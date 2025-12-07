Il mese di dicembre 2025 può essere il momento giusto per puntare su un Conto Deposito . Sfruttando le offerte più vantaggiose del momento è possibile ottenere interessi fino al 4% e incrementare, in sicurezza, il valore della propria liquidità. Ecco quali sono le promo su cui puntare.

Con un Conto Deposito è possibile incrementare il valore della propria liquidità in sicurezza, grazie alla protezione garantita dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi che protegge i risparmiatori fino a 100.000 euro per singolo cliente.

Si tratta, quindi, di un prodotto conveniente, anche per i giovani italiani che, come conferma un’indagine, preferiscono tenere fermi i soldi sul conto corrente, rinunciando alla possibilità di ottenere un guadagno dalla liquidità disponibile.

A dicembre 2025 è possibile puntare su diverse opzioni per un Conto Deposito, arrivando fino al 4% di interessi (tasso lordo annuo) per depositi di breve durata mentre con i depositi di lunga durata è possibile spingersi fino al 3,5%.

Conto Deposito: le migliori offerte di dicembre 2025

In tabella sono riepilogate le migliori offerte di dicembre 2025 per un Conto Deposito mentre successivamente potete accedere a tutte le caratteristiche dei prodotti selezionati e che oggi rappresentano l’opzione giusta per un prodotto di risparmio conveniente.

CONTO TASSO ANNUO LORDO CARATTERISTICHE Conto Arancio di ING 4% per 6 mesi deposito senza vincoli

liquidazione a fine anno X Risparmio di Banca AideXa 3,5% per 36 mesi

per 2,9% per 12 mesi deposito svincolabile

liquidazione a fine vincolo Cherry Vincolato di Cherry Bank 3,5% per 48 mesi oppure 60 mesi deposito non svincolabile

liquidazione trimestrale ViviConto Extra 3,25% per 24 mesi deposito non svincolabile

liquidazione a fine vincolo Conto Deposito di Banca CF+ (per Under 35) 3,1% per 60 mesi deposito non svincolabile

liquidazione annuale

Conto Arancio di ING

Con il Conto Arancio di ING è possibile ottenere interessi al 4% per 6 mesi, con un deposito massimo di 50.000 euro e senza alcun vincolo sulla liquidità depositata. La promozione in questione è legata all’apertura del Conto Corrente Arancio a canone zero (oppure in versione Più con canone azzerabile). In aggiunta, i clienti possono sfruttare il cashback del 4% per 6 mesi per gli acquisti effettuati con la carta di debito abbinata al conto, fino a un rimborso massimo di 20 euro. Per aprire il conto basta seguire la procedura online, qui di sotto.

Conto deposito X Risparmio di Banca AideXa

Una delle migliori opzioni per un Conto Deposito arriva da Banca AideXa. Si tratta di X Risparmio, un conto vincolato ma con possibilità di svincolo. A disposizione degli utenti ci sono varie opzioni di vincolo. Le più convenienti sono due:

12 mesi con interessi al 2,9%

con interessi al 36 mesi con interessi al 3,5%

La liquidazione è a fine vincolo. Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

Cherry Vincolato di Cherry Bank

Un’altra ottima opzione per un Conto Deposito è rappresentata da Cherry Vincolato, prodotto di risparmio proposto da Cherry Bank. Questo conto (vincolato e non svincolabile) offre due opzioni di vincolo particolarmente convenienti: scegliendo un deposito a 48 mesi oppure a 60 mesi, infatti, la banca garantirà al cliente interessi al 3,5% con liquidazione trimestrale. Per accedere subito alla promo basta richiedere l’apertura del conto tramite il link qui di sotto.

ViViConto Extra di ViViBanca

Con ViViConto Extra è possibile ottenere un tasso di interesse del 3,25% per un deposito vincolato di 24 mesi, senza possibilità di svincolo e con liquidazione a fine vincolo. La banca propone anche altre opzioni per un deposito vincolato (a partire dal 3%) e per un deposito svincolabile (fino al 2,5%). Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.

Conto Deposito di Banca CF+

Con Banca CF+ è possibile accedere a un prodotto molto vantaggioso soprattutto se si è alla ricerca di un Conto Deposito svincolabile e con un buon tasso di interesse per un lungo periodo. Per i clienti Under 35, infatti, la banca propone

interessi al 3,1% per 60 mesi per un deposito non svincolabile

per per un interessi al 2,9% per 60 mesi per un deposito svincolabile (anche in modo parziale)

Per i clienti Over 35, invece, il tasso annuo lordo è, rispettivamente, pari a 3% e 2,8%. La liquidazione è annuale oppure a fine vincolo (per il deposito svincolabile)

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’