PosteMobile è uno degli operatori di telefonia mobile che per le sue caratteristiche è in grado di offrire un servizio perfetto per le necessità degli over 60, anche se non dispone di offerte a loro dedicate come altri gestori. Molte delle sue promozioni infatti prevedono anche chiamate a consumo per gestire in modo più oculato i propri consumi e tutte hanno un eccellente rapporto qualità prezzo.

Le offerte PosteMobile più convenienti di settembre 2023

Offerte PosteMobile anche per over 60 Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Super 20 minuti e SMS a consumo + 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 4 €/mese Creami Extra WOW 50X2 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8 €/mese Creami Extra WOW 150 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8,99 €/mese 300% Digital minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8,99 €/mese Creami Extra WOW 300 minuti e SMS illimitati + 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 11,99 €/mese

Le offerte PosteMobile prevedono un particolare sistema per il conteggio del traffico voce e dati basato sui credit. Ad ogni “gettone” corrisponde un minuto, un SMS e 1 MB per la navigazione su Internet da mobile. I credit non si possono utilizzare per acquistare servizi a sovrapprezzo come sfondi o suonerie e se non si consumano durante il mese vanno perduti. Di seguito sono descritte nel dettaglio le offerte PosteMobile che ben si adattano alle esigenze degli anziani:

Super 20

chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

20 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 3,64 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 4 euro al mese. Il contributo per la SIM è di 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica. La spedizione è gratuita.

Creami Extra WOW 50X2

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 7,29 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 8 euro al mese. Il contributo per la SIM è di 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica. La spedizione è gratuita.

Creami Extra WOW 150

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 8,19 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 8,99 euro al mese. Il contributo per la SIM è di 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica. La spedizione è gratuita.

300% Digital

chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 8,19 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 8,99 euro al mese. Il contributo per la SIM è di 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica. La spedizione è gratuita. Se si consumano meno di 100 GB durante il mese, l’operatore vi regala 20 credit per acquistare minuti e SMS aggiuntivi.

Creami Extra WOW 300

minuti e SMS illimitati

300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 10,92 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 11,99 euro al mese. Il contributo per la SIM è di 10 euro più altri 20 euro per una prima ricarica. La spedizione è gratuita.

Se avete esaurito il traffico dati incluso, la connessione viene bloccata in automatico da PosteMobile. Si può comunque riprendere a navigare quando si vuole acquistando l’opzione Giga Extra con incluso 1 GB a 1,99 euro.

Se invece non si ha credito sufficiente per il rinnovo dell’offerta, si attiva la tariffa extra soglia da 18 cent al minuto per le chiamate, SMS a 18 cent e navigazione a 2 euro al giorno per 500 MB addebitati alla prima connessione. Superata anche questa soglia di traffico dati si applica una tariffazione di 1 cent per 100 KB a scatti anticipati di 100 KB. Ai può abilitare o disabilitare la navigazione Internet a consumo inviando un SMS gratuito al 4071160 con testo NO BLOCCO/SI BLOCCO, dall’Area Personale, chiamando il 160 o dell’app Postepay.

Le offerte PosteCasa per la rete fissa

Caratteristiche PosteCasa Web PosteCasa Ultraveloce Start PosteCasa Ultraveloce Qual è la velocità di navigazione? fino a 300 Mbps in 4G+ fino a 1 Gbps in FTTH fino a 1 Gbps in FTTH Le chiamate sono incluse? non sono incluse non sono incluse ma si possono acquistare a 5 €/mese non sono incluse ma si possono acquistare a 5 €/mese Qual è il costo mensile? 22,90 €/mese primo mese gratis, poi 23,90 €/mese primo mese gratis, poi 26,90 €/mese C’è un costo di attivazione? 29 € 39 € 49 €

Con PosteMobile Casa invece potete trovare alcune proposte molto interessanti per la rete fissa. Con le offerte fibra ottica dell’operatore potete navigare alla massima velocità sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o in alternativa sulla fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Se non siete raggiunti dalla fibra tradizionale potete sempre attivare l’offerta FWA (Fixed Wireless Access) di PosteCasa e navigare così anche nei piccoli Comuni sulla fibra misto rame. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

PosteCasa Web

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in 4G+

modem trasportabile incluso. Basta collegarlo a una presa di corrente per iniziare a navigare

Attivazione a 29 euro con spedizione gratuita

Il prezzo è di 22,90 euro al mese.

