Questo è il momento ideale per attivare un abbonamento a Disney Plus. La piattaforma di streaming, infatti, dalla scorsa settimana propone tutti suoi piani a prezzo scontato per 3 mesi a partire da 4,99 euro al mese. Vi ricordiamo che con Disney Plus avete incluse tutte le produzioni di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu e tanto altro ancora. Non solo, sono disponibili in esclusiva tutte le partite della UEFA Women’s Champions League, ovvero la maggiore competizione di calcio femminile, fino alla stagione 2029/2030.

Disney Plus: le offerte di gennaio 2026

Piani Disney Plus Costi Standard con pubblicità 4,99 €/mese per 3 mesi, poi 6,99 €/ mese Standard senza pubblicità 7,99 €/mese per 3 mesi , poi 10,99 €/mese

, poi 10,99 109,90 €/anno Premium 10,99 €/mese per 3 mesi , poi 15,99 €/mese

, poi 15,99 159,90 €/anno

Lo sconto per i primi 3 mesi è disponibile per tutti i piani mensili di Disney Plus fino al 28/12/26, salvo eventuali cambiamenti. Il costo dell’abbonamento annuale, invece, è rimasto invariato.

Allo scadere del periodo promozionale l’abbonamento mensile si rinnova automaticamente al prezzo del piano scelto in vigore al momento del pagamento. La promozione è riservata ai nuovi clienti e per i precedenti abbonamenti che vengono riattivati. In ogni caso è possibile disdire l’offerta in qualsiasi momento.

I prezzi sono quindi i seguenti:

Standard con pubblicità con fino a 2 riproduzioni simultanee in qualità Full HD (1080p) e audio fino a 5.1 a 4,99 euro al mese per 3 mesi , poi 6,99 euro al mese

con fino a 2 riproduzioni simultanee in qualità Full HD (1080p) e audio fino a 5.1 a , poi Standard senza pubblicità con fino a 2 riproduzioni simultanee in qualità Full HD (1080p), audio fino a 5.1 e funzionalità di download a 7,99 euro al mese per 3 mesi , poi 10,99 euro al mese , oppure 109,90 all’anno

con fino a 2 riproduzioni simultanee in qualità Full HD (1080p), audio fino a 5.1 e funzionalità di download a , poi , oppure Premium con fino a 4 riproduzioni simultanee in qualità 4 UHD & HDR, supporto audio Dolby Atmos e funzionalità di download a 10,99 euro al mese per 3 mesi, poi 15,99 euro al mese, oppure 159,90 euro all’anno

Disney Plus è compatibile con diversi dispositivi come Smart TV, PC e Mac, smartphone e tablet Android e iOS, console PS4 e PS5 e console Xbox One, Series S e Series X.

Se volete, potete poi aggiungere un Utente extra per condividere l’abbonamento con persone che non fanno parte del vostro nucleo familiare al prezzo di 5,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità o 6,99 euro al mese per quelli Premium e Standard.

Le offerte di TIMVISION con Disney Plus incluso a gennaio 2026

Le offerte TIMVISION con Disney Plus Costi Servizi inclusi TIMVISION con Disney+ 7,99 €/mese TIMVISION Play

Disney+ Standard con pubblicità TIMVISION M/L

a partire da 11 €/mese per 6 mesi , poi 17,99 €/mese

, poi a partire da 42,99 €/mese per 6 mesi , poi 49,99 €/mese con DAZN Full

, poi con DAZN Full a partire da 67,99 €/mese per 6 mesi , poi 74,99 €/mese con DAZN Family

, poi con DAZN Family fino al 69% di risparmio per i primi 6 mesi TIMVISION Play

DAZN Full/Family

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

Disney Plus è incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION. Attivandole avrete il vantaggio di avere in un solo pacchetto anche altre piattaforme per lo streaming molto popolari come Netflix, Prime Video, HBO Max e DAZN ma risparmiando oltre il 50% rispetto alla somma dei singoli abbonamenti. Se poi avete già attivo un account per una o più di queste piattaforme potrete continuarlo ad utilizzare senza problemi.

Le offerte di TIMVISION sono disponibili entro il 21/2/26, salvo eventuali proroghe, per tutti i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti si può utilizzare una carta di credito. Attualmente sono disponibili i seguenti piani:

TIMVISION con Disney+

TIMVISION Play

Disney+ Standard con pubblicità

Il prezzo è di 7,99 euro al mese.

Si risparmia fino il 47% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION M/L

TIMVISION Play

DAZN Goal/Family (solo Family L)

(solo Family L) Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità (solo Family L)

TIMVISION Family M costa 11 euro al mese per 6 mesi, poi 17,99 euro al mese pari a 173,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 215,88 euro

I prezzi per TIMVISION Family L sono i seguenti:

13 euro al mese per 6 mesi , poi 19,99 euro al mese pari a 197,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 239,88 euro

, poi pari a 197,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 239,88 euro 42,99 euro al mese per 6 mesi , poi 49,99 euro al mese pari a 557,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 599,88 euro, con DANZ Full

, poi pari a 557,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 599,88 euro, con DANZ Full 67,99 euro al mese per 6 mesi, poi 74,99 euro al mese pari a 857,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 899,88 euro, con DANZ Family

Si risparmia fino al 69% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Per tutte le offerte di TIMVISION con Disney+ incluso il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.

Con DAZN Full potete vedere tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate) e la Serie BTK, compresi playoff e playout, i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e i principali sport invernali su Eurosport e molte altre discipline come tennis, golf, boxe, etc. DAZN Family offre gli stessi contenuti ma prevede la visione su 2 dispositivi in contemporanea anche se connessi a reti Internet differenti.

Il decoder è incluso in comodato d’uso e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.

Con TIMVISION potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e avete inclusa anche la visione anche di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come The Surfer o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. Attivando una delle offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come la stagione finale di The Boys, Fallout 2 e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Nel caso in cui non siate pienamente soddisfatti della vostra offerta, potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi , poi 9,99 euro al mese

a , poi 9,99 euro al mese Paramount+ con primo mese gratis , poi 7,99 euro al mese

con , poi 7,99 euro al mese HBO Max Standard con pubblicità a 6,99 euro al mese

a 6,99 euro al mese HBO Premium a 11,99 euro al mese

