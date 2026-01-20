Il 15 gennaio sono scadute ufficialmente le offerte di telefonia mobile della famiglia TOP Plus di Iliad che permettevano di avere fino a 350 GB in 5G alla massima velocità. Oggi i già clienti dell’operatore low cost che stanno pensando al cambio offerta Iliad, anche se solo a particolari condizioni, possono passare gratuitamente alle tariffe tradizionali del gestore francese.

Cambio offerta Iliad: come effettuarlo a gennaio 2026

Cambio offerta per i clienti di Iliad Dettagli Come cambiare offerta si può passare solo a un’ offerta con più Giga e prezzo ≥ a quella precedente

≥ la richiesta si può effettuare dall’Area Personale, app Iliad o Iliad Space Costi il cambio offerta è gratis

per sostituire una SIM con eSIM il prezzo è di 9,99 € una tantum

Il cambio offerta Iliad è gratis per chi passa a un piano con inclusi più Gigabyte a un prezzo uguale o superiore a quello della propria attuale promozione. In tutti gli altri casi, invece, è previsto il pagamento del contributo per l’attivazione di 9,99 euro una tantum. Al momento l’operatore low cost non consente di effettuare il downgrade. Chi vuole sostituire la SIM con un’eSIM può farlo al costo di 9,99 euro.

Potete quindi effettuare il cambio offerta Iliad nelle seguenti modalità:

dal sito Iliad accedendo prima all’ Area Personale e poi cliccando sulla voce La migliore offerta nel menu laterale. Potrete quindi sceglie la tariffa da attivare

accedendo prima all’ e poi cliccando sulla voce nel menu laterale. Potrete quindi sceglie la tariffa da attivare dall’app Iliad dopo aver effettuato il login con il proprio account. Scorrendo verso il basso nella homepage troverete tutte le offerte disponibili. Per attivare la tariffa dovrete quindi premere su Cambia offerta

dopo aver effettuato il login con il proprio account. Scorrendo verso il basso nella homepage troverete tutte le offerte disponibili. Per attivare la tariffa dovrete quindi premere su negli Iliad Space con il supporto del personale

L’operatore vi invierà una email per la conferma che la procedura è stata completata con con successo. La nuova promozione quindi si attiverà a partire dal rinnovo successivo alla variazione. Cambiare promozione non comporta la sostituzione dalla SIM o eSIM.

Il cambio offerta Iliad è gratis solo nei seguenti casi:

verso Giga 250 da qualsiasi offerta con prezzo inferiore o uguale a 11,99 euro al mese e meno di 250 GB inclusi

da qualsiasi offerta con e inclusi verso Giga 200 da qualsiasi offerta con prezzo inferiore o uguale a 9,99 euro al mese e meno di 220 GB inclusi

da qualsiasi offerta con e inclusi verso Giga 180 da qualsiasi offerta con prezzo inferiore o uguale a 8,99 euro al mese e meno di 180 GB inclusi

da qualsiasi offerta con e inclusi verso Giga 150 da qualsiasi offerta con prezzo inferiore o uguale a 7,99 euro al mese e meno di 150 GB inclusi

da qualsiasi offerta con e inclusi verso Dati 350 da qualsiasi offerta. In questo caso si perdono i minuti e gli SMS inclusi nel piano precedente e non sarà più possibile effettuare ulteriori cambi di piano

Chi ha bisogno di assistenza per effettuare il cambio di offerta può contattare gratuitamente il Servizio clienti al 177 dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 22.00 dal proprio numero di Iliad.

Le offerte di Iliad per i già clienti di gennaio 2026

Offerte Iliad Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte Giga 150 7,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+ Giga 180 8,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 180 GB in 4G/4G+ Giga 200 9,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps Giga 250 11,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps Dati 350 14,99 €/mese per sempre minuti e SMS a consumo + 350 GB in 4G/4G+

Se siete già clienti e volete effettuare il cambio offerta Iliad, potete scegliere tra diverse promozioni come:

Giga 180

minuti e SMS illimitati

180 GB in 4G/4G+

12 GB per il roaming in Ue

Il prezzo è di 8,99 euro al mese per sempre.

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G/4G+

12 GB per il roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 7,99 euro al mese per sempre.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Giga 200

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 15 GB per il roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre.

Attiva Giga 200 di Iliad »

Giga 250

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 18 GB per il roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 11,99 euro al mese per sempre.

Attiva Giga 250 di Iliad »

Dati 350

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

350 GB in 4G/4G+

23 GB per il roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 14,99 euro al mese per sempre.

Attiva Dati 350 di Iliad »

Vi ricordiamo che i già clienti di Iliad che passano a un’offerta 5G possono navigare in 5G fino a 2 Gbps in download in oltre 7.000 Comuni in tutta Italia. L’integrazione della tecnologia VoLTE, poi, vi consente di chiamare con audio in altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano contemporaneamente le app.

Come aggiungere uno smartphone a rate

Dopo il cambio offerta Iliad potete anche abbinare al piano l’acquisto di uno smartphone a rate senza anticipo e pagamento tramite finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito/debito o su conto corrente. La rateizzazione è fino a 24 mesi e la spedizione è gratis. Riceverete il nuovo telefono direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi. Per richiedere il telefono a rate vi basta accedere all’apposita sezione nell’Area Personale sull’app Iliad.

Ad esempio, potete acquistare iPhone 17 Pro a partire da 27 euro al mese restituendo il telefono alla fine del finanziamento e dando in permuta un vecchio dispositivo di Apple. In questi giorni sono poi disponibili in promozione alcuni modelli molto apprezzati come iPhone Air, Samsung Galaxy A26 5G, Samsung Galaxy A36 5G, Samsung Galaxy A56 5G, iPhone 16e, etc.

Sconto sulla fibra per i già clienti Iliad

Se avete effettuato il cambio offerta Iliad passando a una tariffa da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete accedere a uno sconto sulla rete fissa. L’offerta fibra ottica dell’operatorw low cost è stata premiata nel 2024 dalla società di analisi indipendente nPerf come la più veloce in Italia.

Per accedere al vantaggio fisso e mobile dovrete prima effettuare il cambio offerta Iliad, assicurandosi di scegliere il pagamento automatico, e poi aggiungere la rete fissa dall’Area Personale fibra.

IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

migliaia di giornali e riviste online con Cafeyn

La rete fissa per i già clienti di Iliad con un’offerta mobile da 9,99/11,99 euro al mese e pagamento automatico costa 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro una tantum. Con il vantaggio fisso e mobile andrete quindi a spendere in totale a partire da 32,98 euro al mese. L’offerta fibra, salvo proroghe, è disponibile fino alle 10.00 del 26/2/26.

Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la copertura (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i terminali della famiglia (2,99 euro al mese).

Con Iliadclub potete poi aggiungere altre 4 SIM di amici e parenti per ottenere tutti fino a 500 GB in 5G alla massima velocità senza costi aggiuntivi.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

IliadBox Super per i già clienti mobile costa 29,99 euro al mese per sempre, invece di 34,99 euro al mese, e rispetto all’offerta base prevede anche 2 Wi-Fi 7 Extender, una saponetta Wi-Fi con 350 GB in 4G al mese utilizzabili in Italia, l’antivirus McAfee e Safe Family, 6 mesi di abbonamento all’assistente personale Le Chat Pro. Il costo totale con il vantaggio fisso e mobile è quindi a partire da 38,98 euro al mese.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

