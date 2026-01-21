- Per tutti i piani i primi 3 mesi sono scontati per i nuovi clienti
- I prezzi sono a partire da 4,99 €/mese per 3 mesi
Disney Plus attualmente è disponibile a prezzo scontato per 3 mesi a partire da 4,99 euro al mese. Scopri chi può attivare la promozione
Questo è il momento ideale per attivare un abbonamento a Disney Plus. La piattaforma di streaming, infatti, dalla scorsa settimana propone tutti suoi piani a prezzo scontato per 3 mesi a partire da 4,99 euro al mese. Vi ricordiamo che con Disney Plus avete incluse tutte le produzioni di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu e tanto altro ancora. Non solo, sono disponibili in esclusiva tutte le partite della UEFA Women’s Champions League, ovvero la maggiore competizione di calcio femminile, fino alla stagione 2029/2030.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it per trovare la soluzione più adatta ai vostri gusti.
|Piani Disney Plus
|Costi
|Standard con pubblicità
|
|Standard senza pubblicità
|
|Premium
|
Lo sconto per i primi 3 mesi è disponibile per tutti i piani mensili di Disney Plus fino al 28/12/26, salvo eventuali cambiamenti. Il costo dell’abbonamento annuale, invece, è rimasto invariato.
Allo scadere del periodo promozionale l’abbonamento mensile si rinnova automaticamente al prezzo del piano scelto in vigore al momento del pagamento. La promozione è riservata ai nuovi clienti e per i precedenti abbonamenti che vengono riattivati. In ogni caso è possibile disdire l’offerta in qualsiasi momento.
I prezzi sono quindi i seguenti:
Disney Plus è compatibile con diversi dispositivi come Smart TV, PC e Mac, smartphone e tablet Android e iOS, console PS4 e PS5 e console Xbox One, Series S e Series X.
Se volete, potete poi aggiungere un Utente extra per condividere l’abbonamento con persone che non fanno parte del vostro nucleo familiare al prezzo di 5,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità o 6,99 euro al mese per quelli Premium e Standard.
|Le offerte TIMVISION con Disney Plus
|Costi
|Servizi inclusi
|TIMVISION con Disney+
|
|
|
TIMVISION M/L
|
|
Disney Plus è incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION. Attivandole avrete il vantaggio di avere in un solo pacchetto anche altre piattaforme per lo streaming molto popolari come Netflix, Prime Video, HBO Max e DAZN ma risparmiando oltre il 50% rispetto alla somma dei singoli abbonamenti. Se poi avete già attivo un account per una o più di queste piattaforme potrete continuarlo ad utilizzare senza problemi.
Le offerte di TIMVISION sono disponibili entro il 21/2/26, salvo eventuali proroghe, per tutti i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti si può utilizzare una carta di credito. Attualmente sono disponibili i seguenti piani:
Il prezzo è di 7,99 euro al mese.
Si risparmia fino il 47% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
TIMVISION Family M costa 11 euro al mese per 6 mesi, poi 17,99 euro al mese pari a 173,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 215,88 euro
I prezzi per TIMVISION Family L sono i seguenti:
Si risparmia fino al 69% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Per tutte le offerte di TIMVISION con Disney+ incluso il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.
Con DAZN Full potete vedere tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate) e la Serie BTK, compresi playoff e playout, i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e i principali sport invernali su Eurosport e molte altre discipline come tennis, golf, boxe, etc. DAZN Family offre gli stessi contenuti ma prevede la visione su 2 dispositivi in contemporanea anche se connessi a reti Internet differenti.
Il decoder è incluso in comodato d’uso e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.
Con TIMVISION potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e avete inclusa anche la visione anche di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come The Surfer o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport e Discovery+.
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. Attivando una delle offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come la stagione finale di The Boys, Fallout 2 e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
Nel caso in cui non siate pienamente soddisfatti della vostra offerta, potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore ai seguenti prezzi: