ricordiamo che la promo di ING non è l’unica soluzione interessante, in questo momento, sul mercato bancario. Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente, soluzione che garantisce spese bancarie inferiori rispetto a chi tiene lo stesso conto per molti anni, sono disponibili diverse offerte da tenere d’occhio.

Per un quadro sulle proposte più interessanti è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, accessibile tramite il box qui di sotto. In questo modo è possibile confrontare le proposte delle banche partner e trovare la soluzione giusta per aprire un conto vantaggioso in base alle proprie necessità.

Cosa prevede la promo di ING

3 COSE DA SAPERE SULLA PROMO ING 1. Il Conto Corrente Arancio è a canone zero oppure a canone azzerabile 2. Il conto deposito Conto Arancio non ha vincoli e garantisce il 4% per 6 mesi su un deposito massimo di 50.000 euro 3. Il cashback del 4% per 6 mesi delle spese con carta permette di ottenere un rimborso di 20 euro al mese

Con la promozione in corso è possibile aprire il Conto Corrente Arancio. Si tratta di un conto a canone zero che include anche la carta di debito, sempre a canone zero, e i bonifici senza commissioni.

C’è anche la possibilità di aprire la versione Più, con canone di 5 euro al mese che può essere azzerato con l’accredito di stipendio/pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro al mese. Questa versione del conto aggiunge i prelievi gratis e la carta di credito, senza costi aggiuntivi.

Sfruttando l’offerta in corso, è possibile ottenere:

interessi al 4% per 6 mesi , per un deposito massimo di 50.000 euro; il deposito non ha vincoli e la liquidazione degli interessi avviene a fine anno

, per un deposito massimo di 50.000 euro; il deposito non ha vincoli e la liquidazione degli interessi avviene a fine anno cashback del 4% per 6 mesi sulle spese con carta di debito, per un rimborso mensile massimo pari a 20 euro (quindi 120 euro in totale)

Si tratta, quindi, di una promo molto interessante che consente l’apertura di un conto corrente senza costi oltre a un conto deposito non vincolato che può garantire un guadagno netto significativo nel breve periodo.

Per sfruttare la promozione c’è tempo fino al 24 gennaio 2026. Tutto quello che bisogna fare è accedere al sito ufficiale di ING, tramite il box qui di sotto e avviare la procedura di apertura.

Durante tale procedura, è necessario inserire il codice promo ING2025. Da segnalare che il conto può essere cointestato.

Apri qui il Conto Corrente Arancio »

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’