ho Mobile dal primo gennaio del 2026 diventerà ufficialmente un marchio di Fastweb S.p.A. a seguito della fusione con Vodafone S.p.A . Scopri cosa cambia per i nuovi e già clienti dell'operatore low cost

ho. Mobile diventerà un marchio Fastweb: cosa cambia per nuovi e già clienti

Per ho. Mobile inizia un “nuovo capitolo” della sua storia “che segna un passo avanti per l’azienda e per tutti coloro che ne utilizzano i servizi“. C0sì l’operatore di telefonia mobile descrive in una nota pubblicata sul suo sito il fatto che a partire dal primo gennaio 2026 diventerà ufficialmente un marchio di Fastweb S.p.A.

ho Mobile diventa un marchio di Fastweb: cosa cambia da gennaio 2026

Le novità su ho. Mobile Dettagli Cosa succede dall’1/1/26? ho Mobile diventa un marchio di Fastweb S.p.A. a seguito dell’acquisizione di Vodafone Italia S.p.A. da parte di Swisscom Cosa cambia per i già clienti? non cambia nulla a livello contrattuale, di qualità del servizio e nel prezzo e caratteristiche della propria offerta

Fastweb S.p.A a gennaio 2025 ha acquisito ho. Mobile tramite Vodafone Italia S.p.A, che è entrato così a far parte del gruppo Swisscom. Il primo gennaio 2026 la fusione tra Vodafone Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A diventerà ufficiale e ciò, scrive l’operatore low nella nota, “consentirà di ampliare l’offerta di servizi e garantire una qualità sempre più alta, grazie a una rete più estesa e alla solidità di un grande gruppo che guarda al futuro“.

A livello contrattuale ed economico non cambierà nulla per i clienti di ho. Mobile. Il trattamento dei dati personali, ad esempio, continuerà come sempre “senza alcuna nuova raccolta di dati“. L’unica novità è che il titolare del trattamento dei dati diventerà Fastweb S.p.A. La nuova informativa sulla privacy che entrerà in vigore dal primo gennaio 2026 è disponibile su www.ho-mobile.it/privacy/#informativaPrivacy2026.

I diritti dei clienti saranno garantiti come sempre e non bisognerà fare nulla riguardo ai consensi e opposizioni già espressi, che potranno essere gestiti dall’app ho., dall’Area Personale sul sito, oppure contattando il numero 192121.

I già clienti di ho. Mobile potranno continuare a usare tutti i suoi prodotti e servizi e non ci saranno modifiche nelle condizioni economiche della propria offerta. L’operatore low cost poi assicura che l’obiettivo è quello di “mantenere e, se possibile, migliorare la qualità dei servizi e dell’offerta“. In sintesi, conclude la nota, l’acquisizione di ho Mobile da parte di Fastweb S.p.A “non modifica l’esperienza dei clienti: le offerte, la chiarezza e la qualità del servizio restano quelle di sempre. È un passo avanti che permette di guardare al futuro con ancora più solidità e fiducia“.

ho Mobile: tutte le offerte di dicembre 2025

Offerte ho Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte ho. 5,95 5,95 €/mese

un mese in omaggio

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese ho. 6,95 6,95 €/mese

un mese in omaggio

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps

ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese ho. 8,95 8,95 €/mese

un mese in omaggio

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 4G fino a 60 Mbps

ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese ho. 9,95 9,95 €/mese

un mese in omaggio

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps ho. 11,95 11,95 €/mese

un mese in omaggio

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps ho. Un’offerta per la casa

15,99 €/mese

13,99 €/mese per i già clienti

per i già clienti Attivazione a 3,99 € minuti e SMS a consumo + 30 0 GB in 4G

sconto su un router 4G

ho Mobile propone solo offerte senza vincoli né costi nascosti. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarle per trenta giorni, scaduti i quali potete scegliere se continuare con il piano oppure richiedere direttamente online con pochi clic il recesso senza costi aggiuntivi o penali. Riceverete anche il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Chi passa a ho Mobile e non vuole perdere il proprio numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

La SIM e spedizione sono gratis e in alternativa potete acquistare un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare lo SPID per una maggiore comodità.

ho Mobile poi in questi giorni vi regala un mese in omaggio. La stessa promozione era già stata lanciata durante il Black Friday ma questa volta non sembra prevista una scadenza. Potete scegliere tra le seguenti offerte:

ho. 5,95

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,95 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Avete incluso anche un mese in omaggio. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo entro il 7/1/26.

