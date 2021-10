Iliad eSIM: le novità di ottobre 2021

Da diverso tempo si sente parlare di eSIM Iliad , ovvero di schede digitali che rappresentano una delle principali innovazioni nel settore della telefonia mobile. Le Iliad eSIM sono già disponibili in commercio? Ecco quali sono le novità dell’operatore francese, oggi quarto gestore di telefonia mobile in Italia , del mese di ottobre 2021.

Iliad eSIM: che cos’è? Si tratta di una SIM virtuale della quale si sente parlare sempre più spesso. Nonostante i rumors alimentati dallo stesso operatore, non ci sono ancora certezze sul momento in cui saranno disponibili in commercio.

Si possono comunque già fare dei ragionamenti partendo dalle informazioni già disponibili. L’attivazione di una eSIM Iliad permettere di avere accesso a diversi vantaggi.

Per esempio, si annoverano:

la possibilità di poter avere due numeri sullo stesso telefono, pur non avendo uno smartphone di tipo Dual SIM;

l’abbattimento dei costi e dei tempi di consegna, in quanto per attivare una Iliad eSIM sarebbe sufficiente scannerizzare il QR Code ricevuto in fase di acquisto con la fotocamera del proprio smartphone (è prevista anche la ricezione di un codice PIN e PUK, come se si trattasse effettivamente di una SIM fisica).

Analizziamo più nel dettaglio il funzionamento di una eSIM, per poi passare all’analisi di quelle che sono le offerte mobile Iliad attualmente disponibili in commercio e di maggiore appeal.

Scopri le offerte Iliad»

Cosa sono e come funzionano le eSIM

Le eSIM non sono altro che delle SIM virtuali, ovvero delle soluzioni più ecologiche che:

non prevedono un imballaggio;

non possono né danneggiarsi, né smagnetizzarsi;

non dovranno essere inserite materialmente all’interno dello smartphone, tuttavia per poterne utilizzare una si dovrà essere in possesso di uno smartphone compatibile.

Il fatto di non dover essere inserita fisicamente all’interno del proprio smartphone fa sì che si possano attivare anche due numeri con due offerte differenti.

I vantaggi che derivano dalla smaterializzazione della SIM sono tanti, ma tra i principali ricordiamo:

il fatto di non poter perdere la SIM, che non potrà neanche rompersi per errore;

il fatto di poterla abilitare direttamente in modo virtuale, in pochissimi passaggi.

Grazie alla diffusione delle eSIM, che stanno pian piano diventando la norma tra i diversi operatori di telefonia mobile, i produttori di smartphone potranno produrre dei dispositivi dotati di batterie più capienti e utilizzare lo spazio solitamente destinato alla SIM per l’inserimento di altre tecnologie.

Abbiamo visto che le Iliad eSIM non sono ancora disponibili in commercio, ma che molto probabilmente arriveranno il prima possibile. Quali sono, allora, gli operatori di telefonia mobile che in Italia si sono già mossi in questa direzione?

Eccoli riassunti nella tabella che segue.

Nome operatore Caratteristiche offerta eSIM TIM TIM è stato il primo operatore di telefonia mobile a procedere con il lancio delle eSIM per gli smartphone in Italia. L’attivazione dovrà essere effettuata in negozio, dove si riceverà un cartoncino con un QR code tramite il quale attivare il proprio numero di telefono in modo rapido Vodafone Le eSIM di Vodafone sono state le prime a comparire in assoluto. Per avere maggiori informazioni sulle offerte attualmente disponibili, si consiglia di fare un salto sul sito dell’operatore WINDTRE Anche le eSIM dell’operatore di telefonia mobile WINDTRE potranno essere comprate unicamente presso gli store del brand. Hanno un costo di 10 euro nel caso di nuovo numero e di 15 euro in caso di sostituzione. Il codice si potrà utilizzare una sola volta, quindi se si dovessero disattivare e riattivare (a prescindere dalla motivazione) si dovrà andare sempre in negozio e sostenere un costo pari a 15 euro

Per quanto riguarda il principali operatori virtuali:

Very Mobile, ovvero l’operatore virtuale di WINDTRE, è stato il primo a lanciare le sue eSIM;

ho. mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, non fornisce al momento eSIM;

Very Mobile, l’operatore virtuale di TIM, presenta sul proprio sito alcune offerte attivabili con una eSIM.

