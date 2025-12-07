Con un Conto Deposito è possibile incrementare il valore della propria liquidità in sicurezza, grazie alla protezione garantita dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi che protegge i risparmiatori fino a 100.000 euro per singolo cliente.
Si tratta, quindi, di un prodotto conveniente, anche per i giovani italiani che, come conferma un’indagine, preferiscono tenere fermi i soldi sul conto corrente, rinunciando alla possibilità di ottenere un guadagno dalla liquidità disponibile.
A dicembre 2025 è possibile puntare su diverse opzioni per un Conto Deposito, arrivando fino al 4% di interessi (tasso lordo annuo) per depositi di breve durata mentre con i depositi di lunga durata è possibile spingersi fino al 3,5%.
Per scoprire le offerte più conveniente basta puntare sul comparatore di SOStariffe.it, accessibile qui di sotto.
Scopri qui i migliori Conti Deposito »
Conto Deposito: le migliori offerte di dicembre 2025
In tabella sono riepilogate le migliori offerte di dicembre 2025 per un Conto Deposito mentre successivamente potete accedere a tutte le caratteristiche dei prodotti selezionati e che oggi rappresentano l’opzione giusta per un prodotto di risparmio conveniente.
|
CONTO
|
TASSO ANNUO LORDO
|
CARATTERISTICHE
|
Conto Arancio di ING
|
|
- deposito senza vincoli
- liquidazione a fine anno
|
X Risparmio di Banca AideXa
|
- 3,5% per 36 mesi
- 2,9% per 12 mesi
|
- deposito svincolabile
- liquidazione a fine vincolo
|
Cherry Vincolato di Cherry Bank
|
- 3,5% per 48 mesi oppure 60 mesi
|
- deposito non svincolabile
- liquidazione trimestrale
|
ViviConto Extra
|
|
- deposito non svincolabile
- liquidazione a fine vincolo
|
Conto Deposito di Banca CF+ (per Under 35)
|
|
- deposito non svincolabile
- liquidazione annuale
Conto Arancio di ING
Con il Conto Arancio di ING è possibile ottenere interessi al 4% per 6 mesi, con un deposito massimo di 50.000 euro e senza alcun vincolo sulla liquidità depositata. La promozione in questione è legata all’apertura del Conto Corrente Arancio a canone zero (oppure in versione Più con canone azzerabile). In aggiunta, i clienti possono sfruttare il cashback del 4% per 6 mesi per gli acquisti effettuati con la carta di debito abbinata al conto, fino a un rimborso massimo di 20 euro. Per aprire il conto basta seguire la procedura online, qui di sotto.
Apri qui il Conto Arancio »
Conto deposito X Risparmio di Banca AideXa
Una delle migliori opzioni per un Conto Deposito arriva da Banca AideXa. Si tratta di X Risparmio, un conto vincolato ma con possibilità di svincolo. A disposizione degli utenti ci sono varie opzioni di vincolo. Le più convenienti sono due:
- 12 mesi con interessi al 2,9%
- 36 mesi con interessi al 3,5%
La liquidazione è a fine vincolo. Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.
Apri qui il conto di Banca AideXa »
Cherry Vincolato di Cherry Bank
Un’altra ottima opzione per un Conto Deposito è rappresentata da Cherry Vincolato, prodotto di risparmio proposto da Cherry Bank. Questo conto (vincolato e non svincolabile) offre due opzioni di vincolo particolarmente convenienti: scegliendo un deposito a 48 mesi oppure a 60 mesi, infatti, la banca garantirà al cliente interessi al 3,5% con liquidazione trimestrale. Per accedere subito alla promo basta richiedere l’apertura del conto tramite il link qui di sotto.
Apri qui il conto di Cherry Bank »
Con ViViConto Extra è possibile ottenere un tasso di interesse del 3,25% per un deposito vincolato di 24 mesi, senza possibilità di svincolo e con liquidazione a fine vincolo. La banca propone anche altre opzioni per un deposito vincolato (a partire dal 3%) e per un deposito svincolabile (fino al 2,5%). Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.
Apri qui ViViConto »
Conto Deposito di Banca CF+
Con Banca CF+ è possibile accedere a un prodotto molto vantaggioso soprattutto se si è alla ricerca di un Conto Deposito svincolabile e con un buon tasso di interesse per un lungo periodo. Per i clienti Under 35, infatti, la banca propone
- interessi al 3,1% per 60 mesi per un deposito non svincolabile
- interessi al 2,9% per 60 mesi per un deposito svincolabile (anche in modo parziale)
Per i clienti Over 35, invece, il tasso annuo lordo è, rispettivamente, pari a 3% e 2,8%. La liquidazione è annuale oppure a fine vincolo (per il deposito svincolabile)
Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.
Apri qui il conto di Banca CF+ »