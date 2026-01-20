- Potete vedere tutta la Serie A e Serie BTK a 24,99 €/mese senza vincoli
- La promozione è disponibile per alcuni utenti selezionati che non hanno un abbonaamento attivo
DAZN Full è oggi disponibile con uno sconto di 20 euro al mese senza vincoli. Scopri come attivare la promozione e vedere tutte le partite di Serie A per giornata e la Serie BTK
DAZN ha lanciato una nuova promozione davvero imperdibile per chi in passato ha pensato di abbonarsi alla piattaforma di streaming ma ha poi fatto un passo indietro. Ancora per qualche giorno, infatti, è possibile attivare il piano DAZN Full con inclusa tutta la Serie A e la Serie BTK con uno sconto di 20 euro al mese senza vincoli.
L’offerta che permette di attivare DAZN Full a prezzo scontato è disponibile solo per alcuni utenti selezionati che hanno già creato un account per la piattaforma di streaming ma non hanno attivato un abbonamento. La promozione è disponibile solo fino al 26/1/26, salvo eventuali proroghe, e per attivarla dovete accedere a DAZN con le vostre credenziali. A questo punto comparirà un pop-up da cui attivare l’offerta, ovviamente se siete tra i fortunati utenti selezionati dal servizio di Perform.
In alternativa potete accedere a Il tuo account > Abbonamenti per verificare la disponibilità della promozione.
DAZN Full prevede la visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica. Il prezzo scontato è di 24,99 euro al mese, invece di 44,99 euro al mese, con possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.
Chi non ha mai creato un accont a DAZN può invece scegliere tra le seguenti tipologie di abbonamenti:
DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.
DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno (pari a circa 28 euro al mese).
DAZN Full costa 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 44,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (180 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.
DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (119 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.
Se il vostro piano non include la visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti Internet differenti, potete aggiungere questa funzione acquistando “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account” al costo di 25 euro al mese.
DAZN Goal include:
DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.
Nell’abbonamento DAZN Full e DAZN Family sono inclusi:
I clienti Sky satellitare con attivo un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.
Chi ha attivo un piano DAZN Goal o MyClubPass può invece attivare il Pass Giornata per vedere tutte le partite di Serie A di una singola giornata al costo di 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Potete attivare il piano dall’apposito pop-up o accedendo a Il mio account > Servizi aggiuntivi > Pay per view.
Anche alcune offerte di TIMVISION hanno incluso DAZN, ma con il vantaggio di poter accedere ad altre app per lo streaming popolari come Netflix, Prime Video e Disney+ con un risparmio di oltre il 50% rispetto alla somma dei singoli abbonamenti. Nel caso in cui abbiate già attivo un account per i servizi sopracitati potrete continuarli a utilizzare senza problemi.
Le offerte di TIMVISION sono disponibili entro il 20/1/26, salvo ulteriori proroghe, per tutti i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti si può utilizzare una carta di credito. Attualmente sono disponibili i seguenti piani:
I prezzi sono i sono i seguenti:
Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
I prezzi per TIMVISION Family S sono i sono i seguenti:
I prezzi per TIMVISION Family M sono i sono i seguenti:
I prezzi per TIMVISION Family L sono i sono i seguenti:
Si risparmia fino all’81% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
I prezzi sono i seguenti:
Si risparmia fino al 43% nei primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Per tutte le offerte di TIMVISION con DAZN incluso il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.
Il decoder è incluso in comodato d’uso e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.
Con TIMVISION potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e avete inclusa anche la visione anche di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come The Surfer o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. Attivando una delle offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come la stagione finale di The Boys, Fallout 2 e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
Se non siete pienamente soddisfatti della vostra offerta, potete personalizzare l’abbonamento passando a un piano per lo streaming di categoria superiore ai seguenti prezzi: