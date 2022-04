Truffe luce e gas: le 10 più comuni e i 10 trucchi per difendersi

Le truffe su luce e gas sono, purtroppo, all'ordine del giorno . Sia a causa della scarsa conoscenza dei meccanismi di funzionamento del mercato energetico da parte degli utenti che della semplicità con cui i truffatori possono portare a segno raggiri di vario tipo, le truffe su luce e gas sono una minaccia concreta per gli utenti. SOStariffe.it ha realizzato un decalogo per identificare e difendersi dalle truffe su luce e gas . Ecco tutti i dettagli sui modi in cui contrastare le truffe di luce e gas:

Identificare e difendersi dalle truffe relative a luce e gas è possibile. Bastano pochi accorgimenti prevenire qualsiasi possibile tentativo di raggiro da parte di truffatori di vario tipo. Per i consumatori finali ci sono vari pericoli legati alle forniture di luce e gas ed alle possibili truffe. La “minaccia” più concreta è rappresentata dall’attivazione non richiesta di un contratto di fornitura che può comportare un sostanziale aumento delle spese per via dell’attivazione di tariffe poco convenienti.

Ci sono anche altri rischi legati al settore delle forniture energetiche che possono tradursi in danni economici considerevoli per gli utenti. Per chiarire tutti gli aspetti della questione, SOStariffe.it ha realizzato un decalogo per gli utenti che, seguendo pochi e semplici accorgimenti, hanno la possibilità di prevenire, identificare e bloccare tutti i tentativi di truffe su luce e gas. In base al tipo di minaccia con cui si ha a che fare, infatti, sarà possibile mettere in pratica alcuni sistemi difensivi particolarmente efficaci.

Vediamo tutti i dettagli:

Truffe luce e gas: quando fidarsi e quando non fidarsi

Prima di entrare nei dettagli del decalogo contro le truffe su luce e gas è opportuno fare alcune premesse. Quando si viene contattati via telefono o quando un soggetto non identificato si presenta a casa è necessario valutare se fidarsi o meno. Ecco alcuni punti da tenere in considerazione:

È possibile fidarsi quando:

è stata richiesta l’attivazione di una nuova fornitura o un preventivo e si viene ricontattati in modo specifico per tale richiesta

l’azienda che contatta l’utente si presenta in modo chiaro ed esaustivo fornendo tutte le informazioni utili all’identificazione

l’interlocutore dà il tempo all’utente di consultare tutta la documentazione contrattuale

È meglio non fidarsi, invece, quando:

l’interlocutore fornisce informazioni parziali sulla propria identità, sviando le domande dell’utente e fornendo risposte evasive

l’interlocutore, per telefono o di persona, cerca di entrare in possesso di dati sensibili per l’attivazione di un nuovo contratto senza che l’utente abbia espresso un’esplicita richiesta

l’utente viene invitato a firmare documenti in modo frettoloso, senza la possibilità di consultare, nel dettaglio, la documentazione

Andiamo ora ad approfondire le modalità per difendersi dalle truffe su luce e gas con il decalogo di SOStariffe.it.

Le 10 truffe più comuni su luce e gas e come difendersi

Il decalogo realizzato da SOStariffe.it copre, in modo completo, tutte le principali minacce legate alle truffe su luce e gas. I consumatori devono fare i conti con diverse tipologie di truffe che, in un modo o un altro, hanno la possibilità di causare un notevole danno economico. Ecco, punto per punto, quali sono le truffe principali a cui prestare attenzione, come identificarle e come proteggersi:

