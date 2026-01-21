- Potete acquistare un iPhone a rate senza anticipo con finanziamento a tasso zero e spedizione gratis
- iPhone Air a partire da 41,44 €/mese per 20 rate
- Confronta le migliori offerte smartphone incluso con il comparatore di SOStariffe.it
Con le offerte per uno smartphone a rate per nuovi e già clienti Iliad in questi giorni è possibile avere alcuni dei più recenti modelli di iPhone a prezzo scontato senza anticipo. Scopri tutti i dettagli sulla promozione
In questi giorni Iliad vi permette di acquistare diversi modelli di iPhone a prezzo scontato con pagamento a rate senza anticipo tramite un finanziamento a tasso zero. In più la spedizione è gratis. Tra i modelli in promozione troverete anche iPhone Air, il telefono più sottile nella storia di Apple.
|Modelli disponibili
|Prezzo scontato a rate con Iliad
|Prezzo di listino
|iPhone Air
|
|
|iPhone 16 Pro Max
|
|
|iPhone 16 Pro
|
|
|iPhone 16
|
|
|iPhone 15 Pro Max
|
|
|iPhone 14 Pro Max
|
|
Per acquistare uno smartphone a rate senza anticipo con Iliad basta collegarsi al sito dell’operatore low cost e cliccare sulla sezione “Smartphone“. I modelli in promozione sono segnalati con il tag “Promo“. Trovato il telefono che desiderate dovete cliccare sul box dedicato per scegliere il taglio di memoria, colore e la durata del finanziamento a tasso zero (fino a 24 rate con Findomestic e fino a 20 rate con Younited). Il pagamento è previsto con carta di credito/debito o addebito su conto corrente. La spedizione è gratis.
Chi non è ancora cliente di Iliad cliccando sul tasto di seguito può confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione migliore per avere un nuovo iPhone a rate al prezzo più basso.
I modelli in promozione sono i seguenti:
iPhone 17 nelle diverse versioni non sono disponibili a prezzo scontato. Ad esempio, potete acquistare iPhone 17 Pro a 27 euro al mese restituendolo alla fine del finanziamento e dando in permuta un vecchio dispositivo di Apple.
Con Iliad potete acquistare a prezzo scontato anche alcuni modelli meno recenti come:
Anche alcuni modelli di Samsung sono in promozione come:
|Offerte Iliad
|Costo mensile
|Minuti, SMS e Gigabyte
|Giga 150
|
|
|Giga 200
|
|
|Giga 250
|
|
|Dati 350
|
|
Potete abbinare il vostro smartphone a rate a qualsiasi offerta di Iliad. L’operatore low cost vi propone tariffe senza vincoli né costi nascosti. SIM e spedizione sono gratis, ma in alternativa potete acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro. Attualmente sono disponibili le seguenti promozioni:
Giga 150
Il prezzo è di 7,99 euro al mese per sempre.
Giga 200
Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre.
Giga 250
Il prezzo è di 11,99 euro al mese per sempre.
Dati 350
Il prezzo è di 14,99 euro al mese per sempre.
Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro.
Con le offerte 5G di Iliad si naviga in 5G fino a 2 Gbps in download in oltre 7.000 Comuni in tutta Italia. L’integrazione della tecnologia VoLTE permette chiamare con audio in altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano contemporaneamente le app.
Se avete attivato un’offerta da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avete la possibilità di accedere alla fibra a prezzo scontato. A tali condizioni, infatti, IliadBox costa 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino alle 10.00 del 26/2/26. Avete inclusi:
Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro. In totale l’offerta convergente ha un prezzo di partenza di 32,98 euro al mese. Per accedere al vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale fibra.
Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la copertura (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i terminali della famiglia (2,99 euro al mese).
Con Iliadclub potete poi aggiungere altre 4 SIM di amici e parenti per ottenere tutti fino a 500 GB in 5G alla massima velocità senza costi aggiuntivi.
Attiva l’offerta fibra di Iliad »