DAZN Full è oggi disponibile con uno sconto di 20 euro al mese senza vincoli . Scopri come attivare la promozione e vedere tutte le partite di Serie A per giornata e la Serie BTK

DAZN ha lanciato una nuova promozione davvero imperdibile per chi in passato ha pensato di abbonarsi alla piattaforma di streaming ma ha poi fatto un passo indietro. Ancora per qualche giorno, infatti, è possibile attivare il piano DAZN Full con inclusa tutta la Serie A e la Serie BTK con uno sconto di 20 euro al mese senza vincoli.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV e trovare poi la soluzione più adatta ai vostri gusti. Per avviare la comparazioni vi basta cliccare sul tasto di seguito.

Confronta le offerte TV »

DAZN Full con uno sconto di 20 euro al mese a gennaio 2026

DAZN Full in promozione Dettagli Costi 24,99 €/mese, invece di 44,99 €/mese, con disdetta entro 30 giorni Servizi inclusi visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport Chi può attivarla alcuni utenti selezionati che hanno realizzato un account ma non hanno un abbonamento attivo entro il 26/1/26

L’offerta che permette di attivare DAZN Full a prezzo scontato è disponibile solo per alcuni utenti selezionati che hanno già creato un account per la piattaforma di streaming ma non hanno attivato un abbonamento. La promozione è disponibile solo fino al 26/1/26, salvo eventuali proroghe, e per attivarla dovete accedere a DAZN con le vostre credenziali. A questo punto comparirà un pop-up da cui attivare l’offerta, ovviamente se siete tra i fortunati utenti selezionati dal servizio di Perform.

In alternativa potete accedere a Il tuo account > Abbonamenti per verificare la disponibilità della promozione.

DAZN Full prevede la visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica. Il prezzo scontato è di 24,99 euro al mese, invece di 44,99 euro al mese, con possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.

Scegli il piano DAZN per te »

Le offerte di DAZN per i nuovi clienti a gennaio 2026

Le offerte di DAZN Costi Servizi inclusi DAZN Goal 13,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 19,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 129 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

3 partite di Serie A per giornata e gli highlights di tutti gli incontri, tutta la Serie BTK, calcio femminile DAZN MyClubPass 29,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 329 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutte le partite di Serie A della propria squadra del cuore, gli highlights di tutte le partite di Serie A e gli approfondimenti DAZN Full 34,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 44,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 359 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse

tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su Eurosport e tante altre discipline DAZN Family 59,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 69,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 599 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse

tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su Eurosport e tante altre discipline

Chi non ha mai creato un accont a DAZN può invece scegliere tra le seguenti tipologie di abbonamenti:

DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.

DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno (pari a circa 28 euro al mese).

DAZN Full costa 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 44,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (180 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.

DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (119 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.

Scegli il piano DAZN per te »

Se il vostro piano non include la visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti Internet differenti, potete aggiungere questa funzione acquistando “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account” al costo di 25 euro al mese.

DAZN Goal include:

3 partite di Serie A per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione

(le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione tutta la Serie BTK , compresi playoff e playout

, compresi playoff e playout tutti gli Highlights di Serie A

La Liga

FA Cup

il calcio femminile con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League

con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League

e FIFA+

DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.

Nell’abbonamento DAZN Full e DAZN Family sono inclusi:

tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)

(10 partite su 10 per giornate) tutta la Serie BTK, compresi playoff e playout

compresi playoff e playout Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e i principali sport invernali su Eurosport

e i principali sport invernali su Eurosport La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League

e una selezione di partite della e FA CUP

FIFA+

calcio femminile

una selezione di partite di NFL

volley, golf e ciclismo

boxe, UFC e altri sport di combattimento

Paddy Power World Darts Championship 2025

Eurosport 1 e 2

I clienti Sky satellitare con attivo un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.

Chi ha attivo un piano DAZN Goal o MyClubPass può invece attivare il Pass Giornata per vedere tutte le partite di Serie A di una singola giornata al costo di 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Potete attivare il piano dall’apposito pop-up o accedendo a Il mio account > Servizi aggiuntivi > Pay per view.

