- ViViBanca propone un conto corrente a canone zero
- per i nuovi clienti ci sono 150 euro in crediti da utilizzare per vivere esperienze
- con il conto deposito abbinamento è possibile ottenere interessi fino al 3,25%
Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente c'è oggi la possibilità di puntare su ViViconto, la proposta con cui ViViBanca mette a disposizione un conto a canone zero e la possibilità di ottenere interessi fino al 3,25%.
Tra le tante opzioni per un conto corrente ricco di vantaggi, in questo momento, c’è spazio anche per ViViBanca che si sta ritagliando uno spazio da protagonista del mercato. Con ViViconto, infatti, è possibile accedere a un conto a canone zero, in grado di offrire un’operatività completa tramite la piattaforma di Internet Banking.
La promozione in corso rappresenta un’ottima occasione per scegliere ViViconto: per i nuovi clienti ci sono 150 euro in crediti utilizzabili per vivere esperienze (scegliendo tra le categorie Travel, Activities, Food & Drink e Wellness) oltre a varie opzioni di remunerazione con un 2% sulle somme libere e con la possibilità di arrivare al 3,25% in caso di deposito vincolato.
Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di ViViBanca, accessibile qui di sotto.
Ricordiamo che per chi è alla ricerca di un conto deposito, in modo da poter ottenere un buon tasso di interesse sulla propria liquidità, le opzioni disponibili sono tante. In questo momento, infatti, scegliendo una delle migliori offerte per un conto deposito di dicembre 2025 è possibile raggiungere un tasso annuo lordo del 4% per depositi di breve periodo (6 mesi) oppure del 3,5% per depositi di lungo periodo (36, 48 oppure 60 mesi).
Per scoprire le offerte è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it. Basterà scegliere la durata del deposito e verificare le opzioni migliori disponibili in questo momento per aprire un nuovo prodotto di risparmio in grado di garantire un guadagno netto importante.
|3 MOTIVI PER SCEGLIERE VIVIBANCA
|1.
|Il conto corrente è a canone zero
|2.
|Ci sono 150 euro in crediti da utilizzare per vivere esperienze
|3.
|La banca offre il 2% sui depositi liberi e fino al 3,25% sui depositi vincolati
La promozione di dicembre 2025 di ViViBanca è molto interessante: con ViViconto, infatti, è possibile accedere a un conto corrente online con le seguenti caratteristiche:
Il conto, inoltre, offre una remunerazione del 2% sulle somme non vincolate.
Per massimizzare il valore della propria liquidità, inoltre, ViViBanca consente l’accesso a due opzioni per il conto deposito:
Gli interessi maturati con il conto deposito di ViViBanca vengono liquidati alla scadenza del vincolo, con accredito sul conto corrente.
Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e completare una semplice procedura di apertura online. La promozione è valida per tutto il mese di dicembre 2025.
