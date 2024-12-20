Gli operatori virtuali non dispongono di una rete proprietaria e si appoggiano a quelle di altri gestori, però mantengono la loro indipendenza quando si tratta di distribuire, promuovere e attivare le SIM. Gli operatori che si appoggiano a Vodafone sono tra i migliori operatori virtuali sulla piazza , in quanto possono usufruire di una delle migliori infrastrutture di rete sul territorio.

Operatori virtuali con Vodafone: la lista aggiornata a ottobre 2025

Di seguito la lista aggiornata degli operatori virtuali con Vodafone a ottobre 2025:

ho. Mobile

PosteMobile

DIGI Mobil

Daily Telecom Mobile

Lycamobile

1Mobile

Optima Mobile

Noitel Mobile

NT Mobile

Nella lista degli operatori virtuali con Vodafone troviamo marchi più e meno conosciuti. Alla prima categoria appartiene sicuramente ho. Mobile, che nasce nel 2017 proprio su iniziativa dell’operatore britannico tramite la sua controllata VEI Srl per contrastare l’arrivo di Iliad in Italia. Altri invece sono operatori con una visibilità più ridotta ma che propongono comunque offerte dall’eccellente rapporto qualità prezzo.

Operatori virtuali con Vodafone: le migliori offerte di ottobre 2025

OFFERTE MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE 1 Super 20 di PosteMobile chiamate a 18 cent e SMS a 18 cent + 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 4 €/mese 2 Super Mobile Smart di Optima Italia minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 4,95 €/mese 3 ho. 6,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese 4 Speed 150 di 1Mobile minuti illimitati e 50 SMS + 150 GB in 4G e 5G 5 € per un mese, poi 6,99 €/mese 5 Creami Extra WOW 150 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 6,99 €/mese 6 Creami Extra WOW 50×2 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8 €/mese 7 ho, 8,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 8,99 €/mese 8 ho. 9,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 30 Mbps 9,99 €/mese 9 300% Digital chiamate a 18 cent e SMS a 18 cent + 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 9,99 €/mese 10 Creami Extra WOW 3000 minuti e SMS illimitati + 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 11,99 €/mese

Le offerte degli operatori virtuali con Vodafone sono tante e tutte differenti tra loro. Per confrontarle e avere la certezza di attivare la migliore soluzione in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Potrete poi attivarla comodamente con un clic direttamente online tramite l’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Le offerte di Optima Italia

Optima Italia è un operatore di telefonia mobile con offerte senza vincoli. Tra le sue migliori offerte abbiamo:

Super Mobile Smart

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 1 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4,95 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione. La SIM costa 9,90 euro, invece di 19,90 euro.

Attiva Super Mobile Smart di Optima »

Le offerte di 1Mobile

1Mobile è l’operatore virtuale ha diverse offerte. La più interessante è, senza dubbio, la seguente:

Speed 5G 150

minuti illimitati e 50 SMS

150 GB per navigare in 4G e 5G

Il primo mese costa 5 euro, poi si rinnova a 6,99 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

Attiva Top 150 di 1Mobile »

Le offerte di ho. Mobile

Mobileè un operatore virtuale che fa riferimento direttamente a Vodafonee con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati permette di provare le sue offerte per trenta giorni. Se poi non siete soddisfatti, avete la possibilità di chiedere il recesso direttamente online con due clic senza costi aggiuntivi o penali. Otterrete anche il rimborso di tutte le spese sostenute. Tra le sue migliori offerte da attivare a febbraio sono disponibili: 6,99 per nuovi numeri

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il prezzo è di 6,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo per attiva una SIM con un nuovo numero.

8,99

minuti e SMS illimitati

200 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il prezzo è di 8,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo per richiede la portabilità gratuita da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

9,99

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 10,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo per richiede la portabilità gratuita da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva ho 9,99 »

Le offerte di PosteMobile

PosteMobile è tra gli operatori virtuali con Vodafone che per un certo periodo si è appoggiato alla rete di WindTre. In questo momento è possibile attivare:

Super 20

chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 4,24 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita più 10 euro per una prima ricarica.

Creami Extra WOW 50×2

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 8,46 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 8 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita più 10 euro per una prima ricarica.

Creami Extra WOW 150

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 9,51 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita più 10 euro per una prima ricarica.

300% Digital

chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

300 GB in 4G + fino a 300 Mbps

+ fino a 300 Mbps 10,57 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita più 10 euro per una prima ricarica. Se poi si consumano meno di 100 GB durante il mese, l’operatore vi regala 20 credit per acquistare minuti e SMS aggiuntivi.

Creami Extra WOW 300

minuti e SMS illimitati

300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 12,68 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita più 15 euro per una prima ricarica.