Le offerte di TIMVISION con DAZN incluso a gennaio 2026

Le offerte TIMVISION con DAZN Costi Servizi inclusi TIMVISION Family S/M/L

a partire da 7 €/mese per 12 mesi , poi 14,99 €/mese

, poi a partire da 20,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole

con possibilità di disdire quando si vuole fino all’81% di risparmio per i primi 6 mesi TIMVISION

DAZN Goal

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità TIMVISION con DAZN e Prime 29,99 €/mese per 6 mesi , poi 34,99 €/mese con DAZN Full

, poi con DAZN Full 49,99 €/mese per 6 mesi , poi 59,99 €/mese con DAZN Family

, poi con DAZN Family 44,99 €/mese con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole

con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole 29,99 €/mese con MyClubPass

con MyClubPass fino al 46% di risparmio nei primi 6 mesi TIMVISION

DAZN Full/Family/MyClubPass

Infinity+

Amazon Prime con pubblicità TIMVISION Gold/Plus 39,99 €/mese per 6 mesi , poi 44,99 €/mese con DAZN Full

, poi con DAZN Full 59,99 €/mese per 6 mesi , poi 69,99 €/mese con DAZN Family

, poi con DAZN Family 56,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole

con possibilità di disdire quando si vuole fino al 43% di risparmio per i primi 6 mesi TIMVISION

DAZN Full o Family

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

Anche alcune offerte di TIMVISION hanno incluso DAZN, ma con il vantaggio di poter accedere ad altre app per lo streaming popolari come Netflix, Prime Video e Disney+ con un risparmio di oltre il 50% rispetto alla somma dei singoli abbonamenti. Nel caso in cui abbiate già attivo un account per i servizi sopracitati potrete continuarli a utilizzare senza problemi.

Le offerte di TIMVISION sono disponibili entro il 20/1/26, salvo ulteriori proroghe, per tutti i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti si può utilizzare una carta di credito. Attualmente sono disponibili i seguenti piani:

TIMVISION con DAZN e Prime

TIMVISION

DAZN (Full/Family/MyClubPass)

(Full/Family/MyClubPass) Infinity+

Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i sono i seguenti:

29,99 euro al mese per 6 mesi , poi 34,99 euro al mese, con DAZN Full , pari a 389,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 419,88 euro

, poi 34,99 euro al mese, con , pari a 389,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 419,88 euro 49,99 euro al mese per 6 mesi , poi 59,99 euro al mese, con DAZN Family , pari a 659,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 719,88 euro

, poi 59,99 euro al mese, con , pari a 659,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 719,88 euro 29,99 euro al mese con DAZN MyClubPass pari a 359,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate.

con pari a 359,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate. 44,99 euro al mese con DAZN Full e possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Attiva TIMVISION con DAZN »

TIMVISION Family S/M/L

TIMVISION

DAZN Goal

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità (solo Family M e L)

(solo Family M e L) Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità (solo Family L)

I prezzi per TIMVISION Family S sono i sono i seguenti:

7 euro al mese per 6 mesi , poi 14,99 euro al mese pari a 131,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 179,88 euro

, poi pari a 131,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 179,88 euro 20,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

I prezzi per TIMVISION Family M sono i sono i seguenti:

10 euro al mese per 6 mesi , poi 17,99 euro al mese pari a 167,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 215,88 euro

, poi pari a 167,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 215,88 euro 23,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

I prezzi per TIMVISION Family L sono i sono i seguenti:

12 euro al mese per 6 mesi , poi 19,99 euro al mese pari a 191,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 239,88 euro

, poi pari a 191,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 239,88 euro 25,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino all’81% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Attiva TIMVISION Family »

TIMVISION Gold/Gold Plus

TIMVISION

DAZN Full/Family

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i seguenti:

39,99 euro al mese per 6 mesi , poi 44,99 euro al mese, con DAZN Full , pari a 509,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 539,88 euro

, poi 44,99 euro al mese, con , pari a 509,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 539,88 euro 59,99 euro al mese per 6 mesi , poi 69,99 euro al mese, con DAZN Family , pari a 779,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 839,88 euro

, poi 69,99 euro al mese, con , pari a 779,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 839,88 euro 56,99 euro al mese con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino al 43% nei primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Per tutte le offerte di TIMVISION con DAZN incluso il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.

Il decoder è incluso in comodato d’uso e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.

Con TIMVISION potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e avete inclusa anche la visione anche di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come The Surfer o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. Attivando una delle offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come la stagione finale di The Boys, Fallout 2 e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Se non siete pienamente soddisfatti della vostra offerta, potete personalizzare l’abbonamento passando a un piano per lo streaming di categoria superiore ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi , poi 9,99 euro al mese

a , poi 9,99 euro al mese Paramount+ con primo mese gratis, poi 7,99 euro al mese

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico