Con le offerte per uno smartphone a rate per nuovi e già clienti Iliad in questi giorni è possibile avere alcuni dei più recenti modelli di iPhone a prezzo scontato senza anticipo . Scopri tutti i dettagli sulla promozione

In questi giorni Iliad vi permette di acquistare diversi modelli di iPhone a prezzo scontato con pagamento a rate senza anticipo tramite un finanziamento a tasso zero. In più la spedizione è gratis. Tra i modelli in promozione troverete anche iPhone Air, il telefono più sottile nella storia di Apple.

Smartphone a rate per nuovi e già clienti Iliad: i modelli di iPhone scontati a gennaio 2026

Modelli disponibili Prezzo scontato a rate con Iliad Prezzo di listino iPhone Air a partire da 41,44 €/mese per 20 rate

828,80 € in totale a partire da 1.239 € iPhone 16 Pro Max a partire da 70,05 €/mese per 20 rate

1.401 € in totale a partire da 1.099 € (rivenditori online) iPhone 16 Pro a partire da 57,55 €/mese per 20 rate

1.151 € in totale a partire da 1.009 € (rivenditori online) iPhone 16 a partire da 33,08 €/mese per 20 rate

661,60 € in totale a partire da 879 € iPhone 15 Pro Max a partire da 81,35 €/mese per 20 rate

1.627 € in totale a partire da 834 € (rivenditori online) iPhone 14 Pro Max a partire da 59,45 €/mese per 20 rate

1.189 € in totale a partire da 576 € (rivenditori online)

Per acquistare uno smartphone a rate senza anticipo con Iliad basta collegarsi al sito dell’operatore low cost e cliccare sulla sezione “Smartphone“. I modelli in promozione sono segnalati con il tag “Promo“. Trovato il telefono che desiderate dovete cliccare sul box dedicato per scegliere il taglio di memoria, colore e la durata del finanziamento a tasso zero (fino a 24 rate con Findomestic e fino a 20 rate con Younited). Il pagamento è previsto con carta di credito/debito o addebito su conto corrente. La spedizione è gratis.

I modelli in promozione sono i seguenti:

iPhone Air da 256 GB a 43,16 euro al mese per 24 rate o 41,44 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

da 256 GB a 43,16 euro al mese per 24 rate o 41,44 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone Air da 512 GB a 53,50 euro al mese per 24 rate o 51,36 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

da 512 GB a 53,50 euro al mese per 24 rate o 51,36 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone Air da 1 TB a 63,83 euro al mese per 24 rate o 61,28 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

iPhone 17 nelle diverse versioni non sono disponibili a prezzo scontato. Ad esempio, potete acquistare iPhone 17 Pro a 27 euro al mese restituendolo alla fine del finanziamento e dando in permuta un vecchio dispositivo di Apple.

Con Iliad potete acquistare a prezzo scontato anche alcuni modelli meno recenti come:

iPhone 16e da 128 GB a 24,50 euro al mese per 24 rate o 23,52 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

da 128 GB a 24,50 euro al mese per 24 rate o 23,52 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 16e da 256 GB a 29,87 euro al mese per 24 rate o 28,68 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

da 256 GB a 29,87 euro al mese per 24 rate o 28,68 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 16e da 512 GB a 40,20 euro al mese per 24 rate o 38,60 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

da 512 GB a 40,20 euro al mese per 24 rate o 38,60 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 16 Pro Max da 256 GB a 58,37 euro al mese per 24 rate o 70,05 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

da 256 GB a 58,37 euro al mese per 24 rate o 70,05 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 16 Pro Max da 512 GB a 68,79 euro al mese per 24 rate o 82,55 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

da 512 GB a 68,79 euro al mese per 24 rate o 82,55 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 16 Pro Max da 1 TB a 79,20 euro al mese per 24 rate o 95,05 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

da 1 TB a 79,20 euro al mese per 24 rate o 95,05 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 16 Pro da 128 GB a 47,95 euro al mese per 24 rate o 57,55 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

da 128 GB a 47,95 euro al mese per 24 rate o 57,55 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 16 Pro da 256 GB a 53,37 euro al mese per 24 rate o 64,05 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

