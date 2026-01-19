Sky TV con Cinema e Netflix: un unico bundle a meno di 15 euro al mese

di Matteo Testa

Con meno di 15 euro al mese hai inclusi in un solo pacchetto avete Sky TV con Cinema e Netflix più Paramount+ per vedere il meglio dei programmi, film e serie TV. Scopri come attivare l'offerta

La nuova offerta di Sky di gennaio 2025
  1. Sono inclusi Sky TV + Netflix + Sky Cinema + Paramount+
  2. Il prezzo è di 14,99 €/mese per 6 mesi
Sky ha lanciato una nuova offerta perfetta per gli amanti di film e serie TV che permette di avere in un solo pacchetto Sky TV con Cinema e Netflix oltre a Paramount+ con meno di 15 euro al mese. La promozione è disponibile solo online per un periodo di tempo limitato e il contributo per l’attivazione è scontato. Non solo, potete ulterioramente personalizzarla aggiungendo altri pacchetti per il calcio e lo sport o la fibra ottica a prezzo scontato.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare le migliori offerte TV tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la promozione che meglio corrisponde ai vostri gusti.

Sky TV con Cinema e Netflix: l’offerta di gennaio 2026

Sky e Netflix con Cinema e Paramount+ Dettagli
Costi
  • 14,99 €/mese per 6 mesi, poi 24,99 €/mese
  • Sky Smart a a 19
Cosa vedere
  • Sky TV
  • Sky Cinema + Paramount+
  • Netflix Standard con pubblicità

L’offerta Sky TV con Cinema e Netflix costa 14,99 euro al mese per 6 mesi, poi 24,99 euro al mese, invece di 43,99 euro al mese. Avete incluso un piano Netflix Standard con pubblicità per vedere in HD su due dispositivi in contemporanea contenuti come Emily in Paris, la nuova stagione di Bridgerton (dal 29/1/26) e People we meet on vacation – Un amore in vacanza.

L’offerta scontata con permanenza minima di 18 mesi. Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa con Poste Italiane entro 3-5 giorni lavorativi. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 15/2/25.

Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito o addebito su conto corrente. Le transazioni sono protette da crittografia dati SSL.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Bruno Barbieri – 4 Hotel, X Factor e Masterchef oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The Paper (dal 26/1/26), insieme a produzioni originali come Gomorra – Le origini e Call My Agent 3.

Con Sky Cinema avete incluse prime visioni imperdibili come Jurassic World – La Rinascita, Un film Minecraft, Dragon Trainer e Mission; Impossibile – The Final Reckoning oltre a titoli di ogni genere per tutta la famiglia, al meglio del cinema italiano e internazionale e ai nuovi film Sky Original come I delitti del Barlume – Il gioco delle coppie. Nel pacchetto è incluso anche Paramount+ dove vedere contenuti in esclusiva come Vita da Carlo e Star Trek – Starfleet Academy.

Dopo aver cliccato su “Acquista online” potrete aggiungere anche:

  • Sky Sport a 22,90 euro al mese, invece di 26,90 euro al mese, per vedere tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline
  • Sky Calcio a 8 euro al mese per vedere 3 partite di Serie A per giornata con almeno 30 dei migliori 76 incontri del campionato (tra cui 4 scontri diretti tra le “big”), tutta la Serie C fino alla stagione 2027/28 e il calcio internazionale con le migliori sfide di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga
  • Sky WiFi a 20,90 euro al mese
  • Sky Kids a 5 euro al mese

Il decoder Sky Stream permette di accedere in un unico posto e senza l’installazione della parabola a tutti i contenuti della pay TV, ai canali e alle app, Netflix compreso. Basta connetterlo a Internet per iniziare subito la visione.

Grazie ai comandi vocali potete trovare in pochi secondi cosa guardare e tramite le playlist potete accedere ai contenuti che preferite quando volete e vederle anche in secondo momento.

Con Sky Stream, poi, potete mettere in pausa un programma anche in diretta. La funzione è disponibile anche per quelli trasmessi sui canali di Rai, Mediaset e La7. Se invece il contenuto è già iniziato, con la funzione Restart potete farlo ripartire dall’inizio.

Il servizio Sky Multiscreen vi offre l’opportunità di vedere gli stessi contenuti anche su altri televisori della casa, aggiungendo fino a 6 dispositivi oltre allo Sky Stream principale.

Infine, con l’app Sky Go potete vedere tutti i contenuti della pay TV sul vostro dispositivo mobile (smartphone, tablet, etc.) anche fuori casa.

Se poi siete interessati anche alla rete fissa, potete abbinare alla pay TV anche l’offerta di Sky WiFi con inclusi una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home), chiamate a consumo e un modem Sky WiFi hub con tecnologia Wi-Fi 6 al prezzo scontato di 20,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis per la fibra. Dovrete però aggiungere 19 euro una tantum, invece di 49 euro, per l’attivazione del decoder Sky Smart. Potete quindi scegliere tra i seguenti pacchetti:

  • Sky TV a 7 euro al mese
  • Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese
  • Sky TV + Sky Cinema a 15 euro al mese

Se invece volete vivere l’esperienza completa di Sky, potete attivare Prova Sky Q al costo di 9 euro senza rinnovo automatico per vedere tutti i canali della pay TV (Sky TV e Netflix o Intrattenimento Plus, Sky Cinema con Paramount+, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids. Scaduto il periodo promozionale potrete poi scegliere se restituire gratuitamente il decoder oppure attivare un abbonamento componendolo con i pacchetti che più vi piacciano ai prezzi correnti.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