attenzione ai codici POD e PDR: il codice POD è il codice che permette di identificare in modo univoco una fornitura di energia elettrica mentre il codice PDR consente di individuare in modo univoco una fornitura di gas naturale; questi due codici sono (insieme ai dati anagrafici dell’intestatario dela fornitura) essenziali per poter cambiare fornitore e attivare un nuovo contratto di luce e gas; il codice POD è indicato nella bolletta della luce mentre il codice PDR in quella del gas; i codici POD e PDR non vanno comunicati a soggetti terzi non identificati in quanto, conoscendo questi codici ed i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura, un truffatore potrebbe attivare un contratto luce o gas non richiesto guadagnandoci una commissione e causando un danno economico al cliente non firmare documenti in modo frettoloso: una delle principali truffe legata al settore di luce e gas avviene “porta a porta”; Presunti addetti, tecnici o consulenti del proprio fornitore puntano a spingere l’utente a firmare documenti in modo frettoloso, sottolineando come questi non siano vincolanti; si tratta, in realtà, di un sistema semplice per spingere l’utente ad attivare in modo inconsapevole un nuovo contratto di fornitura; per questo motivo, è importante non firmare documenti senza prima leggerli con la massima attenzione non c’è alcun obbligo di cambiare fornitore: a differenza di quanto molti venditori disonesti, soprattutto tramite call center e porta a porta, affermano, non c’è alcun obbligo di cambiare fornitore e, per chi è nel mercato tutelato, non c’è l’obbligo di passare al mercato libero; spesso questa “scusa” viene utilizzata per convincere gli ignari utenti ad attivare un nuovo contratto, anche paventando una possibile interruzione della fornitura in caso di mancato cambio fornitore; non bisogna credere all’obbligo di cambio fornitore ed alla truffa della “fine del mercato tutelato” (i venditori disonesti potrebbero utilizzare questa scusa per convincere un utente ad attivare un contratto di fornitura poco conveniente); per cambiare fornitore e scegliere le offerte più convenienti basta collegarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, oppure affidarsi al servizio di consulenza di SOStariffe.it, gratuito e senza impegno, disponibile al numero 02 5005 111 che consente di ottenere un supporto nella scelta dell’offerta da attivare, in modo imparziale e preciso non far entrare nessuno in casa: le truffe su luce e gas, in molti casi, si svolgono “porta a porta”; i truffatori, spacciandosi per tecnici, consulenti o addetti del proprio fornitore, proveranno ad entrare in casa dell’utente per sottrarre oggetti di valore o per impossessarsi di una bolletta e recuperare i dati necessari all’attivazione di un nuovo contratto non richiesto (dati anagrafici dell’intestatario e i codici POD e PDR); evitando di far entrare un presunto addetto in casa si riducono i rischi; non comunicare i propri dati: esattamente come avviene per il codice POD e il codice PDR, anche i dati dell’intestatario della fornitura sono particolarmente “desiderati” dai truffatori che proveranno ad entrarne in possesso per poter attivare un nuovo contratto non richiesto e guadagnarci una commissione; non comunicare i propri dati a soggetti non identificati in modo da bloccare sul nascere questo tipo di truffa non comunicare i dati della carta di credito o di un’altra carta di pagamento: uno dei principali obiettivi dei truffatori è quello di sottrarre denaro all’ignara vittima; un modo molto utilizzato per raggiungere quest’obiettivo è farsi dare i dati di una carta di pagamento con una scusa (ad esempio “ci sono alcune bollette arretrate da pagare”); i dati della carta non vanno mai comunicati via call center o di persona a soggetti non identificati; i fornitori non richiederanno mai in questo modo dei pagamenti arretrati attenzione alle parole pronunciate al telefono: le chiamate tramite call center possono nascondere diverse inside; tra le truffe più note c’è la “truffa del sì” che può trovare applicazione sia per il settore di luce e gas che per diversi altri settori; questo tipo di truffa si basa sull’estrapolazione di parole o frasi pronunciate dall’utente e poi rimontate ad arte per simulare l’accettazione di un nuovo contratto; per evitare queste truffe è meglio dire “sono io” anziché “sì” quando, ad esempio, l’interlocutore a telefono chiede la conferma sull’identità del soggetto; in generale, è sempre meglio diffidare dalle chiamate ricevute e non richieste non consegnare denaro a presunti rappresentati del proprio fornitore: un truffatore potrebbe presentarsi a casa dell’utente spacciandosi per un rappresentante del fornitore e richiedendo il pagamento di bollette arretrate; si tratta chiaramente di una truffa; i fornitori non invieranno mai un “rappresentante per riscuotere un pagamento di persona; è fondamentale, quindi, non consegnare denaro a soggetti di questo tipo non cedere mai le proprie bollette a sconosciuti: le bollette contengono tutte le informazioni utili per attivare un contratto di fornitura non richiesto; i truffatori faranno di tutto per entrare in possesso di questi documenti; per questo motivo, è fondamentale non consegnare le proprie bollette a soggetti sconosciuti; conviene, inoltre, attivare il servizio di bolletta digitale per ricevere la bolletta via mail e non in formato cartaceo in modo da bloccare sul nascere questo tipo di truffe attenzione ai falsi tecnici: un’altra classica truffa legata al settore energetico è quella in cui i truffatori tentato di entrare in casa spacciandosi per tecnici del distributore o del fornitore, ad esempio con una scusa per effettuare delle verifiche; è fondamentale, in questi casi, verificare con la massima attenzione le credenziali del soggetto; da notare, inoltre, che un tecnico non chiederà mai una bolletta all’utente

