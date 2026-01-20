PUN in salita a gennaio 2026: è il momento di bloccare il prezzo dell’energia elettrica?

Energia
di Davide Raia

Il 2026 è iniziato con un aumento del costo dell'energia elettrica all'ingrosso: la conferma arriva dal dato parziale del PUN, l'indice che regola il mercato italiano, relativo al mese di gennaio 2026. Per molti utenti, quindi, potrebbe essere il momento giusto per bloccare il prezzo attivando una nuova offerta luce a prezzo fisso. Ecco tutti i dettagli.

In 30 sec.
  • il PUN di gennaio 2026 (dato parziale) è il più alto da febbraio 2025
  • questo rincaro influenzerà il mercato in futuro
  • per gli utenti è il momento giusto di bloccare il prezzo scegliendo un'offerta luce a prezzo fisso
PUN in salita a gennaio 2026: è il momento di bloccare il prezzo dell’energia elettrica?

Il PUN è l’indice del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. L’evoluzione di questo indice ha un impatto diretto sia sulle bollette, sia per i clienti che hanno una fornitura in un regime regolato (Servizio di Tutela per vulnerabili e Servizio a Tutele Graduali) che per chi ha una fornitura nel mercato libero con tariffa indicizzata (proprio al PUN). Gli utenti possono verificare l’andamento dell’indice consultando la guida di SOStariffe.it sul valore del PUN di oggi.

Il valore del PUN cambia ogni giorno. Per questo motivo si tiene conto della media mensile. Il dato di gennaio 2026 (calcolato a oggi 20 gennaio) è in crescita rispetto a quello di dicembre 2025. Considerando quanto avvenuto lo scorso anno, con un forte aumento registrato nelle prime settimane dell’anno con un picco a febbraio 2025 (0,150 €/kWh), questo può essere il momento giusto per bloccare il prezzo dell’energia elettrica.

Per scegliere l’offerta giusta è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto. In alternativa, è possibile chiamare al numero 02 5005 111 e parlare con un consulente esperto per valutare il da farsi (la chiamata è gratuita e senza alcun impegno per l’utente che non è obbligato ad attivare alcuna tariffa).

Scopri qui le offerte luce e gas »

Come sta cambiando il valore del PUN

3 COSE DA SAPERE SUL PUN
1. Il dato di gennaio 2026 (parziale) è il più alto da febbraio 2025
2. Il PUN influenza le offerte disponibili sul mercato e anche le tariffe nei regimi regolati
3. Le offerte a prezzo bloccato, in questo momento, permettono di accedere a un prezzo più basso del PUN

Nel corso del mese di dicembre 2025, il valore del PUN è stato pari a 0,115 €/kWh. Si tratta di un dato in linea con quello registrato nel corso di tutto il secondo semestre dello scorso anno. Il dato parziale di gennaio 2026, invece, evidenzia un primo segnale di aumento con un valore di 0,125 €/kWh. Per trovare un valore così alto bisogna tornare al già citato mese di febbraio 2025 quando il PUN ha raggiunto il valore più alto del biennio 2024 – 2025, toccando quota 0,15 €/kWh.

Il momento giusto per bloccare il prezzo

L’aumento registrato dal PUN a gennaio 2026 (ripetiamo: si tratta di un dato parziale ma comunque indicativo considerando che la media mensile è calcolata dopo 20 giorni su 31) è un campanello d’allarme.

Per questo motivo, i consumatori potrebbero puntare oggi sull’attivazione di una nuova tariffa a prezzo bloccato, in modo da evitare ulteriori rincari nel corso del prossimo futuro. Bloccare il prezzo dell’energia è la principale difesa contro i rincari del mercato all’ingrosso.

Una rapida analisi delle opzioni disponibili sul mercato, considerando le offerte proposte dal comparatore di SOStariffe.it, conferma la possibilità di bloccare il costo dell’energia a 0,09 €/kWh per almeno 12 mesi.

Le offerte del Mercato Libero, quindi, permettono di bloccare il prezzo dell’energia su un valore inferiore a quello del mercato all’ingrosso, con riferimento all’attuale quotazione del PUN.

Si tratta di un’opportunità di risparmio da cogliere al volo, soprattutto in considerazione di possibili rincari in arrivo in futuro. Scegliere una nuova offerta è un’occasione per:

  • chi ha una tariffa indicizzata nel Mercato Libero
  • chi ha una tariffa a prezzo bloccato nel Mercato Libero ma la clausola del prezzo fisso terminerà a breve
  • chi si trova in un regime regolato (Servizio di Tutela per vulnerabili e Servizio a Tutele Graduali) e potrebbe registrare nuovi aumenti a breve

Per scegliere la nuova offerta basta consultare le promo disponibili sul comparatore di SOStariffe.it qui di sotto.

Scopri qui le offerte luce e gas »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Cambio offerta Iliad: le opzioni disponibili per i già clienti a gennaio 2026
Senza categoria
angle-right
DAZN Full con 20 euro di sconto e senza nessun vincolo: ecco la promo flash
DAZN
angle-right
PUN in salita a gennaio 2026: è il momento di bloccare il prezzo dell’energia elettrica?
Energia
angle-right
Sky TV con Cinema e Netflix: un unico bundle a meno di 15 euro al mese
SKY
angle-right
Passa a Kena con 300 GB a meno di 6 euro al mese: ecco la promo limited edition
Kena Mobile
angle-right
Conto Credem a canone zero: per i nuovi clienti ci sono 200 € in Buoni Amazon in regalo
Conti Correnti
angle-right
Luce e gas: il prezzo fisso è più conveniente del variabile? Cosa offre il mercato a gennaio 2026
Energia
angle-right
Interessi al 3% con il conto deposito svincolabile di Banca AideXa: ecco la promo
Conti deposito
angle-right
Cosa prevede l’accordo tra TIM e Fastweb + Vodafone per la rete 5G
Fastweb
angle-right
5G CoopVoce: come attivare le offerte per già clienti
CoopVoce
angle-right
Le nostre Guide
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a gennaio 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore gennaio 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
PosteMobile Internet non funziona: cosa fare su mobile e linea casa
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.