da 256 GB a 53,37 euro al mese per 24 rate o 64,05 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 16 Pro da 512 GB a 63,79 euro al mese per 24 rate o 76,55 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

da 512 GB a 63,79 euro al mese per 24 rate o 76,55 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 16 Pro da 1 TB a 74,20 euro al mese per 24 rate o 89,05 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

da 1 TB a 74,20 euro al mese per 24 rate o 89,05 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 16 Plus da 128 GB a 37,16 euro al mese per 24 rate o 37,17 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

da 128 GB a 37,16 euro al mese per 24 rate o 37,17 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 16 Plus da 256 GB a 42,54 euro al mese per 24 rate o 42,54 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

da 256 GB a 42,54 euro al mese per 24 rate o 42,54 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 16 Plus da 512 GB a 58,79 euro al mese per 24 rate o 58,79 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

da 512 GB a 58,79 euro al mese per 24 rate o 58,79 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 16 da 128 GB a 33,08 euro al mese per 24 rate o 33,08 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

da 128 GB a 33,08 euro al mese per 24 rate o 33,08 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 16 da 256 GB a 42,12 euro al mese per 24 rate o 42,13 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

da 256 GB a 42,12 euro al mese per 24 rate o 42,13 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 16 da 512 GB a 52,54 euro al mese per 24 rate o 52,54 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

da 512 GB a 52,54 euro al mese per 24 rate o 52,54 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 15 Pro Max a partire da 81,35 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

a partire da 81,35 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 15 Pro a partire da 56,35 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

a partire da 56,35 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 15 Plus a partire da 44,05 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

a partire da 44,05 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 15 a partire da 35,50 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

a partire da 35,50 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 14 Pro Max a partire da 59,45 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

a partire da 59,45 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento iPhone 14 Pro a partire da 51,95 euro al mese per 20 rate restituendolo alla fine del finanziamento

Anche alcuni modelli di Samsung sono in promozione come:

Samsung Galaxy A26 5G a partire da 12,45 euro al mese per 24 rate

Samsung Galaxy A36 5G a partire da 15,37 euro al mese per 24 rate

Samsung Galaxy A56 5G a partire da 17,80 euro al mese per 24 rate

Samsung Galaxy S25+ a partire da 43,29 euro al mese per 24 rate

Samsung Galaxy S25 Ultra a partire da 59,54 euro al mese per 24 rate

Smartphone a rate con Iliad: le offerte mobile disponibili a gennaio 2026

Offerte Iliad Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte Giga 150 7,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+ Giga 200 9,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps Giga 250 11,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps Dati 350 14,99 €/mese per sempre minuti e SMS a consumo + 350 GB in 4G/4G+

Potete abbinare il vostro smartphone a rate a qualsiasi offerta di Iliad. L’operatore low cost vi propone tariffe senza vincoli né costi nascosti. SIM e spedizione sono gratis, ma in alternativa potete acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro. Attualmente sono disponibili le seguenti promozioni:

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G/4G+

12 GB per il roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 7,99 euro al mese per sempre.

Giga 200

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 15 GB per il roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre.

Giga 250

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 18 GB per il roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 11,99 euro al mese per sempre.

Dati 350

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

350 GB in 4G/4G+

23 GB per il roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 14,99 euro al mese per sempre.

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro.

Con le offerte 5G di Iliad si naviga in 5G fino a 2 Gbps in download in oltre 7.000 Comuni in tutta Italia. L’integrazione della tecnologia VoLTE permette chiamare con audio in altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano contemporaneamente le app.

Sconto sulla fibra per i già clienti Iliad

Se avete attivato un’offerta da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avete la possibilità di accedere alla fibra a prezzo scontato. A tali condizioni, infatti, IliadBox costa 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino alle 10.00 del 26/2/26. Avete inclusi:

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

migliaia di giornali e riviste online con Cafeyn

Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro. In totale l’offerta convergente ha un prezzo di partenza di 32,98 euro al mese. Per accedere al vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale fibra.

Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la copertura (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i terminali della famiglia (2,99 euro al mese).

Con Iliadclub potete poi aggiungere altre 4 SIM di amici e parenti per ottenere tutti fino a 500 GB in 5G alla massima velocità senza costi aggiuntivi.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico