Smartphone a rate per nuovi e già clienti Iliad: sconti per alcuni modelli di iPhone

Iliad
di Matteo Testa

Con le offerte per uno smartphone a rate per nuovi e già clienti Iliad in questi giorni è possibile avere alcuni dei più recenti modelli di iPhone a prezzo scontato senza anticipo. Scopri tutti i dettagli sulla promozione

In 30 sec.
Offerte iPhone a rate a prezzo scontato di Iliad a gennaio 2026
  1. Potete acquistare un iPhone a rate senza anticipo con finanziamento a tasso zero e spedizione gratis
  2. iPhone Air a partire da 41,44 €/mese per 20 rate
  3. Confronta le migliori offerte smartphone incluso con il comparatore di SOStariffe.it
Smartphone a rate per nuovi e già clienti Iliad: sconti per alcuni modelli di iPhone

In questi giorni Iliad vi permette di acquistare diversi modelli di iPhone a prezzo scontato con pagamento a rate senza anticipo tramite un finanziamento a tasso zero. In più la spedizione è gratis. Tra i modelli in promozione troverete anche iPhone Air, il telefono più sottile nella storia di Apple.

Scopri le offerte di Iliad »

Smartphone a rate per nuovi e già clienti Iliad: i modelli di iPhone scontati a gennaio 2026

Modelli disponibili Prezzo scontato a rate con Iliad Prezzo di listino
iPhone Air
  • a partire da 41,44 €/mese per 20 rate
  • 828,80 € in totale
  • a partire da 1.239 €
iPhone 16 Pro Max
  • a partire da 70,05 €/mese per 20 rate
  • 1.401 € in totale
  • a partire da 1.099 € (rivenditori online)
iPhone 16 Pro
  • a partire da 57,55 €/mese per 20 rate
  • 1.151 € in totale
  • a partire da 1.009 € (rivenditori online)
iPhone 16
  • a partire da 33,08 €/mese per 20 rate
  • 661,60 € in totale
  • a partire da 879 €
iPhone 15 Pro Max
  • a partire da 81,35 €/mese per 20 rate
  • 1.627 € in totale
  • a partire da 834 € (rivenditori online)
iPhone 14 Pro Max
  • a partire da 59,45 €/mese per 20 rate
  • 1.189 € in totale
  • a partire da 576 € (rivenditori online)

Per acquistare uno smartphone a rate senza anticipo con Iliad basta collegarsi al sito dell’operatore low cost e cliccare sulla sezione “Smartphone“. I modelli in promozione sono segnalati con il tag “Promo“. Trovato il telefono che desiderate dovete cliccare sul box dedicato per scegliere il taglio di memoria, colore e la durata del finanziamento a tasso zero (fino a 24 rate con Findomestic e fino a 20 rate con Younited). Il pagamento è previsto con carta di credito/debito o addebito su conto corrente. La spedizione è gratis.

Chi non è ancora cliente di Iliad cliccando sul tasto di seguito può confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione migliore per avere un nuovo iPhone a rate al prezzo più basso.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

I modelli in promozione sono i seguenti:

  • iPhone Air da 256 GB a 43,16 euro al mese per 24 rate o 41,44 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone Air da 512 GB a 53,50 euro al mese per 24 rate o 51,36 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone Air da 1 TB a 63,83 euro al mese per 24 rate o 61,28 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

iPhone 17 nelle diverse versioni non sono disponibili a prezzo scontato. Ad esempio, potete acquistare iPhone 17 Pro a 27 euro al mese restituendolo alla fine del finanziamento e dando in permuta un vecchio dispositivo di Apple.

Con Iliad potete acquistare a prezzo scontato anche alcuni modelli meno recenti come:

  • iPhone 16e da 128 GB a 24,50 euro al mese per 24 rate o 23,52 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 16e da 256 GB a 29,87 euro al mese per 24 rate o 28,68 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 16e da 512 GB a 40,20 euro al mese per 24 rate o 38,60 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 16 Pro Max da 256 GB a 58,37 euro al mese per 24 rate o 70,05 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 16 Pro Max da 512 GB a 68,79 euro al mese per 24 rate o 82,55 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 16 Pro Max da 1 TB a 79,20 euro al mese per 24 rate o 95,05 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 16 Pro da 128 GB a 47,95 euro al mese per 24 rate o 57,55 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 16 Pro da 256 GB a 53,37 euro al mese per 24 rate o 64,05 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 16 Pro da 512 GB a 63,79 euro al mese per 24 rate o 76,55 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 16 Pro da 1 TB a 74,20 euro al mese per 24 rate o 89,05 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 16 Plus da 128 GB a 37,16 euro al mese per 24 rate o 37,17 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 16 Plus da 256 GB a 42,54 euro al mese per 24 rate o 42,54 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 16 Plus da 512 GB a 58,79 euro al mese per 24 rate o 58,79 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 16 da 128 GB a 33,08 euro al mese per 24 rate o 33,08 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 16 da 256 GB a 42,12 euro al mese per 24 rate o 42,13 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 16 da 512 GB a 52,54 euro al mese per 24 rate o 52,54 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 15 Pro Max a partire da 81,35 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 15 Pro a partire da 56,35 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 15 Plus a partire da 44,05 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 15 a partire da 35,50 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 14 Pro Max a partire da 59,45 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento
  • iPhone 14 Pro a partire da 51,95 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

