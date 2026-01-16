- con Banca AideXa ci sono varie opzioni per un conto deposito
Banca AideXa è uno degli istituti di riferimento del mercato italiano per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto deposito. Con la promo di gennaio 2026 è possibile ottenere interessi fino al 3% con possibilità di svincolo del capitale depositato. Per un deposito senza vincoli, invece, l'istituto offre il 2%. Andiamo a scoprire i dettagli in merito alla promozione.
Per puntare su un conto deposito in grado di offrire un buon tasso di interesse, in questo momento, una delle opzioni migliori è rappresentata da Banca AideXa con il suo X Risparmio, un conto vincolato ma con possibilità di svincolo. Questa soluzione offre oggi il 3% per un deposito di 36 mesi. In alternativa c’è X Risparmio Libero che garantisce il 2% fino a fine 2026.
Oltre a Banca AideXa, in questo momento, sono disponibili diverse altre opzioni per un conto deposito ricco di vantaggi e in grado di offrire un guadagno netto significativo nel corso del tempo, senza rinunciare alla protezione del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi, che copre il risparmiatore fino a 100.000 euro.
Per scoprire le opzioni più interessanti è sufficiente consultare il comparatore di SOStariffe.it accessibile tramite il box qui di sotto. Selezionando la durata desiderata del deposito è possibile accedere subito alle promozioni più vantaggiose, andando poi ad aprire il conto giusto per massimizzare il guadagno.
Scopri qui i migliori Conti Deposito »
Con Banca AideXa è possibile accedere a varie soluzioni per un conto deposito in grado di offrire un buon guadagno netto nel corso del tempo. Una delle opzioni più interessanti è rappresentata da Conto Deposito X Risparmio.
Si tratta di un conto vincolato ma svincolabile (con riaccredito delle somme entro 31 giorni e perdita degli interessi maturati). Scegliendo un deposito di 36 mesi è possibile ottenere un tasso annuo lordo pari al 3%. Questo conto prevede la liquidazione a fine vincolo.
Sono disponibili anche altre opzioni di vincolo. Ad esempio, per un deposito di 12 mesi è possibile ottenere il 2,7% lordo. Per scoprire le offerte e aprire il conto deposito (non c’è bisogno di aprire un nuovo conto corrente) basta seguire il link qui di sotto.
Apri Conto Deposito X Risparmio »
Per un deposito non vincolato, con possibilità, quindi, di ritirare le somme depositate in qualsiasi momento, è possibile puntare su X Risparmio Libero. In questo caso, Banca AideXa mette a disposizione un tasso annuo lordo del 2% (garantito fino al 31 dicembre 2026 e successivamente rivalutato in base alle condizioni di mercato). Gli interessi sono liquidati su base trimestrale.
Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.
Apri Conto Deposito X Risparmio Libero »
Ecco le migliori promozioni di gennaio 2026 (la simulazione è stata effettuata il 16 gennaio 2026 tramite il comparatore di SOStariffe.it) per un nuovo conto deposito:
Per scoprire le migliori offerte basta seguire il link qui di sotto.
Scopri qui i migliori Conti Deposito »