Fastweb + Vodafone e TIM hanno stretto un accordo preliminare per l'ampliamento della copertura 5G nei piccoli Comuni attraverso un modello di RAN sharing . Scopri tutti i dettagli sull'intesa e le migliori offerte 5G dei due operatori

La scorsa settimana Fastweb + Vodafone e TIM hanno annunciato di aver sottoscritto un accordo preliminare per avviare una collaborazione per lo sviluppo di reti di telefonia mobile in Italia attraverso un modello di Radio Access Network (RAN) sharing. La firma è propedeutica alla definizione di un contratto definitivo in programma entro il secondo trimestre 2026 finalizzato all’espansione del 5G sul territorio nazionale, favorendo un utilizzo più efficiente delle reti già esistenti.

Il progetto di Fastweb + Vodafone e TIM, secondo quanto comunicato dai due operatori, è subordinato alle autorizzazioni da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Accordo Fastweb + Vodafone e TIM per il 5G: i dettagli a gennaio 2026

Accordo Fastweb + Vodafone e TIM I dettagli Cosa prevede? ampliamento della copertura in 5G nei Comuni con meno di 35.000 abitanti

realizzazione di circa 15.500 siti entro la fine del 2028 Cosa significa RAN sharing? i due operatori potranno utilizzare la rete dell’altro nelle aree interessate mantenendo la propria indipendenza dal punto di vista tecnologico e commerciale

Nel dettaglio l’accordo tra Fastweb + Vodafone e TIM prevede l’ampliamento della copertura in 5G nei Comuni con meno di 35mila abitanti, ovvero quelle aree del Paese che storicamente sono meno raggiunte dalle reti di ultima generazione. In base ai termini preliminari dell’intesa, ogni operatore sarà responsabile di sviluppare la rete mobile in 10 Regioni. L’obiettivo è realizzare complessivamente circa 15.500 siti entro la fine del 2028.

Il modello RAN sharing prevede che ciascun operatore possa utilizzare l’infrastruttura di accesso radio mobile dell’altro nelle aree interessante, evitando così duplicazioni a livello di infrastrutture. Un utilizzo più efficiente delle reti non solo consentirà di estendere più rapidamente la copertura in 5G ad altre prestazioni ma anche di migliorare la qualità del servizio per imprese e famiglie. I due operatori comunque sottolineano che questo modello di cooperazione non incide sull’autonomia commerciale e l’indipendenza tecnologica delle singole telco.

Vi ricordiamo che Fastweb + Vodafone è una nuova realtà nel settore della rete mobile e fissa nata ufficialmente il 31 gennaio 2024 a seguito dell’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, che già era proprietaria di Fastweb. Il marchio dal primo gennaio 2026 viene utilizzato per l’identità aziendale del gruppo Fastweb S.p.A. Fastweb e Vodafone, però, continueranno ad operare separatamente sul mercato ancora per qualche anno.

L’accordo di condivisione delle infrastrutture potrà contribuire anche a ridurre l’impatto ambientale del 5G, grazie alla diminuzione del numero di impianti necessari, ma anche di liberare risorse da destinare nelle tecnologie mobile di ultima generazione.

Le migliori offerte dei principali operatori sul comparatore di SOStariffe.it a gennaio 2026

Migliori offerte dei grandi operatori Costi Minuti, SMS e Gigabyte TIM Power Special 5G primo mese e attivazione gratis , poi 9,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

, poi con TIM Ricarica Automatica SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps Fastweb Mobile Start 9,95 €/mese

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps Vodafone Mobile Start 9,95 €/mese

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps

Fastweb + Vodafone e TIM sono tra i due principali operatori di telefonia mobile in Italia. Attivando le loro offerte potete avere minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G alla massima velocità a meno di 10 euro al mese.

Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve richiedere la portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dal nuovo gestore entro un massimo di tre giorni lavorativi.

A gennaio potete, ad esempio, scegliere tra le seguenti offerte 5G:

Fastweb Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone 17 GB navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera più 15 GB extra .

navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera più . Wi-Fi Calling per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 9,95 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM/eSIM costa 10 euro una tantum con spedizione gratis. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

Attiva Fastweb Mobile Start »

Se siete interessati anche alla rete fissa, potete abbinare al vostro piano di Fastweb Mobile anche un’offerta fibra a prezzo scontato e Giga illimitati in 5G per lo smartphone. Al costo di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, potete quindi attivare Fastweb Casa Start con inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate, modem e attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,80 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Vodafone Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 17 GB navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera più 15 GB extra

L’offerta di Vodafone costa 9,95 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM/eSIM costa 10 euro una tantum con spedizione gratis. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

Attiva Vodafone Mobile Start »

Anche i clienti di Vodafone per il mobile possono attivare la fibra a prezzo scontato. In questo caso infatti Casa Start costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, e sono inclusi una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate e un modem con Wi-Fi ottimizzato. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis. Il prezzo per i clienti convergenti è quindi a partire da 33,80 euro al mese.

Attivando l’opzione l’opzione Infinito Insieme potete avere anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

TIM Power Special 5G

minuti illimitati e 200 SMS

300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps (200 GB con addebito su credito residuo)

fino a 2 Gbps (200 GB con addebito su credito residuo) 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che acquistano online l’offerta di TIM, che poi si rinnova a 9,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente e carta di credito con TIM Ricarica Automatica. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 10 euro. Per la verifica dell’identità potete utilizzare lo SPID per una maggiore comodità.

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

Confronta le offerte mobile di TIM »

I clienti di TIM per il mobile possono poi attivare TIM WiFi Casa al prezzo scontato di 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, con inclusi una connessione in fibra FTTH fino a 2,5 Gbps, chiamate illimitate e il modem TIM HUB Pro. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro.

Scopri le offerte TIM fibra »

I clienti convergenti possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia insieme ad altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone, TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità gratis per 3 mesi (poi 3 euro al mese invece di 7,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, abbinando almeno 3 SIM entro il 21/2/26.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico