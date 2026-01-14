iPhone a rate con Vodafone: prezzi più bassi per alcuni modelli

di Matteo Testa

Oggi puoi acquistare iPhone a rate con Vodafone a prezzi ancora più favorevoli abbinandolo a qualsiasi offerta mobile dell'operatore. Scopri i modelli in saldo e relativi prezzi

iPhone a rate con Vodafone: le offerte di gennaio 2026
  1. Potete avere una rateizzazione fino a 48 mesi anche senza anticipo
  2. iPhone 16 a partire da 16 €/mese
In questi giorni è diventato ancora più conveniente acquistare un telefono a rate con Vodafone. L’operatore infatti vi propone a prezzo scontato alcuni dei modelli più apprezzati di Apple come iPhone 16, la versione low cost iPhone 16e e il nuovo iPhone Air, ovvero il telefono più sottile di sempre nella gamma di dispositivi del colosso di Cupertino.

Acquistando iPhone a rate con Vodafone potete ottenere una rateizzazione fino a 48 mesi ad anticipo zero. I prezzi per il telefono diminuiscono al crescere del costo mensile del piano mobile a cui viene abbinato. Vi conviene approfittarne perché non è dato sapere fino a quando questi modelli saranno disponibili in saldo.

iPhone a rate con Vodafone: i modelli in saldo a gennaio 2026

Modelli disponibili Costo a rate con Vodafone Prezzo di listino
iPhone 16
  • a partire da 16 €/mese per 48 rate
  • a partire da 879 €
iPhone 16e
  • a partire da 10,50 €/mese per 48 rate
  • a partire da 729 €
iPhone Air
  • a partire da 21 €/mese per 48 rate
  • a partire da 1.239 €

In negozio potete acquistare iPhone a rate con Vodafone tramite il servizio Telefono No Problem (TNP), che prevede una rateizzazione fino a 24 mesi ed eventualmente il pagamento di un anticipo, che dipende dal modello e dal taglio di memoria insieme all’offerta a cui viene associato il dispositivo. Con TNP è previsto anche un contributo di 9,99 euro una tantum per l’attivazione delle rate per i nuovi clienti o di 19,99 euro per chi ha già attiva una SIM/eSIM di Vodafone.

In alternativa a TNP potete scegliere la modalità Flexy Pay con finanziamento Compass ad anticipo zero e addebito su carta di credito, conto corrente bancario o bollettino postale. Con Smartphone Easy, invece, i nuovi e già clienti sui nuovi sistemi NEXT possono accedere a una rate minima di 5 euro al mese e importo minimo finanziabile di 120 euro.

Se non siete ancora clienti di Vodafone per il mobile, cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione ideale per avere il vostro nuovo smartphone al prezzo più basso insieme a un piano adatto alle vostre esigenze ed abitudini di consumo.

Con Telefono No Problem i prezzi sono i seguenti:

  • iPhone 16e da 128 GB a partire da 21 euro al mese per 24 rate
  • iPhone 16e da 256 GB a partire da 29 euro al mese per 24 rate
  • iPhone 16e da 512 GB a partire da 39 euro al mese per 24 rate
  • iPhone 16 da 128 GB a partire da 32 euro al mese per 24 rate
  • iPhone 16 da 256 GB a partire da 38 euro al mese per 24 rate
  • iPhone Air da 256 GB a partire da 42 euro al mese per 24 rate
  • iPhone Air da 512 GB a partire da 53 euro al mese per 24 rate
  • iPhone Air da 1 TB a partire da 65 euro al mese per 24 rate

Il pagamento con carta di credito è ad anticipo zero.

Con TNP potete anche acquistare Motorola Moto G35 da 128 GB a 1 cent al mese per 24 mesi più 49,95 euro di anticipo in abbinamento a qualsiasi offerta mobile e pagamento con carta di credito o domiciliazione su conto corrente.