PosteCasa Ultraveloce Start

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload

modem in comodato d’uso gratuito

chiamate illimitate a 5 euro in più al mese

Attivazione, consegna e installazione a 39 euro in promozione, invece di 99 euro

Il prezzo è di 23,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il primo mese è gratis con richiesta di portabilità del numero fisso entro il 30/9/23.

PosteCasa Ultraveloce

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload

modem in comodato d’uso gratuito

chiavetta USB con Giga illimitati per navigare sulla rete mobile

chiamate illimitate a 5 euro in più al mese

Attivazione, consegna e installazione a 49 euro in promozione, invece di 99 euro

Il prezzo è di 26,90 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese. Il primo mese è gratis con richiesta di portabilità del numero fisso entro il 30/9/23.

Le migliori offerte per over 60 di altri operatori di settembre 2023

Le migliori offerte degli operatori per anziani Minuti, SMS e Giga Prezzo 1 Super Mobile di Optima Italia minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 €/mese 2 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese per sempre 3 ho. 5,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese 4 Kena 6,99 130GB Promo Plus minuti illimitati e 100 SMS + 130 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica primo mese gratis, poi 6,99 €/mese 5 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB anche in 5G 7,95 €/mese 6 Mobile Smart 70 di Tiscali

minuti illimitati e 100 SMS + 70 GB in 4G fino a 150 Mbps 7,99 €/mese 7 Giga 100 di Iliad minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese per sempre

PosteMobile non è l’unico operatore a proporre promozioni perfette per gli anziani. Per confrontarle con quelle di altri gestori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic potete avere tutte le informazioni di cui necessitate per trovare la proposta più economica in base alle esigenze degli over 60 e abitudini di consumo. Potrete poi attivarla con la massima comodità direttamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Ecco alcune delle offerte adatte agli anziani a basso prezzo di settembre:

1. Optima Super Mobile Smart

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload 4,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo dell’offerta di Optima Italia è di 4,95 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 14,90 euro, invece di 19,90 euro.

2. Spusu 70

2000 minuti e 500 SMS

70 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 5,45 GB per navigare in roaming in Ue

140 GB di riserva disponibili quando si esaurisce il traffico dati incluso

disponibili quando si esaurisce il traffico dati incluso Riserva dati per convertire i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo disponibile dal primo rinnovo e che non ha scadenza

Il prezzo dell’offerta di Spusu è di 5,98 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Senza costi aggiuntivi potete acquistare un’eSIM direttamente sul sito di Spusu o cambiare offerta.

3. ho. 5,99 di ho. Mobile

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download (60 Mbps con ho. il turbo a 1,49 euro al mese in più)

per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download (60 Mbps con a 1,49 euro al mese in più) 5,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo dell’offerta di ho. Mobile è di 5,99 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Acquistando l’opzione ho. il turbo a 1,49 euro al mese potete navigare fino a 60 Mbps. L’opzione è inclusa anche nella promozione ho+ con altri vantaggi come sconti e convenzioni da 1,99 euro al mese. Può attivarla solo chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri.

Grazie a Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per un mese e decidere poi se continuare con l’operatore o richiedere online con due clic il recesso dall’offerta senza costi aggiuntivi insieme il rimborso di tutte le spese sostenute.

Se avete bisogno di più Giga è disponibile un’altra offerta di ho. con 180 GB a 7,99 euro al mese più 8 euro per una prima ricarica.

4. Kena 6,99 130GB Promo Plus

minuti illimitati e 200 SMS

130 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps

per navigare in 4G fino a 60 Mbps 50 GB in più al mese attivando l’autoricarica entro il 20/9/23

attivando l’autoricarica entro il 20/9/23 7 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo dell’offerta di Kena Mobile è di 6,99 euro al mese ma il primo mese è gratis. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Può attivarla solo chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri.

5. Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB per navigare anche in 5G in tutte le principali città

per navigare anche in 5G in tutte le principali città 8 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo dell’offerta di Fastweb è di 7,95 euro al mese senza vincoli. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro. La spedizione è gratuita e avrete la nuova SIM entro 5 giorni lavorativi.

6. Mobile Smart 70 di Tiscali

minuti illimitati e 100 SMS

70 GB per navigare in 4G fino a 150 Mbps in download

per navigare in 4G fino a 150 Mbps in download 7,26 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo dell’offerta di Tiscali è di 7,99 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro. La spedizione è gratuita.

7. Giga 100 di Iliad

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 7 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo dell’offerta di Iliad è di 7,99 euro per sempre senza vincoli né costi nascosti. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Potete acquistare online un’eSIM sul sito a 9,99 euro.

