Energia elettrica: aumentano i consumi ma calano le rinnovabili, i dati di ottobre 2025

Energia
di Davide Raia

Il mercato energetico italiano sta attraversando una fase di transizione e si avvicina all'inverno registrando un leggero aumento dei consumi e un calo delle rinnovabili, a causa, principalmente, di fattori ambientali. Andiamo a riepilogare i dati di Terna sulla questione.

In 30 sec.
  • il consueto report di Terna fotografa l'andamento del mercato energetico italiano
  • a ottobre 2025 si è registrato un aumento dei consumi
  • la produzione nazionale di elettricità ha coperto l'84,7% della domanda
  • il contributo delle rinnovabili è calato
Il consueto rapporto mensile di Terna, che include i dati dello scorso mese di ottobre 2025, offre una fotografia aggiornata del mercato energetico italiano per quanto riguarda l’energia elettrica, andando a considerare consumi, produzione e importazione e con un immancabile focus sulle rinnovabili. 

Ricordiamo, in ogni caso, che per dare un taglio alle bollette è necessario scegliere l’offerta giusta e, quindi, ridurre al minimo il costo dell’energia elettrica. Le opzioni sono tante ma solo alcune riescono a offrire un risparmio netto.

Per scegliere e attivare l’offerta giusta basta visitare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, accessibile tramite il box qui di sotto, inserire una stima del proprio consumo annuo (oppure caricare l’ultima bolletta) e accedere al confronto delle offerte.

Scegli qui una nuova offerta luce »

I dati dell’energia elettrica in Italia

3 COSE DA SAPERE SUL NUOVO REPORT TERNA
1. I consumi sono aumentati a ottobre 2025 ma nel cumulato annuo sono in calo
2. la domanda di elettricità è stata coperta solo per l’84,7% della produzione nazionale
3. il contributo delle rinnovabili è in calo a causa della riduzione del contributo dell’idroelettrico

Il rapporto mensile di Terna mette in evidenza alcuni aspetti ben precisi per il mercato energetico italiano. In particolare, per i consumi si registra:

  • un incremento dello 0,2% per i consumi di elettricità a ottobre 2025 rispetto all’anno precedente, con un totale di 25,5 miliardi di kWh; il confronto su base mensile vede lo stesso numero di giorni lavorativi tra ottobre 2024 e 2025 ma una temperatura media più bassa di due gradi per quest’anno
  • la variazione dei consumi a ottobre 2025 è più marcata al Nord (+0,6%) mentre al Centro si registra un incremento più limitato (0,3%); al Sud e sulle Isole, invece, i consumi calano (-0,8%)
  • un calo pari al -1% per i consumi di elettricità nel periodo gennaio – ottobre 2025

Per la produzione di energia, invece, dal report emergono le seguenti evidente:

  • a ottobre 2025, l’Italia ha coperto l’84,7% della domanda dalla produzione interna mentre il 15,3% è arrivato da scambi con l’estero
  • il saldo estero mensile è pari a 3,9 TWh ed è in calo del 6,1% rispetto a ottobre 2024; nel 2025, invece, il calo è dell’8,6%
  • la produzione nazionale netta è di 22 miliardi di kWh

Per le rinnovabili, i dati da segnalare sono i seguenti:

  • le rinnovabili registrano una copertura del 39% della domanda, in calo di 2,4 punti rispetto all’ottobre del 2024
  • il calo delle rinnovabili è legato al calo dell’idroelettrico (-48,8%)
  • la capacità rinnovabile (solare + eolico) ha raggiunto quota 55.354 MW di cui 5.400 MW sono stati aggiuntivi nel 2025

La produzione delle rinnovabili è stata così costituita:

  • 36,8% fotovoltaico
  • 32,9% idroelettrico
  • 16,4% eolico
  • 9,9% biomasse
  • 4% geotermico

Tra i dati interessanti del report troviamo un aggiornamento sulla capacità di accumulo: in Italia, al 31 ottobre 2025, infatti, ci sono 17.610 MWh di capacità di accumulo (in aumento del 46,6% rispetto allo stesso mese del 2024)

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
