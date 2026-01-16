Banca AideXa è uno degli istituti di riferimento del mercato italiano per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto deposito. Con la promo di gennaio 2026 è possibile ottenere interessi fino al 3% con possibilità di svincolo del capitale depositato. Per un deposito senza vincoli, invece, l'istituto offre il 2%. Andiamo a scoprire i dettagli in merito alla promozione.

Per puntare su un conto deposito in grado di offrire un buon tasso di interesse, in questo momento, una delle opzioni migliori è rappresentata da Banca AideXa con il suo X Risparmio, un conto vincolato ma con possibilità di svincolo. Questa soluzione offre oggi il 3% per un deposito di 36 mesi. In alternativa c’è X Risparmio Libero che garantisce il 2% fino a fine 2026.

Oltre a Banca AideXa, in questo momento, sono disponibili diverse altre opzioni per un conto deposito ricco di vantaggi e in grado di offrire un guadagno netto significativo nel corso del tempo, senza rinunciare alla protezione del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi, che copre il risparmiatore fino a 100.000 euro.

Per scoprire le opzioni più interessanti è sufficiente consultare il comparatore di SOStariffe.it accessibile tramite il box qui di sotto. Selezionando la durata desiderata del deposito è possibile accedere subito alle promozioni più vantaggiose, andando poi ad aprire il conto giusto per massimizzare il guadagno.

La promo di Banca AideXa

Con Banca AideXa è possibile accedere a varie soluzioni per un conto deposito in grado di offrire un buon guadagno netto nel corso del tempo. Una delle opzioni più interessanti è rappresentata da Conto Deposito X Risparmio.

Si tratta di un conto vincolato ma svincolabile (con riaccredito delle somme entro 31 giorni e perdita degli interessi maturati). Scegliendo un deposito di 36 mesi è possibile ottenere un tasso annuo lordo pari al 3%. Questo conto prevede la liquidazione a fine vincolo.

Sono disponibili anche altre opzioni di vincolo. Ad esempio, per un deposito di 12 mesi è possibile ottenere il 2,7% lordo. Per scoprire le offerte e aprire il conto deposito (non c’è bisogno di aprire un nuovo conto corrente) basta seguire il link qui di sotto.

Per un deposito non vincolato, con possibilità, quindi, di ritirare le somme depositate in qualsiasi momento, è possibile puntare su X Risparmio Libero. In questo caso, Banca AideXa mette a disposizione un tasso annuo lordo del 2% (garantito fino al 31 dicembre 2026 e successivamente rivalutato in base alle condizioni di mercato). Gli interessi sono liquidati su base trimestrale.

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

Le altre opzioni per un conto deposito

Ecco le migliori promozioni di gennaio 2026 (la simulazione è stata effettuata il 16 gennaio 2026 tramite il comparatore di SOStariffe.it) per un nuovo conto deposito:

deposito a 6 mesi : interessi fino al 4% per un deposito non vincolato; in questo caso c’è la promo di ING che scade tra pochi giorni

: interessi fino al per un deposito non vincolato; in questo caso c’è la deposito a 12 mesi : interessi fino al 2,9% per un deposito vincolato oppure fino al 2,8% per un deposito svincolabile

: interessi fino al per un deposito vincolato oppure fino al per un deposito svincolabile deposito a 24 mesi : interessi fino al 3% per un deposito svincolabile

: interessi fino al per un deposito svincolabile deposito a 36 mesi : interessi fino al 3,3% per un deposito svincolabile

: interessi fino al per un deposito svincolabile deposito a 48 mesi : interessi fino al 3,5% per un deposito vincolato oppure fino al 3% per un deposito svincolabile

: interessi fino al per un deposito vincolato oppure fino al per un deposito svincolabile deposito a 60 mesi: interessi fino al 3,5% per un deposito vincolato oppure fino al 3% per un deposito svincolabile

Per scoprire le migliori offerte basta seguire il link qui di sotto.

