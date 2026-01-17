Passa a Kena Mobile per avere minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G sulla rete di TIM a meno di 6 euro al mese e con attivazione gratis . Scopri come attivare la promozione

Kena Mobile ha riproposto una delle sue offerte di telefonia mobile della categoria “Limited edition” più interessanti e convenienti. Ancora per qualche giorno chi passa a Kena Mobile con meno di 6 euro al mese può avere minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G con attivazione gratis. La promozione, però, non è disponibile per tutti ma solo per alcune specifiche categorie di utenti.

Passa a Kena Mobile con 300 GB in 5G a gennaio 2026

Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G Dettagli Costi 5,99 €/mese

Attivazione gratis Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Chi può attivarla chi attiva un nuovo numero o con portabilità da Iliad, Fastweb Mobile o alcuni MVNO selezionati

Kena Mobile vi propone solo offerte senza vincoli né costi nascosti. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere direttamente online un’eSIM al momento dell’acquisto. L’operatore low costi vi permette poi di effettuare la verifica dell’identita scegliendo tra video identificazione (Video ID Kena Check In) o SPID.

Chi passa a Kena Mobile e non vuole perdere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica) 9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile per chi passa a Kena entro il 22/1/26.

Questa offerta è riservata a chi passa a Kena attivando un nuovo numero o richiede la portabilità da:

Iliad, ho. Mobile, PosteMobile, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, BT Enia Mobile, BT Mobile, China Mobile, Conexo Technologies, Daily Telecom, Digi Mobile, Dimensione, Elite Mobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, Massima Energia, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Segnoverde, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Scegliendo il pagamento con autoricarica (carta di credito o PayPal) non solo non dovrete più preoccuparvi di acquistare una ricarica per il rinnovo dell’offerta ma avrete anche 100 GB in più ogni mese. Vi verrà addebitato solo l’importo necessario a coprire il canone dell’offerta.

Kena Mobile si appoggia alla rete di TIM e permette ai suoi clienti di navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload con una copertura superiore al 99% della popolazione italiana. Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre navigate su Internet e utilizzate le app in contemporanea.

Con le offerte 5G di Kena Mobile potete invece navigare in 5G fino 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Le prestazioni sono le stesse previste dalle offerte 5G “di base” di TIM. Se avete attivato un’offerta 4G di Kena potete passare al 5G fino a 250 Mbps acquistando l’apposita opzione al costo di 99 cent al mese dall’app Kena o dall’Area Riservata sul sito.

Se non siete soddisfatti del vostro piano potete richiedere il cambio offerta gratis dall’Area MyKena sull’app o sito, in negozio o contattando il Servizio Clienti al 181. Altrimenti è possibile esercitare il diritto di recesso senza penali o spese aggiuntive per la disattivazione della linea.

Passa a Kena Mobile: le altre offerte dell’operatore low cost a gennaio 2026

Le offerte di Kena Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte Kena 7,99 250 GB 5G 7,99 €/mese

Attivazione gratis fornendo i consensi commerciali minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Kena 9,99 350GB 5G 9,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 350 GB in 4G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Kena 11,99 200GB 5G 11,99 €/mese

Attivazione a 3 € minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Kena Pack 5G

29,99 €/6 mesi

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps

Chi passa a Kena Mobile attivando un nuovo numero o con portabilità del numero da Iliad e alcuni operatori selezionati come ho. Mobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri può scegliere anche tra le seguenti offerte:

Kena 7,99 250 GB 5G

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica) 12 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 2 euro, fornendo all’operatore i consensi commerciali.

Kena 9,99 350GB 5G

minuti illimitati e 200 SMS

350 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica) 15 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Kena Pack 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps 9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 29,99 euro ogni 6 mesi. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Con portabilità del numero da Vodafone, WindTre, Very Mobile e TIM potete attivare:

Kena 11,99 200GB 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica) 18 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 3 euro.

Anche con queste offerte avete 100 GB in più al mese con pagamento tramite autoricarica.

Passa a Kena Mobile: tutti i servizi aggiuntivi

Chi passa a Kena Mobile in tutte le offerte troverà inclusi gratuitamente tutti i servizi di base più richiesti come segreteria telefonica, trasferimento di chiamata, avviso di chiamata, Lo sai e chiama ora, controllo parentale.

Se non siete pienamente soddisfatti del vostro piano, potete ulterioramente personalizzarlo aggiungendo una delle opzioni a listino per avere più minuti e fino a 600 GB in 4G in più al mese a partire da 2,99 euro. Se invece state programmando un viaggio o una vacanza, l’operatore low cost vi mette a disposizione delle apposite opzioni estero con inclusi fino a 50 GB aggiuntivi per 30 giorni per navigare in roaming in Ue.

Chi passa a Kena Mobile ed esaurisce il traffico dati incluso nell’offerta si vedrà bloccare in automatico la connessione a Internet da parte dell’operatore low cost per evitargli spese non richieste. In qualsiasi momento potete però riprendere a navigare aprendo un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre tramite il servizio Restart. Altrimenti si attiverà in automatico il Piano Base Kena che prevede chiamate a 35 cent al minuto, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent ogni 50 MB. Utilizzare Restart potrebbe però modificare la scadenza della promozione.

Tramiete l’app di Kena, disponibile gratuitamente per iOS e Android, potete invece gestire facilmente fino a sette linee e accedere a funzioni come la verifica del credito residuo e dei consumi, cambiare offerta, attivare le opzioni aggiuntivi o acquistare una ricarica online scegliendo il metodo di pagamento che preferite.

Infine, Kena Mobile vi propone un servizio di smartphone in abbonamento in collaborazione con Subbyx che vi permette di scegliere sia nuovi modelli sia ricondizionati. A listino sono disponibili iPhone e dispositivi Android a partire da 13,99 euro al mese. Per i clienti di Kena Mobile è poi previsto uno sconto del 10% utilizzando il codice KENA10.

