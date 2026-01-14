OpenSignal nel suo ultimo report ha analizzato le performance dei principali operatori italiani per aspetti come la velocità della connessione in 5G, copertura, esperienza video e gaming online. Scopri la classifica aggiornata

Quali sono i migliori operatori di telefonia mobile in Italia? A rispondere a questa domanda è stata OpenSignal con il suo ultimo report in cui ha analizzato le performance dei cinque principali gestori (Fastweb, Iliad, TIM, Vodafone e WindTre) per un periodo di 90 giorni, dal primo settembre 2025 al 29 novembre 2025.

La società di analisi indipendente per la sua analisi ha preso in considerazioni fattori attraverso cui gli utenti misurano la qualità di un servizio mobile come la possibilità di vedere un video senza interruzione, caricare contenuti rapidamente, giocare online senza lag e restare connessi a Internet in movimento.

Migliori operatori mobile: la classifica aggiornata

Vodafone domina la classifica ottenendo nove premi sui 16 disponibili. L’operatore in rosso, acquisito da Swisscom e oggi parte del nuovo marchio Fastweb + Vodafone, conferma quindi la sua ottima performance negli anni. In particolare Vodafone si aggiudica nuovamente il premio Reliability Experience con 914 punti su una scala 100-1000. Iliad segue a una distanza di soli tre punti.

Vodafone si piazza poi al primo posto per “Download Speed Experience” con una velocità media di 63,8 Mbps e in “Upload Speed Experience” con 11,2 Mbps. Fastweb ottiene la medaglia d’argento con rispettivamente 6 Mbps in download e meno di 1 Mbps in upload. Vodafone risulta primo anche nella categoria “5G Download Speed” con 216,3 Mbps e con un distacco importante da Fastweb (20 Mbps).

WindTre è invece il miglior operatore per copertura in 5G “dove si vive, lavora e viaggia” insieme a Fastweb con un punteggio di 7,2 su 10 nella categoria “5G Coverage Experience“. Il marchio di CK Hutchison Holdings Limited risulta primo anche per il tempo trascorso dagli utenti in collegamento con una rete 5G con una percentuale del 28%. WindTre primeggia poi in termini di disponibilità 5G, ovvero per quanto tempo è possibile accedere a un segnale 5G anche quando non lo si sta utilizzando, con una percentuale dell’85,6%. Non è un caso che OpenSignal sottolinei gli investimenti di WindTre nel 5G SA (Standalone) e il network slicing in collaborazione con Ericsson per fornire prestazioni “su misura” per impresi e casi d’uso evoluti.

TIM ottiene il primo posto per “Qualità costante” con il 79,2% e ciò significa che i suoi utenti sono quelli che hanno avuto a disposizione una connessione senza interruzioni mentre utilizzano le app più comuni sugli smartphone. L’operatore italiano domina poi nelle categorie che determinano l’esperienza percepita, ovvero “Video Experience” con 69,5 punti e “Game Experience” con 75,6 punti. Al secondo posto in classifica per quanto riguarda la fruizione video troviamo Vodafone (69,1 punti), Fastweb e WindTre. Tale risultato per TIM è determinato anche dall’accordo strategico stretto con Nokia per l’aggiornamento della sua rete 5G. Tutti gli operatori comunque rientrano nella categoria “Molto buono” (68-78 punti).

Le migliori offerte dei principali operatori sul comparatore di SOStariffe.it a gennaio 2026

Migliori offerte dei grandi operatori Costi Minuti, SMS e Gigabyte TIM Power Special 5G primo mese e attivazione gratis , poi 9,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

, poi con TIM Ricarica Automatica SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps TOP 250 Plus di Iliad 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps Fastweb Mobile Start 9,95 €/mese

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps Vodafone Mobile Start 9,95 €/mese

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps

Attivando una delle offerte dei principali operatori di telefonia mobile potete avere inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G alla massima velocità a meno di 10 euro al mese.

Se dovete cambiare gestore ma non volete perdere il vostro numero di telefono vi basta richiedere la portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Ecco quindi le migliori offerte disponibili sul comparatore di SOStariffe.it:

Fastweb Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone 17 GB navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera più 15 GB extra .

navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera più . Wi-Fi Calling per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Per l’offerta di Fastweb Mobile il prezzo è di di 9,95 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM/eSIM costa 10 euro una tantum con spedizione gratis. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

Attiva Fastweb Mobile Start »

Se siete interessati anche alla rete fissa, potete abbinare al vostro piano di Fastweb Mobile anche un’offerta fibra a prezzo scontato per avere Giga illimitati in 5G. Al costo di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, potete quindi attivare Fastweb Casa Start con inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate, modem e attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è a partire da 33,80 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Vodafone Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 17 GB navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera più 15 GB extra

Per l’offerta di Vodafone il prezzo è di 9,95 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM/eSIM costa 10 euro una tantum con spedizione gratis. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

Attiva Vodafone Mobile Start »

I clienti di Vodafone per il mobile possono attivare la fibra a prezzo scontato. Per loro Casa Start costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, e sono inclusi una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate e un modem con Wi-Fi ottimizzato. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis. Il prezzo per i clienti convergenti è quindi a partire da 33,80 euro al mese.

Con l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

TIM Power Special 5G

minuti illimitati e 200 SMS

300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps (200 GB con addebito su credito residuo)

fino a 2 Gbps (200 GB con addebito su credito residuo) 11 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di TIM il prezzo è di 9,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente e carta di credito con TIM Ricarica Automatica per i nuovi clienti che l’acquistano online il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 10 euro. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Può attivare questa offerta chi richied la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

Confronta le offerte mobile di TIM »

I clienti di TIM per il mobile possono poi attivare TIM WiFi Casa al prezzo scontato di 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese. Avete inclusi una connessione in fibra FTTH fino a 2,5 Gbps, chiamate illimitate e il modem TIM Hub Plus. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro. In questo caso potrete poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia. L’opzione è gratis, invece di 1,90 euro al mese, abbinando almeno 3 SIM entro il 21/2/26.

TOP 250 Plus di Iliad

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G fino a 2 Gbps in oltre 7.000 Comuni

fino a 2 Gbps in oltre 7.000 Comuni 25 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di Iliad il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino alle 10.00 del 15/1/26.

Attiva TOP 250 Plus di Iliad »

Attivando questa offerta con pagamento automatico potete accedere a uno sconto sulla fibra e attivare IliadBox al costo di 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese per sempre. Avete inclusi una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON, chiamate illimitate, modem Wi-Fi 7 e un abbonamento a Cafeyn. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro. Con iliadclub potete poi aggiungere fino a 4 SIM di amici e parenti per ottenete tutti fino a 600 GB in 5G.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

