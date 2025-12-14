Conto a canone zero e interessi fino al 3,25%: ecco la promo di ViViBanca

Conti Correnti
di Davide Raia

Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente c'è oggi la possibilità di puntare su ViViconto, la proposta con cui ViViBanca mette a disposizione un conto a canone zero e la possibilità di ottenere interessi fino al 3,25%.

In 30 sec.
  • ViViBanca propone un conto corrente a canone zero 
  • per i nuovi clienti ci sono 150 euro in crediti da utilizzare per vivere esperienze
  • con il conto deposito abbinamento è possibile ottenere interessi fino al 3,25%
Tra le tante opzioni per un conto corrente ricco di vantaggi, in questo momento, c’è spazio anche per ViViBanca che si sta ritagliando uno spazio da protagonista del mercato. Con ViViconto, infatti, è possibile accedere a un conto a canone zero, in grado di offrire un’operatività completa tramite la piattaforma di Internet Banking.

La promozione in corso rappresenta un’ottima occasione per scegliere ViViconto: per i nuovi clienti ci sono 150 euro in crediti utilizzabili per vivere esperienze (scegliendo tra le categorie Travel, Activities, Food & Drink e Wellness) oltre a varie opzioni di remunerazione con un 2% sulle somme libere e con la possibilità di arrivare al 3,25% in caso di deposito vincolato.

Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di ViViBanca, accessibile qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di ViviBanca »

Ricordiamo che per chi è alla ricerca di un conto deposito, in modo da poter ottenere un buon tasso di interesse sulla propria liquidità, le opzioni disponibili sono tante. In questo momento, infatti, scegliendo una delle migliori offerte per un conto deposito di dicembre 2025 è possibile raggiungere un tasso annuo lordo del 4% per depositi di breve periodo (6 mesi) oppure del 3,5% per depositi di lungo periodo (36, 48 oppure 60 mesi).

Per scoprire le offerte è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it. Basterà scegliere la durata del deposito e verificare le opzioni migliori disponibili in questo momento per aprire un nuovo prodotto di risparmio in grado di garantire un guadagno netto importante.

Scopri qui i migliori Conti Deposito »

ViViconto: le caratteristiche della promo ViViBanca

3 MOTIVI PER SCEGLIERE VIVIBANCA
1. Il conto corrente è a canone zero
2. Ci sono 150 euro in crediti da utilizzare per vivere esperienze
3. La banca offre il 2% sui depositi liberi e fino al 3,25% sui depositi vincolati

La promozione di dicembre 2025 di ViViBanca è molto interessante: con ViViconto, infatti, è possibile accedere a un conto corrente online con le seguenti caratteristiche:

  • canone zero, senza requisiti da rispettare
  • carta di debito inclusa, a canone zero (circuito Mastercard)
  • prelievi senza commissioni in area UE
  • bonifici senza commissioni
  • 150 euro in crediti utilizzabili per vivere esperienze di vario tipo

Il conto, inoltre, offre una remunerazione del 2% sulle somme non vincolate.

Per massimizzare il valore della propria liquidità, inoltre, ViViBanca consente l’accesso a due opzioni per il conto deposito:

  • ViViconto Deposito Plus: si tratta di un conto vincolato con possibilità di svincolo anticipato (in 33 giorni); le opzioni di vincolo sono diverse e la più conveniente è quella che garantisce un tasso annuo lordo del 2,5% per depositi di 60 mesi
  • ViViconto Deposito Extra: si tratta di un conto vincolato che garantisce il 3,25% di interessi per un deposito di 24 mesi oppure il 3,1% per depositi di 12 mesi o 30 mesi o ancora il 3% per depositi di 12, 36, 42, 48, 54 e 60 mesi

Gli interessi maturati con il conto deposito di ViViBanca vengono liquidati alla scadenza del vincolo, con accredito sul conto corrente.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e completare una semplice procedura di apertura online. La promozione è valida per tutto il mese di dicembre 2025.

Accedi qui all’offerta di ViviBanca »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
Conto a canone zero e interessi fino al 3,25%: ecco la promo di ViViBanca