Confronta le migliori offerte mobile »

Per quanto riguarda, invece, il processo di attivazione di una eSIM, consiste nel puntare la fotocamera sul QR code ricevuto in fase di acquisto in modo tale da attivare la SIM virtuale sul proprio smartphone.

Quali sono le migliori offerte Iliad

Nonostante non esistano ancora le eSIM Iliad, l’azienda francese, che sta muovendo i suoi passi anche verso l’attivazione delle prime offerte Internet casa, è molto apprezzata in Italia. I motivi sono differenti.

Annunci Google

Iliad è un operatore che garantisce:

copertura di rete su tutto il territorio nazionale;

un’ottima velocità di navigazione e la disponibilità di navigare da mobile anche in 5G;

Giga assicurati anche all’estero;

la possibilità, a tutti, di attivare le proprie offerte allo stesso costo, sia nel caso di attivazione di un nuovo numero, sia nel caso di portabilità del numero, ovvero di mantenimento di quello che si aveva con un altro gestore.

La maggior parte delle offerte Iliad propongono delle soluzioni di tipo all inclusive: vediamo di seguito quali sono le più interessanti e quali sono i costi da sostenere e i servizi inclusi.

Scopri le offerte Iliad »

Iliad Giga 120

Si tratta di una promozione disponibile al costo di 9,99 euro al mese + 9,99 euro di contributo una tantum per l’acquisto della nuova SIM Iliad, la quale comprende:

120 Giga di traffico mobile in 4G/4G+ e 5G;

minuti illimitati;

SMS illimitati;

minuti e SMS illimitati anche in roaming in Europa;

6 Giga di traffico mobile in roaming in Europa;

minuti internazionali verso più di 60 destinazioni estere.

La promozione include sempre anche i seguenti servizi:

Mi richiami;

Hotspot;

Nessuno scatto alla risposta;

Piano tariffario;

Controllo credito residuo;

Segreteria telefonica;

Portabilità del numero.

Per saperne di più e approfittare dei vantaggi di questa promozione, clicca sul link che trovi qui sotto e attiva la proposta di Iliad su nuovo o vecchio numero.

Scopri Iliad Giga 120»



Iliad Giga 80

Si tratta di una promozione disponibile al costo di 7,99 euro al mese + 9,99 euro di contributo una tantum per l’acquisto della nuova SIM Iliad, la quale comprende:

80 Giga di traffico mobile in 4G/4G+ e 5G;

minuti illimitati;

SMS illimitati;

minuti e SMS illimitati anche in roaming in Europa;

5 Giga di traffico mobile in roaming in Europa;

minuti internazionali verso più di 60 destinazioni estere.

La promozione include sempre anche i seguenti servizi:

Mi richiami;

Hotspot;

Nessuno scatto alla risposta;

Piano tariffario;

Controllo credito residuo;

Segreteria telefonica;

Portabilità del numero.

Clicca sul link per saperne di più: ti ricordiamo che in base al rapporto Giga/prezzo, le offerte mobile di Iliad sono tra le migliori in circolazione.

Scopri Iliad Giga 80 »

Iliad Voce

In alternativa sarà possibile sottoscrivere anche un’altra proposta, che non è di tipo all inclusive, ma che si rivolge principalmente a chi è interessato a utilizzare il cellulare per chiamare (come del resto si faceva un tempo).

Si tratta della promozione Iliad Voce, disponibile al costo di 4,99 euro al mese + 9,99 euro di contributo una tantum per l’acquisto della nuova SIM Iliad, la quale comprende:

40 Mega di traffico mobile in 4G/4G+ e 5G;

minuti illimitati;

SMS illimitati;

minuti e SMS illimitati anche in roaming in Europa;

40 Mega di traffico mobile in roaming in Europa;

minuti internazionali verso più di 60 destinazioni estere.

La promozione include sempre anche i seguenti servizi:

Mi richiami;

Hotspot;

Nessuno scatto alla risposta;

Piano tariffario;

Controllo credito residuo;

Segreteria telefonica;

Portabilità del numero.

Clicca sul link in basso nel caso in cui fossi interessato ad attivare questa offerta per lo smartphone.

Scopri Iliad Voce»

« notizia precedente Abbonamenti DAZN Sky: le promozioni di ottobre 2021