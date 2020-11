Giga illimitati per la didattica a distanza: l'iniziativa di TIM, Vodafone e WINDTRE

La seconda ondata della pandemia ha costretto il sistema scolastico a ripiegare, nuovamente, sulla didattica a distanza , con tutte le difficoltà tecniche legate a questa modalità. In risposta all'appello del Governo arrivato nella giornata di ieri, TIM, Vodafone e WINDTRE hanno annunciato delle importanti iniziative per garantire la possibilità di sfruttare Giga illimitati agli studenti per l'accesso alle piattaforme dedicate alla didattica a distanza. Ecco i dettagli:

L’appello lanciato dai ministri dell’Istruzione Lucia Azzolina, per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano è stato prontamente accolto dai principali operatori di telefonia mobile attivi sul mercato italiano. TIM, Vodafone e WINDTRE, infatti, sono pronti a garantire la possibilità di accedere alle piattaforme per la DaD senza consumare Giga e senza costi extra.

Tutti gli studenti italiani potranno, quindi, sfruttare delle apposite opzioni gratuite per avere Giga illimitati per l’accesso ai vari servizi riservati alla didattica a distanza in questo particolare momento d’emergenza. Nel corso dei prossimi giorni anche altri operatori potrebbero accogliere l’appello lanciato dagli esponenti del Governo per semplificare l’accesso alle piattaforme DaD per gli studenti italiani.

Didattica a distanza senza consumare Giga: ecco come

L’appello lanciato dal Governo è stato accolto, come detto, da TIM, Vodafone e WINDTRE. In particolare, già da questa settimana i clienti TIM e Vodafone potranno sfruttare un’apposita opzione per accedere alle piattaforme per la didattica a distanza senza consumare Giga.

Per TIM, questo servizio non è una novità. L’operatore, infatti, mette a disposizione dei suoi clienti la promozione gratuita E-Learning Card, attivabile dall’area riservata di TIM Party. Questa promozione consente di navigare senza consumare i GB della propria offerta sulle principali piattaforme DaD.

TIM E-Learning Card è completamente gratuita ed ha durata annuale. Le piattaforme supportate sono WeSchool powered by TIM, Office 365 Education A1, Google Suite for Education, Skype, Zoom, Amazon Chime, Cisco WebEx, GoToMeeting e Jitsi Meet.

La navigazione senza consumare Giga presenta una velocità massima di 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. E’ possibile sfruttare i Giga illimitati per le piattaforme DaD solo se disponibile del traffico dati per la propria offerta principale. La navigazione illimitata vale sia da app che da browser web.

Da oggi, inoltre, Vodafone ha reso disponibile ai suoi clienti l’opzione gratuita Vodafone Pass Meeting. Questo pass permette di seguire le lezioni online e le varie video conferenze senza consumare i Giga del proprio piano tariffario, sfruttando la rete mobile di Vodafone. La durata del Pass è di 3 mesi. Al termine del periodo di validità, l’opzione si disattiva in automatico.

Vodafone Pass Meeting mette a disposizione dei clienti dell’operatore la possibilità di sfruttare Giga illimitati sulle app di Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, GoToMeeting, WebEx, Amazon Chime, WeSchool, Slack. Il pass può essere attivato dall’area Fai da te del sito Vodafone oppure dall’app My Vodafone.

Anche WINDTRE, come anticipato precedentemente, aderisce all’appello del Governo. Nel corso dei prossimi giorni, probabilmente ad inizio della prossima settimana, l’operatore potrebbe presentare la sua soluzione per garantire la possibilità di sfruttare la sua rete mobile per l’accesso alle piattaforme per la didattica a distanza.

Nei prossimi giorni, inoltre, anche altri operatori di telefonia mobile potrebbero aderire all’iniziativa.

Offerte Internet casa per la DaD

L’accesso alle piattaforme per la didattica a distanza sarà, senza dubbio, semplificato dalle nuove iniziative di TIM, Vodafone e WINDTRE che permetteranno agli utenti di utilizzare la rete mobile senza consumare Giga. Per le famiglie italiane, in ogni caso, questo è il momento giusto per valutare tutte le opzioni a propria disposizione per attivare una connessione Internet casa per la propria abitazione.

Il nuovo studio di SOStariffe.it conferma che i prezzi delle offerte Internet sono in calo e fornisce alcuni utili consigli per scegliere le migliori tariffe da attivare per DaD e Smart Working. E’ il momento giusto per sfruttare le proposte del mercato di telefonia fissa e poter contare su di una valida connessione illimitata ed ad alta velocità per la propria casa.

Ricordiamo, inoltre, che le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 Euro possono fare richiesta per l’accesso al voucher da 500 Euro del Bonus PC e Internet. Tale voucher può essere utilizzato per la copertura dei costi di un nuovo abbonamento Internet e l’acquisto contestuale di un PC o un tablet. Dal link qui di sotto è possibile ottenere tutte le informazioni sul Bonus PC e Internet.

Per un quadro completo delle soluzioni per la connessioni di casa è, inoltre, possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure scaricare l'App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente sul Google Play Store e sull'Apple AppStore.