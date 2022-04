Iliad eSIM: le offerte per averle ad Aprile 2022

Le eSIM rappresentano il futuro del settore di telefonia mobile ed anche di Iliad , operatore di riferimento del mercato italiano grazie a quasi 9 milioni di clienti attivi. Già da tempo è stato anticipato l'arrivo delle SIM virtuali per arricchire la serie di offerte Iliad attualmente disponibili sul mercato. Vediamo tutto quello che c'è da sapere sulla questione e come fare ad utilizzare le eSIM con il proprio smartphone.

Nei mesi scorsi, Iliad ha anticipato l’arrivo delle eSIM in futuro. Le SIM virtuali consentono di accedere alla rete mobile dell’operatore senza la necessità di utilizzare una SIM card fisica. Si tratta di un sistema che permette l’accesso alla rete e a tutti i servizi collegati direttamente tramite il proprio smartphone. Per poter utilizzare le eSIM è necessario che questa funzione sia supportata dal proprio dispositivo. Al momento, solo alcuni smartphone supportano le eSIM.

Come attivare una eSIM con Iliad?

Al momento, non è possibile attivare una eSIM con Iliad. L’operatore, come sottolineato in precedenza, ha anticipato l’arrivo delle nuove SIM virtuali, come opzione alternativa alle SIM tradizionali. Non è stata però fissata una data di rilascio del nuovo servizio che potrebbe, quindi, essere messo a disposizione dei clienti soltanto nel corso del 2022. Per ora, non è previsto un rilascio immediato delle eSIM per i clienti Iliad.

Il Gruppo Iliad, azienda internazionale del settore delle telecomunicazioni, propone ai suoi clienti (in Francia, con il brand Free Mobile) la possibilità di richiedere una eSIM come alternativa alle SIM card fisiche. Si tratta, quindi, di un’opzione a disposizione degli utenti e su cui l’azienda ha già investito da tempo. Le premesse per l’arrivo in Italia di questa funzione (nonostante sia ancora poco richiesta nel nostro mercato) ci sono tutte. Sarà necessario attendere il prossimo futuro per saperne di più.

Quali operatori propongono le eSIM in Italia?

Le eSIM in Italia sono disponibili da tempo e sono pienamente supportate da diversi operatori di telefonia mobile. Attualmente, infatti, tutti gli operatori MNO (tranne Iliad) mettono a disposizione della loro clientela la possibilità di richiedere una eSIM. Le SIM virtuali sono, quindi, disponibili con TIM, Vodafone e WINDTRE e possono essere richieste sia dai già clienti che dai nuovi clienti che attivano una delle offerte in listino.

In alcuni casi, le eSIM sono disponibili in abbinamento ad alcuni modelli di smartwatch, una particolare tipologia di dispositivo che, per le sue dimensioni compatte, si presta ottimamente all’utilizzo di una SIM virtuale. In ogni caso, le opzioni per accedere a questo tipo di SIM non mancano di certe. In genere, è necessario recarsi in un negozio dell’operatore per ottenere il codice QR per poter registrare la eSIM all’interno del proprio smartphone.

Anche alcuni operatori virtuali, come Spusu, Very Mobile e CoopVoce, supportano le eSIM e mettono a disposizione dei loro clienti la possibilità di richiedere le SIM virtuali in alternativa alle SIM card fisiche. In questi casi, la procedura può essere completata interamente online con l’operatore che invia via e-mail il QR Code per scaricare il profilo eSIM sul proprio dispositivo. Per ogni operatore, inoltre, è necessario verificare di volta in volta i costi per l’accesso alle eSIM che, in ogni caso, rappresentano una realtà del mercato di telefonia mobile in Italia.

Le offerte per passare a Iliad ad aprile 2022

In attesa delle eSIM è già possibile passare ad Iliad ed attivare una delle migliori offerte dell’operatore. Ecco le opzioni da considerare:

Giga 80

Il punto di riferimento delle offerte Iliad è Giga 80. Questa tariffa è, da tempo, a disposizione di tutti i nuovi clienti interessati a cambiare operatore e ad attivare un’offerta completa con minuti, SMS e Giga ad un prezzo davvero conveniente. La proposta di Iliad è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore. Scegliendo Giga 80 sarà possibile accedere a:

minuti illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali (solo fisso oppure fisso e mobile)

SMS illimitati verso tutti in Italia

80 GB in 4G ogni mese ; in caso di esaurimento dei Giga disponibili, sarà possibile navigare a consumo fino al rinnovo mensile successivo al costo di 90 centesimi per 100 MB di traffico e previo consenso del cliente

; in caso di esaurimento dei Giga disponibili, sarà possibile navigare a consumo fino al rinnovo mensile successivo al costo di 90 centesimi per 100 MB di traffico e previo consenso del cliente minuti ed SMS illimitati verso tutti e fino a 6 GB di traffico dati in roaming in UE senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori (Mi richiami, Hotspot, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza alcun costo aggiuntivo

Giga 80 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con addebito sul credito residuo. Il prezzo è “per sempre” e non sono presenti costi aggiuntivi di alcun tipo. Per attivare l’offerta è necessario versare un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Come sottolineato in precedenza, l’offerta è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero da un altro provider. Le condizioni non cambiano in base alla modalità di attivazione dell’offerta.

