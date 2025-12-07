- il consueto report di Terna fotografa l'andamento del mercato energetico italiano
- a ottobre 2025 si è registrato un aumento dei consumi
- la produzione nazionale di elettricità ha coperto l'84,7% della domanda
- il contributo delle rinnovabili è calato
Il mercato energetico italiano sta attraversando una fase di transizione e si avvicina all'inverno registrando un leggero aumento dei consumi e un calo delle rinnovabili, a causa, principalmente, di fattori ambientali. Andiamo a riepilogare i dati di Terna sulla questione.
Il consueto rapporto mensile di Terna, che include i dati dello scorso mese di ottobre 2025, offre una fotografia aggiornata del mercato energetico italiano per quanto riguarda l’energia elettrica, andando a considerare consumi, produzione e importazione e con un immancabile focus sulle rinnovabili.
|3 COSE DA SAPERE SUL NUOVO REPORT TERNA
|1.
|I consumi sono aumentati a ottobre 2025 ma nel cumulato annuo sono in calo
|2.
|la domanda di elettricità è stata coperta solo per l’84,7% della produzione nazionale
|3.
|il contributo delle rinnovabili è in calo a causa della riduzione del contributo dell’idroelettrico
Il rapporto mensile di Terna mette in evidenza alcuni aspetti ben precisi per il mercato energetico italiano. In particolare, per i consumi si registra:
Per la produzione di energia, invece, dal report emergono le seguenti evidente:
Per le rinnovabili, i dati da segnalare sono i seguenti:
La produzione delle rinnovabili è stata così costituita:
Tra i dati interessanti del report troviamo un aggiornamento sulla capacità di accumulo: in Italia, al 31 ottobre 2025, infatti, ci sono 17.610 MWh di capacità di accumulo (in aumento del 46,6% rispetto allo stesso mese del 2024)