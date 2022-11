Oggi sempre più utenti vorrebbero avere un’eSIM per la propria offerta di telefonia mobile. Diversi operatori le hanno già adottate e sebbene Iliad abbia promesso di farlo non ci sono ancora notizie ufficiale sul lancio ufficiale di questa tecnologia da parte dell’operatore low cost. Le prime informazioni sull’adozione dell’eSIM sono arrivate nel 2021 da una conversazione sul social network Clubhouse da parte di Benedetto Levi, AD per l’Italia di Iliad.

Il dirigente aveva dichiarato che l’azienda è sempre attenta a cogliere le ultime novità per offrire ai propri clienti un servizio sempre più efficiente. Allo stesso tempo però affermava che l’intenzione dell’operatore è quello di non accelerare i tempi quando si tratta di innovazione. In merito all’eSIM quindi aveva chiarito che sebbene Iliad stia lavorando a questa soluzione riteneva che la domanda da parte degli utenti non fosse ancora sufficiente.

Levi comunque apriva alla possibilità che le schede digitali sarebbero arrivate entro qualche mese. Il 2022 sta per finire e ancora non ci sono indicazioni sul lancio delle eSIM. D’altronde Iliad potrebbe essere intenzionata a sfruttare l’effetto sorpresa come ha fatto con la sua offerta fibra ottica, il cui lancio era stato annunciato con largo anticipo e poi posticipato in diverse occasioni.

eSIM di Iliad: quando arrivano, caratteristiche e le offerte abbinarle a novembre 2022

Offerte mobile di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Giga 120 illimitati 120 GB in 4G/4G+ e 5G 9,99 euro Dati 300 a consumo 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Ad oggi ancora non sappiamo quando Iliad lancerà ufficialmente l’eSIM. Basandoci sull’operato degli altri gestori, però, possiamo ipotizzare quale politica adotterà il marchio low cost per quanto riguarda questa tecnologia. Innanzitutto possiamo dire che è molto probabile che Iliad renderà disponibile il QR Code tramite email ai suoi clienti oppure a schermo sulle Iliadbox, i distributori di SIM presenti nei suoi 28 Iliad Store presenti nei centri storici delle principali città italiane o nei Corner presso la GDO e centri commerciali.

L’eSIM infatti si scaricano direttamente sul telefono come qualsiasi file inquadrando il QR Code con la fotocamera dello smartphone. In questo modo si azzerano i tempi necessari per la consegna, come avviene invece con le schede fisiche, e si riducono sensibilmente le emissioni di CO2 derivanti dalle spedizioni. Si risparmia anche sullo smaltimento dell’imballaggio.

L’eSIM di Iliad permetteranno poi di utilizzare due numeri di telefono sullo stesso smartphone. La scheda digitale avrà poi un codice ICCID che la identifica in modo univoco e sistemi di sicurezza come PIN e PUK. In più non si potrà deteriorare, danneggiare, smagnetizzare né perdere.

L’eSIM si potrà poi abbinare a qualsiasi offerta di telefonia mobile dell’operatore, che ricordiamo sono senza vincoli né costi nascosti. Si può quindi recedere dal piano in ogni momento senza penali. I prezzi sono poi tradizionalmente bloccati per sempre in quanto l’operatore non prevede rimodulazioni. Per chi arriva da altri gestori è poi possibile mantenere il proprio numero di telefono richiedendo la portabilità gratuita al momento della registrazione online.

Dopo aver scaricato l’eSIM è probabile che per completare l’attivazione si dovrà comunque procedere alla videoidentificazione. Si tratta di una procedura necessaria per confermare l’identità dell’intestatario della promozione e consiste nel realizzare un video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento. In tutto serviranno meno di 3 minuti. Le tariffe di Iliad oggi disponibili sono:

1. Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ da utilizzare anche in roaming in Ue al costo di 4,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro

2. Giga 80 con minuti e SMS illimitati e 80 GB in 4G/4G+ al costo di 7,99 euro al mese. In roaming è possibile navigare in Ue fino a 7 GB. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro

Attiva Giga 80 di Iliad »

3. Giga 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese. In roaming è possibile navigare in Ue fino a 9 GB. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro

Attivando questa promozione o qualsiasi altra tariffa da almeno 9,99 euro al mese si riceve uno sconto di 5 euro sull’offerta fibra ottica dell’operatore. In questo caso quindi IliadBox ha un costo di 19,99 euro al mese per sempre invece di 24,99 euro al mese. Per la propria connessione fissa si potrà disporre di navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH (Fiber to the Home) nella variante EPON, chiamate illimitate da fisso verso numeri italiani e 60 destinazioni all’estero, modem Iliad Box con Wi-Fi 6 in comodato d’uso e attivazione. Il costo per l’installazione è di 39,99 euro.

4. Dati 300 con chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G/4G+ al costo di 13,99 euro al mese. In roaming è possibile navigare in Ue fino a 13 GB. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro

L’Area Personale, accessibile da mobile e web, è la sezione del sito che permette di gestire in toto la propria offerta. Da qui ad esempio si può controllare il credito residuo ed eventualmente acquistare una ricarica online, monitorare i consumi del traffico voce e dati, gestire le deviazioni di chiamata e i messaggi in segreteria, passare a un’offerta superiore senza costi aggiuntivi, modificare i propri dati personali e molto altro ancora.

I clienti Iliad che hanno acquistato una SIM da almeno 3 mesi e hanno attivato l’addebito automatico su carta di pagamento (credito o debito) con 3D possono poi accedere dall’Area Personale alle offerte smartphone incluso. Queste tariffe con vincolo di 30 mesi permettono di acquistare tutti i più recenti modelli di iPhone pagandoli a rate. E’ anche previsto il pagamento di un anticipo differente a seconda del modello e del taglio di memoria desiderato. La consegna è gratuita e avviene tramite corriere in qualche giorno lavorativo.

Chi ha bisogno di assistenza può contattare il servizio clienti di Iliad al numero gratuito 177. Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 22.00.