Per poter attivare Giga 80 è possibile affidarsi all’attivazione online dal sito Iliad con consegna gratuita della SIM a casa. La richiesta di attivazione può essere inviata dal link qui di sotto:

Scopri qui Giga 80 di Iliad »

Giga 120

A disposizione dei clienti interessati a passare ad Iliad c’è anche Giga 120, l’offerta più completa della gamma di proposte di Iliad. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un’offerta senza costi nascosti e disponibile per tutti i nuovi clienti. Da notare che questa soluzione è l’unica che garantisce l’accesso al 5G Iliad al momento. L’offerta di Iliad include:

minuti illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali (solo fisso oppure fisso e mobile)

SMS illimitati verso tutti in Italia

120 GB in 4G e 5G ogni mese ; in caso di esaurimento dei Giga disponibili, sarà possibile navigare a consumo fino al rinnovo mensile successivo al costo di 90 centesimi per 100 MB di traffico e previo consenso del cliente

; in caso di esaurimento dei Giga disponibili, sarà possibile navigare a consumo fino al rinnovo mensile successivo al costo di 90 centesimi per 100 MB di traffico e previo consenso del cliente minuti ed SMS illimitati verso tutti e fino a 7 GB di traffico dati in roaming in UE senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori (Mi richiami, Hotspot, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza alcun costo aggiuntivo

Giga 120 presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo e attivazione di 9,99 euro. Anche quest’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità. Da notare che anche i già clienti Iliad hanno la possibilità di attivare la tariffa affidandosi all’Area Personale del sito dell’operatore per cambiare gratuitamente il proprio piano tariffario. Il prezzo è “per sempre” e non ci sono vincoli o costi nascosti.

Per attivare Giga 120 di Iliad è possibile affidarsi alla procedura online predisposta dal sito dell’operatore. La spedizione è gratuita.

Scopri qui Giga 120 di Iliad »

I vantaggi delle offerte Iliad

Scegliere Iliad può garantire diversi vantaggi agli utenti. Oltre ai costi contenuti ed ai bonus particolarmente ricchi per le offerte (tutte caratterizzate da tanti minuti, SMS e Giga) ci sono diversi elementi aggiuntivi da considerare. L’operatore mette a disposizione dei suoi clienti diversi vantaggi extra che possono davvero fare la differenza nella scelta della tariffa da attivare. Il successo registrato in questi anni da Iliad è legato anche a questi elementi.

Tutte le offerte Iliad presentano un prezzo per sempre e non hanno costi nascosti. La trasparenza, fin dal debutto commerciale, rappresenta un elemento centrale dell’attività dell’operatore. Da notare, inoltre, che i clienti Iliad possono acquistare un nuovo iPhone a rate. Questo bonus è disponibile per i clienti che hanno attivato un’offerta da almeno tre mesi. Scegliere un iPhone a rate è davvero semplice. L’acquisto può essere formalizzato direttamente dal sito dell’operatore.

Da notare che il pagamento può avvenire con carta di credito oppure con carta di debito. Le offerte con iPhone incluso di Iliad non presentano vincoli di alcun tipo. In caso di recesso anticipato, infatti, l’utente continuerà a pagare le rate residue con addebito sullo strumento di pagamento scelto. Per ogni SIM è possibile acquistare un solo smartphone scegliendo tra i dispositivi disponibili in listino. Tra questi ci sono anche gli iPhone 13:

iPhone 13 Mini: 169 euro di anticipo e 22 euro al mese per 30 mesi

169 euro di anticipo e 22 euro al mese per 30 mesi iPhone 13: 179 euro di anticipo e 25 euro al mese per 30 mesi

179 euro di anticipo e 25 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 Pro: 279 euro di anticipo e 30 euro al mese per 30 mesi

279 euro di anticipo e 30 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 Pro Max: 319 euro di anticipo e 32 euro al mese per 30 mesi

I prezzi si riferiscono alla versione “base” da 128 GB.

Da notare che i clienti che scelgono di attivare una SIM Iliad hanno la possibilità di sfruttare uno sconto extra sull’offerta fibra Iliad. Il canone mensile dell’offerta in questione viene ridotto di 8 euro al mese per i clienti che hanno scelto un’offerta di telefonia mobile con Iliad. In questo modo, la fibra costerà solo 15,99 euro al mese. Lo sconto può essere sfruttato anche successivamente. È possibile, quindi, attivare un’offerta mobile e successivamente scegliere un’offerta fibra.