Attiva ho. 5,95 »

ho. 6,95

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 8,8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,95 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Avete incluso anche un mese in omaggio.

Attiva ho. 6,95 »

ho. 8,95

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 11,3 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 8,95 euro al mese più una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Avete incluso anche un mese in omaggio.

Attiva ho. 8,95 »

ho. 9,95

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 12,6 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza h24 via WhatsApp

Il prezzo è di 9,95 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Avete incluso anche un mese in omaggio.

Attiva ho. 9,95 »

ho. 11,95

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 15,2 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza h24 via WhatsApp

Il prezzo è di 11,95 euro al mese più una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Avete incluso anche un mese in omaggio.

Attiva ho. 11,95 »

Per tutte le offerte, salvo diversa indicazione, il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, TIM, WindTre, Very Mobile e altri. Per i clienti di Vodafone e Fastweb Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica.

La SIM viene spedita tramite posta ordinaria e consegnata direttamente nella cassetta delle lettere entro pochi giorni lavorativi. Altrimenti potete ritirarla presso una delle edicole convenzionate con ho Mobile e pagare anche in contanti. Per ricevere la SIM dovrete presentare un documento d’identità valido e il QR Code che trovate nell’email di conferma dell’ordine.

Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard, PostePay, PayPal, Apple Pay e Google Pay.

ho Mobile si appoggia alla rete di Vodafone e consente ai suoi clienti di navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e upload con una copertura del 99% del territorio italiano. Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE potete chiamare con audio di altissima qualità anche mentre navigate su Internet e utilizzate le app in contemporanea.

Con le offerte 5G di ho Mobile potete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. In assenza di adeguata copertura, la velocità massima è in 4G fino a 300 Mbps in upload.

Se avete inclusa la connettività in 5G potete attivare l’apposita opzione ho. Il Turbo dal costo di 1,29 euro al mese. La stessa funzione è inclusa anche in ho.+, insieme a vantaggi come sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner di ho Mobile al costo di 1,99 euro al mese.

Nel momento cui avete esaurito il traffico dati incluso nelle offerte, ho Mobile blocca in automatico la connessione a Internet per evitare spese non richieste. Per riprendere a navigare potete attivare in qualsiasi momento il servizio “Riparti” e aprire così un nuovo ciclo mensile del piano allo stesso prezzo di sempre.

Il tasto “Riparti” appare nell’app ho. o nell’Area Personale sul sito nel momento in cui si sta per esaurire il traffico dati e resta disponibile fino a poche ore dall’effettivo rinnovo del piano, che potete comunque verificare in qualsiasi momento dall’app ho. Utilizzare “Riparti” potrebbe però modificare la scadenza della promozione.

Se avete attivato un’offerta di ho Mobile con nuovo numero potete personalizzarlo tramite il servizio ho. Il numero che voglio al costo di 4,99 euro. L’operatore low cost vi consente di scegliere se inserire una data, cambiare da due a quattro cifre libere oppure seguire i suoi suggerimenti. Potete accedere al servizio per la personalizzazione del numero dall’apposita sezione dell’app ho dopo aver cliccato su “La mia offerta” nel menu.

Infine, grazie alle tante iniziative di ho Mobile come ho. Stickers o Porta tutti in ho. potete ottenere fino a 150 euro di ricariche bonus e un buono Amazon da 50 euro.