Come segnalare una possibile truffa

Ci sono vari modi per segnalare una possibile truffa legata alle forniture di luce e gas. In base alle situazioni e alla tipologia di truffa, infatti, è possibile effettuare una segnalazione, contribuendo a bloccare le attività dei truffatori e prevenire ulteriori truffe a danni di ignari consumatori. Chi è stato vittima di una truffa o di un tentativo di truffa può, naturalmente, fare riferimento alle Forze dell’Ordine, presentando una denuncia su quanto accaduto. È importante presentare tutta la documentazione utile per consentire l’identificazione dei truffatori. L’attivazione di contratti non richiesti e tutti gli altri danni economici correlati alle truffe luce e gas sono reati e vanno, quindi, denunciati.

Da notare, inoltre, che se il presunto truffatore dichiara di essere stato inviato dal proprio fornitore è sempre possibile contattare direttamente il fornitore per richiedere conferma. Come abbiamo visto nel decalogo, i fornitori non inviano quasi mai addetti a casa dei clienti, soprattutto per riscuotere denaro o per generiche “verifiche” sull’impianto. In questi casi, conviene segnalare subito il tentativo di truffa al fornitore. Anche quando si riceve una chiamata da un numero sconosciuto è importante appuntarsi il numero stesso che potrà essere utile per l’identificazione dei truffatori o comunque dei venditori disonesti.

I principali fornitori italiani (per numero di clienti attivi) mettono a disposizione, in molti casi, dei sistemi per verificare l’identità di servizi di vendita telefonica e di vendita porta a porta. In questo modo, quindi, i consumatori possono controllare se il venditore è davvero chi dice di essere. Seguendo il decalogo di SOStariffe.it e, nel caso di tentativi di truffa, effettuando una segnalazione o una denuncia è possibile contribuire a contrastare la piaga delle truffe relative alle forniture di luce e gas che possono causare ingenti danni economici agli utenti.

Sanzioni e reati per chi commette queste truffe

Le truffe relative alle forniture di luce e gas sono reati a tutti gli effetti. Non si tratta di piccole violazioni che non comportano sanzioni. Venditori disonesti e truffatori di vario tipo commettono un reato quando, ad esempio, attivano un contratto di fornitura (per ottenere una commissione sull’attivazione concessa dal fornitore, completamente estraneo alla truffa). Per poter valutare l’entità del reato e le relative sanzioni è necessario che venga presentata una denuncia e che ci siano prove dell’avvenuta o della tentata truffa.

La truffa è un reato penale e viene punito con la reclusione fino a 3 anni e con una multa. È necessario, naturalmente, che le indagini stabiliscano l’entità della truffa per poter arrivare ad una sanzione. In ogni caso, i consumatori possono contrastare le attività dei truffatori sia applicando quanto indicato dal decalogo di SOStariffe.it che denunciando, immediatamente e fornendo tutte le informazioni utili del caso, i truffatori. In questo modo sarà possibile bloccare ulteriori tentativi di truffa.

Chi è stato vittima di una truffa relativa alle forniture di luce e gas o anche solo di un tentativo di truffa deve agire subito, denunciando il fatto. In questo modo è possibile contrastare questo fenomeno, limitando le attività dei truffatori fino a bloccarli completamente.