Anche alcuni modelli di Samsung sono in promozione come:

  • Samsung Galaxy A26 5G a partire da 12,45 euro al mese per 24 rate
  • Samsung Galaxy A36 5G a partire da 15,37 euro al mese per 24 rate
  • Samsung Galaxy A56 5G a partire da 17,80 euro al mese per 24 rate
  • Samsung Galaxy S25+ a partire da 43,29 euro al mese per 24 rate
  • Samsung Galaxy S25 Ultra a partire da 59,54 euro al mese per 24 rate

Smartphone a rate con Iliad: le offerte mobile disponibili a gennaio 2026

Offerte Iliad Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte
Giga 150
  • 7,99 €/mese per sempre
  • minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+
Giga 200
  • 9,99 €/mese per sempre
  • minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps
Giga 250
  • 11,99 €/mese per sempre
  • minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
Dati 350
  • 14,99 €/mese per sempre
  • minuti e SMS a consumo + 350 GB in 4G/4G+

Potete abbinare il vostro smartphone a rate a qualsiasi offerta di Iliad. L’operatore low cost vi propone tariffe senza vincoli né costi nascosti. SIM e spedizione sono gratis, ma in alternativa potete acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro. Attualmente sono disponibili le seguenti promozioni:

Giga 150

  • minuti e SMS illimitati
  • 150 GB in 4G/4G+
  • 12 GB per il roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 7,99 euro al mese per sempre.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Giga 200

  • minuti e SMS illimitati
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 15 GB per il roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre.

Attiva Giga 200 di Iliad »

Giga 250

  • minuti e SMS illimitati
  • 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 18 GB per il roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 11,99 euro al mese per sempre.

Attiva Giga 250 di Iliad »

Dati 350

  • chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent
  • 350 GB in 4G/4G+
  • 23 GB per il roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 14,99 euro al mese per sempre.

Attiva Dati 350 di Iliad »

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro.

Con le offerte 5G di Iliad si naviga in 5G fino a 2 Gbps in download in oltre 7.000 Comuni in tutta Italia. L’integrazione della tecnologia VoLTE permette chiamare con audio in altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano contemporaneamente le app.

Sconto sulla fibra per i già clienti Iliad

Se avete attivato un’offerta da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avete la possibilità di accedere alla fibra a prezzo scontato. A tali condizioni, infatti, IliadBox costa 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino alle 10.00 del 26/2/26. Avete inclusi:

  • navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON
  • chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali
  • modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito
  • migliaia di giornali e riviste online con Cafeyn

Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro. In totale l’offerta convergente ha un prezzo di partenza di 32,98 euro al mese. Per accedere al vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale fibra.

Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la copertura (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i terminali della famiglia (2,99 euro al mese).

Con Iliadclub potete poi aggiungere altre 4 SIM di amici e parenti per ottenere tutti fino a 500 GB in 5G alla massima velocità senza costi aggiuntivi.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Disney Plus in sconto fino a 4,99 euro: la promo di gennaio 2026
Disney+
angle-right
Smartphone a rate per nuovi e già clienti Iliad: sconti per alcuni modelli di iPhone
Iliad
angle-right
Conto deposito con interessi superiori al 3%: cosa offre oggi il mercato
Conti deposito
angle-right
Cambio offerta Iliad: le opzioni disponibili per i già clienti a gennaio 2026
Iliad
angle-right
DAZN Full con 20 euro di sconto e senza nessun vincolo: ecco la promo flash
DAZN
angle-right
PUN in salita a gennaio 2026: è il momento di bloccare il prezzo dell’energia elettrica?
Energia
angle-right
Sky TV con Cinema e Netflix: un unico bundle a meno di 15 euro al mese
SKY
angle-right
Passa a Kena con 300 GB a meno di 6 euro al mese: ecco la promo limited edition
Kena Mobile
angle-right
Conto Credem a canone zero: per i nuovi clienti ci sono 200 € in Buoni Amazon in regalo
Conti Correnti
angle-right
Luce e gas: il prezzo fisso è più conveniente del variabile? Cosa offre il mercato a gennaio 2026
Energia
angle-right
Le nostre Guide
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a gennaio 2026
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore gennaio 2026: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
PosteMobile Internet non funziona: cosa fare su mobile e linea casa
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.