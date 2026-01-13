Smartphone a rate: modelli in saldo con TIM a gennaio 2026

- Potete acquistare uno smarpthone a rate con finanziamento a tasso zero e anticipo zero
- Sono disponibili sconti fino al 60%
- Confronta le migliori offerte smartphone incluso su SOStariffe.it
Scopri come acquistare uno smartphone a rate con TIM con sconti fino al 60% e pagare tramite un finanziamento TIMFin ad anticipo zero e tasso zero. Scopri tutti i modelli disponibili e relativi prezzi
In questi giorni TIM permette di acquistare in saldo uno smartphone a rate potendo scegliere tra alcuni dei migliori modelli con sistema operativo Android per diverse fasce di prezzo. L’operatore propone anche sconti fino al 60% rispetto al listino tradizionale. Il pagamento avviene poi tramite un finanziamento a tasso zero e anticipo zero con spedizione gratis.
|Modelli disponibili
|Prezzo a rate con TIM
|Sconto
|Motorola moto g35 5G
|
|
|Xiaomi Redmi A5 con Buds 6 Play
|
|
|Samsung Galaxy S25 FE
|
|
|Motorola moto G06
|
|
Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base
Chi scegliere il servizio TIM Next Evolution per acquistare uno smartphone a rate deve essere cliente dell’operatore per la rete fissa o mantenere attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. In questo caso è previsto il pagamento tramite un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito/debito (solo per importi superiori a 330 euro) o conto corrente. Non sono invece accettate carte prepagate o emesse all’estero. I clienti di TIM per la rete fissa possono invece addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis ma per alcuni telefoni è previsto il ritiro in oltre 200 negozi in tutta Italia.
Per acquistare uno smartphone a rate in saldo con TIM dovete quindi collegarvi al sito dell’operatore e cliccare su Prodotti > Offerte speciali. Dopo aver premuto su “Scopri” in corrispondenza del box dedicato al modello desiderato, verrete re-indirizzati verso una nuova pagina dove scegliere colore, taglio di memoria, modalità di pagamento e durata e del finanziamento. Per completare l’acquisto dovrete infine cliccare su “Acquista” e poi inserire le credenziali per accedere a MyTIM.
Con TIM Next Evolution potete ottenere una rate più favorevole restituendo il telefono alla fine del finanziamento. A partire dal dodicesimo mese è possibile richiederne l’estinzione anticipata. Dopo aver riconsegnato lo smartphone potrete quindi accendere un nuovo finanziamento TIMFin per l’acquisto di un modello più recente.
Con TIM Rivaluta Smartphone, invece, potete risparmiare fino a 500 euro dando in permuta un vecchio dispositivo. I modelli in saldo per la maggior parte sono disponibili entro il 9/2/26.
Cliccando su “Outlet TIM“, invece, sono disponibili diversi modelli di smartphone che potete pagare in un’unica soluzione. Potete scegliere se prenotare il telefono online e poi pagare in negozio oppure effettuare l’acquisto online e poi ritirare il dispositivo gratuitamente presso il punto vendita.
Se non siete ancora clienti di TIM, cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile degli operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione per acquistare il vostro smartphone al prezzo più basso in abbinamento a un piano mobile conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo.
Vi ricordiamo poi che acquistando un prodotto con finanziamento TIMFin potete accedere ai vantaggi e promozioni su servizi e prodotti con TIM Club, che potete visualizzare nell’app MyTIM in “Offerte per te”.
In caso di recesso dall’offerta o cambio di operatore prima della fine del finanziamento, dovrete comunque corrispondere a TIM tutte le rate residue più quella finale continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento oppure in un’unica soluzione facendone richiesta quando volete. Altrimenti potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal ritiro del telefono e quindi riconsegnarlo senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione.
|Offerte mobile e fisso di TIM
|Costi
|Cosa include
|TIM Power Special VPro 5G
|
|
|
TIM Power Special 5G
|
|
|TIM WiFi Casa
|
|
Con TIM potete acquistare uno smartphone a rate abbinandolo a una delle offerte 5G dell’operatore che prevedono una velocità in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete (5G Ultra) e copertura in tutte le principali città e località turistiche in Italia.
Chi passa a TIM e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.
TIM vi permette poi di acquistare anche online un’eSIM al costo di 10 euro ed effettuare la verifica dell’identità con SPID per una maggiore comodità.
Potete quindi scegliere tra le seguenti promozioni:
Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito con TIM Ricarica Automatica. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.
L’offerta è riservata a chi richiede laportabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.
Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.
L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Vodafone, ho. Mobile e Fastweb Mobile.
Confronta le offerte mobile di TIM »
Se invece state cercando un’offerta fibra a cui abbinare il vostro smartphone a rate con TIM potete attivare la seguente promozione:
Il prezzo è di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.
La fibra costa invece 24,90 euro al mese per i già clienti di TIM per il mobile o abbinando alla rete fissa un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 15 GB utilizzabili per navigare in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis solo online. Il costo totale per l’offerta convergente è quindi 34,89 euro al mese.
Al costo di 29,90 euro al mese, invece di 47,89 euro al mese, potete aggiungere alla fibra un abbonamento a TIMVISION Family M con inclusi film, serie TV, Infinity+, un piano Standard con pubblicità di Netflix e Disney+ oltre a DAZN Goal per vedere 3 partite di Serie A per giornata e tutta la Serie BTK.
I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e altri vantaggi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 21/2/26.