Con Smartphone Easy i prezzi sono i seguenti:

  • iPhone 16e da 128 GB a partire da 10,5 euro al mese per 48 rate
  • iPhone 16e da 256 GB a partire da 14,5 euro al mese per 48 rate
  • iPhone 16e da 512 GB a partire da 19,5 euro al mese per 48 rate
  • iPhone 16 da 128 GB a partire da 16 euro al mese per 48 rate
  • iPhone 16 da 256 GB a partire da 19 euro al mese per 48 rate
  • iPhone Air da 256 GB a partire da 21 euro al mese per 48 rate
  • iPhone Air da 512 GB a partire da 26,5 euro al mese per 48 rate
  • iPhone Air da 1 TB a partire da 32,5 euro al mese per 48 rate

Con Flexy Pay i prezzi sono i seguenti:

  • iPhone 16e da 128 GB a partire da 18,99 euro al mese per 36 rate + rata finale da 47,99 euro
  • iPhone 16e da 256 GB a partire da 22,99 euro al mese per 36 rate + rata finale da 27,99 euro
  • iPhone 16e da 512 GB a partire da 29,99 euro al mese per 36 rate + rata finale da 50,99 euro
  • iPhone 16 da 128 GB a partire da 22,99 euro al mese per 36 rate + rata finale da 60,99 euro
  • iPhone 16 da 256 GB a partire da 28,99 euro al mese per 36 rate + rata finale da 68,99 euro
  • iPhone Air da 256 GB a partire da 31,99 euro al mese per 36 rate + rata finale da 80,99 euro
  • iPhone Air da 512 GB a partire da 40 euro al mese per 36 rate + rata finale da 61,99 euro
  • iPhone Air da 1 TB a partire da 49 euro al mese per 36 rate + rata finale da 2,99 euro

Si ricorda acquistando iPhone a rate con Vodafone è prevista l’attivazione in automatico di Vodafone Club 6 Mesi TNP con sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore al prezzo scontato di 10 euro per 6 mesi. La stessa opzione per chi effettua il pagamento in contanti si chiama Vodafone Club senza rinnovo e si disattiva in automatico dopo sei mesi. In questo caso il prezzo è di 10 euro.

Le offerte mobile di Vodafone a gennaio 2026

Offerte Vodafone Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Vodafone Mobile Start
  • 9,95 €/mese
  • Attivazione a 10
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • Giga illimitati in 5G per i già clienti fisso
Vodafone Mobile Pro
  • 11,95 €/mese
  • Attivazione a 10
  • minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • Giga illimitati in 5G per i già clienti fisso
Vodafone Mobile Ultra
  • 19,95 €/mese
  • Attivazione a 10
  • minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps

Per acquistare iPhone a rate con Vodafone dovete abbinare il telefono a una delle offerte 5G dell’operatore, che vi permettono di navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con copertura in tutte le principali città italiane. La SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online allo stesso prezzo. Potete poi effettuare la verifica dell’identità tramite SPID per una maggiore comodità.

A gennaio potete quindi scegliere tra le seguenti tariffe:

Vodafone Mobile Start

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra
  • Wi-Fi Calling per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi
  • corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Vodafone Mobile Pro

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 20 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 25 GB extra

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli.

Vodafone Mobile Ultra

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 5 GB e 1000 minuti extra Ue
  • Assistenza Cane e Gatto con Quixa
  • Rete Sicura
  • Vodafone Club

Il prezzo è di 19,95 euro al mese senza vincoli.

Assistenza Cane e Gatto include un’assicurazione sanitaria per cani e gatti (età compresa tra 3 mesi e 10 anni di età non compiuti) insieme alla disponibilità di servizi come telemedicina h24 con un veterinario, consegna a domicilio dei medicinali e rimborso delle spese per la ricerca in caso di smarrimento.

Rete Sicura vi protegge dalle principali minacce online e include anche il servizio di Parental Control. Il prezzo è di 3 euro al mese.

I clienti di Vodafone per la rete fissa che attivano un piano mobile dello stesso operatore hanno Giga illimitati in 5G.

Se invece siete già clienti di Vodafone per il mobile ma siete interessati anche alla fibra, potete attivare Vodafone Casa Start al prezzo scontato di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese. Nell’offerta fisso sono inclusi una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH (Fiber to the Home), chiamate illimitate e un modem con Wi-Fi ottimizzato. Acquistandola entro il 15/1/26 avete in regalo un buono Amazon da 50 euro. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.

Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Infine, acquistando un’offerta di Vodafone per il mobile insieme a Fastweb Energia Flat ottiene uno sconto di 18 euro al mese per un anno.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
