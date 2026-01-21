Conto Deposito con interessi superiori al 3%: le offerte di gennaio 2026

Conto deposito con interessi superiori al 3%: cosa offre oggi il mercato

Conti deposito
di Davide Raia

Con un conto deposito è possibile incrementare in sicurezza il valore della propria liquidità. Nel corso del mese di gennaio 2026, nonostante la scelta della BCE di mantenere stabili i tassi sui depositi, è possibile accedere a soluzioni in grado di garantire interessi superiori al 3%. Andiamo a scoprire tutte le opzioni disponibili.

In 30 sec.
  • a gennaio 2026 è possibile accedere a varie opzioni per un conto deposito con interessi superiori al 3%
  • con ING è possibile accedere a un conto non vincolato con interessi al 4% per 6 mesi
  • Cherry Bank propone interessi al 3,5% per un deposito vincolato a 48 mesi oppure 60 mesi con cedola trimestrale
  • Banca CF+ per i clienti Under 35 propone il 3,1% su depositi vincolati a 48 mesi oppure 60 mesi con cedola trimestrale
  • sono disponibili anche diverse offerte per un conto deposito al 3%
Conto deposito con interessi superiori al 3%: cosa offre oggi il mercato

Con un conto deposito è possibile accedere a un prodotto di risparmio in grado di garantire un buon tasso di interesse sulla liquidità depositata (con la possibile presenza di un vincolo, in base all’offerta scelta). Le opzioni sono tante e trovare il conto giusto per ottenere un buon guadagno è oggi molto semplice. Ricordiamo che questi conti possono sfruttare sulla protezione del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi che protegge il risparmiatore fino a 100.000 euro.

Una rapida occhiata alle offerte disponibili sul comparatore di SOStariffe.it per conti deposito, infatti, conferma la possibilità di attivare prodotti in grado di garantire un tasso annuo lordo superiore al 3%. Utilizzare la comparazione è molto semplice. Basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la durata desiderata del deposito per trovare l’offerta giusta che potrà poi essere attivata direttamente online, raggiungendo il sito della banca che la propone.



Conto Deposito con interessi superiori al 3%: le offerte di gennaio 2026

Ecco quali sono le promozioni su cui puntare in questo momento per un nuovo conto deposito:

Conto Arancio di ING

Solo fino al 24 gennaio è possibile aprire il Conto Corrente Arancio di ING e accedere al Conto Arancio, il conto deposito non vincolato proposto dalla banca. In via promozionale, questo conto garantisce ai nuovi clienti interessi al 4% per 6 mesi su un deposito massimo di 50.000 euro. La liquidazione avviene a fine anno. Da segnalare che per i nuovi clienti di ING c’è anche il cashback del 4% per le spese con la carta di debito abbinata al conto corrente. Per sfruttare la promo basta seguire il link qui di sotto.



Cherry Bank

La prima opzione da considerare è Cherry Vincolato di Cherry Bank. Si tratta di un conto deposito vincolato che garantisce interessi al 3,5% con liquidazione trimestrale. Questo tasso promozionale (valido per tutta la durata del deposito) è disponibile per vincoli da 48 mesi oppure da 60 mesi.



Banca CF+

Per i clienti Under 35, invece, c’è la possibilità di sfruttare il conto deposito di Banca CF+ che mette a disposizione interessi al 3,1% su un deposito vincolato da 48 mesi oppure 60 mesi (sono disponibili altre opzioni di vincolo più brevi con interessi fino al 3%). La liquidazione è trimestrale. Scegliendo il deposito svincolabile, invece, gli interessi arrivano al 2,9% con liquidazione a fine vincolo.



Tante opzioni fino al 3%

Il 3% di tasso annuo lordo è la soglia scelta da diverse banche in questo momento. Tra le promozioni disponibili, infatti, troviamo:

  • Conto BBVA con interessi al 3% per 6 mesi sulla liquidità non vincolata e con liquidazione mensile degli interessi
  • Rendimax di Banca Ifis con interessi al 3% per un deposito vincolato a 24 mesi, 36 mesi, 48 mesi oppure 60 mesi con liquidazione trimestrale degli interessi maturati
  • Conto MMC ONE Young (per Under 35) con interessi al 3% per un deposito svincolabile a 24 mesi con liquidazione semestrale degli interessi

Per scoprire le offerte per un nuovo conto deposito basta seguire il link qui di sotto e accedere al comparatore di SOStariffe.it:



Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
