5G CoopVoce: come attivare le offerte per già clienti

CoopVoce
di Matteo Testa

Come si fa a passare al 5G CoopVoce se si è già clienti dell'operatore low cost? Scopri come cambiare offerta gratis e avere minuti illimitati e fino a 400 GB in 5G alla massima velocità a meno di 10 euro al mese e prezzo fisso per sempre

Nuove offerte 5G di CoopVoce per i già clienti a gennaio 2026
  1. Avete inclusi minuti illimitati e fino a 400 GB in 5G fino a 2 Gbps a partire da 7,90 €/mese
  2. I già clienti possono passare gratis alle offerte 5G da app o Area Privata
5G CoopVoce: come attivare le offerte per già clienti

Pochi giorni fa CoopVoce ha lanciato la sua prime offerte 5G, anche se in lieve ritardo rispetto a quanto annunciato dopo l’accordo che ha reso Vodafone il suo partner unico per la fornitura di rete per la telefonia mobile. Le nuove tariffe con incluso il 5G CoopVoce permettono di navigare alla massima velocità e si tratta sicuramente di un servizio che interessa anche i già clienti dell’operatore low cost.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori proposte dei principali gestori. Cliccando sul tasto di seguito potrete quindi trovare facilmente la soluzione più economica per le vostre esigenze di connettivià su mobile e poi attivarla comodamente online.

5G CoopVoce: come cambiare gratis offerte per i già clienti a gennaio 2025

Già clienti che passano al 5G Costi
Offerte 5G disponibili
  • Turbo 200 con minuti illimitati + 200 GB in 5G anche in roaming in Ue e Uk a 7,90 €/mese
  • Turbo 400 con minuti illimitati + 400 GB in 5G anche in roaming in Ue e Uk a 9,90 €/mese
  • Attivazione gratis
Come cambiare offerta
  • gratis dalla sezione “Offerte attivabili” sull’app o Area Privata sul sito

Attualmente CoopVoce non ha previsto un’opzione per aggiungere la connettività in 5G per chi ha già attiva una SIM/eSIM dell’operatore low cost. Per passare al 5G CoopVoce potete però cambiare offerta gratis e quindi attivare una delle nuove promozioni della famiglia Turbo accedendo alla sezione “Offerte Attivabili” dall’app CoopVoce o Area privata sul sito.

Le offerte con incluso il 5G CoopVoce come tutte le tariffe dell’operatore low cost sono senza vincoli né costi nascosti e il prezzo è fisso per sempre. Se volete passare all’eSIM potete richiederla gratuitamente anche online. Le offerte 5G di CoopVoce, salvo proroghe, sono disponibili solo fino al 4/2/26. Potete quindi passare a:

Turbo 200

  • minuti illimitati e 1000 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni
  • 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

Il prezzo è di 7,90 euro al mese per sempre.

Attiva Turbo 200 di CoopVoce »

Turbo 400

  • minuti illimitati e 1000 SMS
  • 400 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni
  • 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

Il prezzo è di 9,90 euro al mese per sempre.

Attiva Turbo 400 di CoopVoce »

Vi ricordiamo potete utilizzare senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa e Regno Unito stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH). Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

CoopVoce vi permette di navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane. In assenza di adeguata copertura, verrete collegati in automatico alla rete in 4G fino a 150 Mbps in download.

Altre offerte 5G convenienti a gennaio 2026

Offerte 5G a basso prezzo Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Very 5,99 di Very Mobile
  • 5,99 €/mese per sempre
  • un mese in omaggio
  • Attivazione gratis
  • minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps
  • Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese e primo mese gratis
5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile
  • 5,99 €/mese
  • Attivazione gratis
  • minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica
Spusu 200 XL 5G
  • 7,89 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90 €
  • minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + 400 GB di riserva
Flash 5G XMas Edition di 1Mobile
  • 4,99 € per un mese, primo rinnovo gratis poi 8,99 €/mese dal terzo mese
  • Attivazione gratis con portabilità
  • minuti illimitati e 50 SMS + 260 GB in 5G fino a 2 Gbps
ho. 6,99 di ho. Mobile
  • 6,95 €/mese
  • Attivazione a partite da 2,99 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese

Diversi operatori virtuali vi permettono di attivare un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G a meno di 9 euro al mese. Di seguito avete una descrizione dettagliata delle promozioni con incluso il 5G al prezzo più basso da attivare online tramite il comparatore di SOStariffe.it:

Very 5,99 di Very Mobile

  • minuti e SMS illimitati
  • 150 GB in 5G fino a 30 Mbps in download sulla rete di WindTre
  • 9 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese per sempre. Avete incluso anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità con SPID.

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri.

Attivando l’opzione Very Full Speed potrete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con una copertura superiore al 99,7% della popolazione al costo di 99 cent al mese ma con primo mese gratis. La stessa funzione è già inclusa in Very Plus insieme a Giga aggiuntivi, sconti e promozioni sempre al costo di 99 cent al mese, acquistandola entro il 23/2/26, ma con primo mese gratis.

Attiva Very 5,99 »

5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM + 100 GB con autoricarica
  • 8 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

L’offerta è riservata a chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da Iliad, Fastweb Mobile o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, ho. Mobile e altri.

La velocità di navigazione prevista per questa promozione è la stessa inclusa delle offerte 5G “di base” di TIM.

Attiva Kena 5,99 Limited Edition »

Spusu 200 XL 5G

  • minuti illimitati e 500 SMS in Italia
  • 1000 minuti in Ue e Uk
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre
  • 400 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso
  • 11,76 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/1/26.

I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Flash 5G XMas Edition di 1Mobile

  • minuti illimitati e 50 SMS
  • 260 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

L’offerta di 1Mobile costa 4,99 euro per un mese. Il primo rinnovo è gratis, a partire dal terzo mese il canone diventa di 8,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con portabilità da qualsiasi operatore così come la SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM.

Attiva Flash 5G XMas Edition di 1Mobile »

ho. 6,95 di ho. Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 4G fino a 60 Mbps in download sulla rete di Vodafone
  • 11,4 GB per navigare in roaming in Ue
  • ho. Il Turbo con incluso il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

L’offerta di ho. Mobile costa 6,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’operatore low cost oppure richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri. Per i clienti di TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro.

La SIM e spedizione sono gratis ma in alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro una tantum.  Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

L’offerta di ho. Mobile non include il 5G ma attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane al costo aggiuntivo di 1,29 euro al mese. In assenza di copertura è prevista una connessione in 4G fino a 300 Mbps in download. In totale per navigare in 5G con questa offerta spenderete quindi 8,24 euro al mese. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme a vantaggi come sconti e promozioni al costo di 1,99 euro al mese.

Attiva ho. 6,95 »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
