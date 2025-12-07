Conto Deposito a dicembre 2025: interessi fino al 4% con le migliori offerte

Conti deposito
di Davide Raia

Il mese di dicembre 2025 può essere il momento giusto per puntare su un Conto Deposito. Sfruttando le offerte più vantaggiose del momento è possibile ottenere interessi fino al 4% e incrementare, in sicurezza, il valore della propria liquidità. Ecco quali sono le promo su cui puntare.

In 30 sec.
Le migliori offerte per un Conto Deposito a dicembre 2025:
  • ING propone interessi al 4% per 6 mesi, senza alcun vincolo
  • con Banca AideXa è possibile accedere a interessi fino al 3,5% per 36 mesi, con possibilità di svincolo
  • scegliendo Cherry Bank ci sono interessi al 3,5% per 48 mesi oppure 60 mesi con deposito vincolato
  • puntando su ViViBanca si può attivare un deposito vincolato al 3,25% per 24 mesi
  • con Banca CF+, gli Under 35, possono arrivare fino a 3,1% per 60 mesi
Conto Deposito a dicembre 2025: interessi fino al 4% con le migliori offerte

Con un Conto Deposito è possibile incrementare il valore della propria liquidità in sicurezza, grazie alla protezione garantita dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi che protegge i risparmiatori fino a 100.000 euro per singolo cliente.

Si tratta, quindi, di un prodotto conveniente, anche per i giovani italiani che, come conferma un’indagine, preferiscono tenere fermi i soldi sul conto corrente, rinunciando alla possibilità di ottenere un guadagno dalla liquidità disponibile.

A dicembre 2025 è possibile puntare su diverse opzioni per un Conto Deposito, arrivando fino al 4% di interessi (tasso lordo annuo) per depositi di breve durata mentre con i depositi di lunga durata è possibile spingersi fino al 3,5%.

Per scoprire le offerte più conveniente basta puntare sul comparatore di SOStariffe.it, accessibile qui di sotto.

Scopri qui i migliori Conti Deposito »

Conto Deposito: le migliori offerte di dicembre 2025

In tabella sono riepilogate le migliori offerte di dicembre 2025 per un Conto Deposito mentre successivamente potete accedere a tutte le caratteristiche dei prodotti selezionati e che oggi rappresentano l’opzione giusta per un prodotto di risparmio conveniente.

CONTO TASSO ANNUO LORDO CARATTERISTICHE
Conto Arancio di ING
  • 4% per 6 mesi
  • deposito senza vincoli
  • liquidazione a fine anno
X Risparmio di Banca AideXa
  • 3,5% per 36 mesi
  • 2,9% per 12 mesi
  • deposito svincolabile
  • liquidazione a fine vincolo
Cherry Vincolato di Cherry Bank
  • 3,5% per 48 mesi oppure 60 mesi
  • deposito non svincolabile
  • liquidazione trimestrale
ViviConto Extra
  • 3,25% per 24 mesi
  • deposito non svincolabile
  • liquidazione a fine vincolo
Conto Deposito di Banca CF+ (per Under 35)
  • 3,1% per 60 mesi
  • deposito non svincolabile
  • liquidazione annuale

Conto Arancio di ING

Con il Conto Arancio di ING è possibile ottenere interessi al 4% per 6 mesi, con un deposito massimo di 50.000 euro e senza alcun vincolo sulla liquidità depositata. La promozione in questione è legata all’apertura del Conto Corrente Arancio a canone zero (oppure in versione Più con canone azzerabile). In aggiunta, i clienti possono sfruttare il cashback del 4% per 6 mesi per gli acquisti effettuati con la carta di debito abbinata al conto, fino a un rimborso massimo di 20 euro. Per aprire il conto basta seguire la procedura online, qui di sotto.

Apri qui il Conto Arancio »

Conto deposito X Risparmio di Banca AideXa

Una delle migliori opzioni per un Conto Deposito arriva da Banca AideXa. Si tratta di X Risparmio, un conto vincolato ma con possibilità di svincolo. A disposizione degli utenti ci sono varie opzioni di vincolo. Le più convenienti sono due:

  • 12 mesi con interessi al 2,9% 
  • 36 mesi con interessi al 3,5%

La liquidazione è a fine vincolo. Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

Apri qui il conto di Banca AideXa »

Cherry Vincolato di Cherry Bank

Un’altra ottima opzione per un Conto Deposito è rappresentata da Cherry Vincolato, prodotto di risparmio proposto da Cherry Bank. Questo conto (vincolato e non svincolabile) offre due opzioni di vincolo particolarmente convenienti: scegliendo un deposito a 48 mesi oppure a 60 mesi, infatti, la banca garantirà al cliente interessi al 3,5% con liquidazione trimestrale. Per accedere subito alla promo basta richiedere l’apertura del conto tramite il link qui di sotto.

Apri qui il conto di Cherry Bank »

ViViConto Extra di ViViBanca

Con ViViConto Extra è possibile ottenere un tasso di interesse del 3,25% per un deposito vincolato di 24 mesi, senza possibilità di svincolo e con liquidazione a fine vincolo. La banca propone anche altre opzioni per un deposito vincolato (a partire dal 3%) e per un deposito svincolabile (fino al 2,5%). Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.

Apri qui ViViConto »

Conto Deposito di Banca CF+

Con Banca CF+ è possibile accedere a un prodotto molto vantaggioso soprattutto se si è alla ricerca di un Conto Deposito svincolabile e con un buon tasso di interesse per un lungo periodo. Per i clienti Under 35, infatti, la banca propone

  • interessi al 3,1% per 60 mesi per un deposito non svincolabile
  • interessi al 2,9% per 60 mesi per un deposito svincolabile (anche in modo parziale)

Per i clienti Over 35, invece, il tasso annuo lordo è, rispettivamente, pari a 3% e 2,8%. La liquidazione è annuale oppure a fine vincolo (per il deposito svincolabile)

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Apri qui il conto di Banca CF+ »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.