Il Natale si avvicina e TIM vi offre l’occasione imperdibile di mettere PS5 con FC 26 sotto l’albero a un prezzo ancora più favorevole. L’operatore vi permette di acquistare la console di Sony in bundle con il titolo calcistico più amato dai videogiocatori a rate senza anticipo con un finanziamento a tasso zero e spedizione gratis.

PS5 con FC 26: le offerte a rate di TIM a dicembre 2025

Console disponibili Prezzo a rate con TIM Prezzo di listino Bundle Console PlayStation 5 – 1 TB + EA SPORTS FC 26

15 €/mese per 30 rate, invece di 19 €/mese

450 € in totale 549,99 € Bundle Console PlayStation 5 – 852 GB edizione digitale + EA SPORTS FC 26 12 €/mese per 30 rate, invece di 16 €/mese

360 € in totale 499,99 € PlayStation 5 825 GB edizione digitale – Fortnite Flowering Chaos 12 €/mese per 30 rate 349,99 € PlayStation 5 1 TB – Fortnite Flowering Chaos 15 €/mese per 30 rate 449,99 € PlayStation 5 – 1 TB 15 €/mese per 30 rate 549,99 € PlayStation 5 Pro – 2 TB 23 €/mese per 30 rate 699,99 € PlayStation 5 (model group – slim) GT7 pack 17 €/mese per 30 rate 549,99 € per la console

79,99 € per il gioco PlayStation 5 (model group – slim) 15 €/mese per 30 rate 549,99 €

Acquistando PS5 con FC 26 in bundle tramite TIM potete risparmiare quasi 130 euro rispetto a quanto spendereste acquistando la console e il gioco sepratamente. Le offerte dell’operatore per acquistare un dispositivo a rate sono riservate ai suoi clienti per la rete fissa o che mantengono una linea mobile attiva per almeno 24 mesi.

Per avere la vostra nuova console con EA Sports FC 26 vi basta collegarvi al sito di TIM e cliccare su Prodotti > TV e Console. Dopo aver premuto su “Scopri” in corrispondenza del box dedicato, verrete re-indirizzati verso una nuova pagina dove poter scegliere il metodo di pagamento, la durata del finanziamento (da 24 a 30 mesi) e se volete dare in permuta un vecchio smartphone o dispositivo per ottenere uno sconto fino a 500 euro sulle rate. Per concludere l’acquisto dovrete quindi cliccare su “Acquista” e poi inserire le credenziali per accedere a MyTIM.

Cliccando sul tasto di seguito chi non è ancora cliente di TIM può confrontare gratuitamente le offerte dell’operatore con quelle di altri gestori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione per avere una nuova console al prezzo più basso in abbinamento a un piano mobile conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo.

EA SPORTS FC 26 è disponibile in bundle con PlayStation 5 nelle versioni Disc da 1 TB o Digital da 825 GB. La console è dotata di supporto al 4K e della tecnologia Ray tracing di base che crea ombre e riflessi ancora più realistici grazie a raggi di luce simulati singolarmente. PS5 poi è compatibile con oltre 400 giochi di PS4.

PS5 con FC 26 nella versione da 1 TB è disponibile in promozione, salvo proroghe, entro il 18/12/25. L’offerta a prezzo scontato per PS5 con FC 26 nella versione digitale da 825 GB è invece disponibile entro il 9/12/25.

Per migliorare l’esperienza di gioco sono poi disponibili alcuni accessori come:

Unità disco per PlayStation 5 a 4 euro al mese per 30 rate

PlayStation Portal Remote Player a 8 euro al mese per 30 rate

Controller wireless DualSense e EA SPORTS FC 24 a 3 euro al mese per 30 rate, invece di 4 euro al mese

Scegliendo la modalità TIM Next Evolution, potete acquistare PS5 con FC 25 con TIM a rate senza anticipo tramite un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito e debito (solo con importo inferiore a 330 euro) o su conto corrente. L’operatore non accetta carte prepagate o emesse all’estero. I clienti di TIM per la rete fissa possono scegliere di addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis. Riceverete la vostra nuova console in garanzia per 24 mesi direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi.

Vi ricordiamo poi che acquistando un prodotto con finanziamento TIMFin potete accedere ai vantaggi e promozioni su servizi e prodotti con TIM Club, che potete visualizzare nell’app MyTIM in “Offerte per te”.

Se richiedete il recesso o cambiate operatore prima della fine del finanziamento, dovrete corrispondere a TIM tutte le rate residue più quella finale continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento o in un’unica soluzione, facendone richiesta in qualsiasi momento nell’area MyTIM. Altrimenti è possibile esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla consegna della console, che dovrete quindi restituire senza costi aggiuntivi insieme agli accessori contenuti nella confezione.

Le migliori offerte mobile e fisso di TIM a dicembre 2025

Offerte mobile e fisso di TIM Costi Cosa include TIM Power Special VPro 5G primo mese gratis , poi 9,99 €/mese

, poi attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 100 in 5G fino a 250 Mbps TIM Power Special 5G

primo mese gratis , poi 9,99 €/mese

, poi attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 300 in 5G Ultra fino a 2 Gbps TIM WiFi Casa 29,90 €/mese

24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile 29,90 €/mese con offerta TV

con offerta TV Attivazione a 39,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

Potete abbinare l’acquisto di PS5 con FC 26 a rate a una qualsiasi delle offerte 5G di TIM, che vi permettono di navigare anche fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore (5G Ultra) in tutte le principali città e località turistiche in Italia.

Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il numero di telefono può fare richiesta a TIM di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Al costo di 10 euro potete acquistare un’eSIM anche online. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID per una maggiore comodità.

TIM ai nuovi clienti per mobile e rete fissa entro il 18/12/25 regala 2 codici per attivare un abbonamento di un anno gratis a Perplexity Pro senza rinnovo automatico, permettendovi di risparmiare 229 euro per ogni account per utilizzare all’intelligenza artificiale.

Potete quindi scegliere tra le seguenti offerte mobile:

TIM Power Special VPro 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps 11 GB per navigare il roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

L’offerta è disponibile con portabilità da Vodafone, ho. Mobile e Fastweb Mobile.

TIM Power Special

minuti illimitati e 200 SMS

300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps (200 GB con credito residuo)

fino a 2 Gbps (200 GB con credito residuo) 11 GB per navigare il roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese con pagamento tramite TIM Ricarica Automatica e addebito automatico su conto corrente o carta di credito. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

L’offerta è disponibile con portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile e altri.

Le offerte di TIM per la fibra ottica

TIM a chi invece è interessato alla rete fissa propone un’offerta fibra ottica attualmente in promozione con inclusa una connessione illimitata in fibra FTTH (Fiber to the Home) per navigare alla massima velocità in oltre 1.500 Comuni.

TIM WiFi Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

Il prezzo è di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

La fibra costa invece 24,90 euro al mese per i già clienti mobile o abbinando un piano mobile con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) insieme ad altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 12/1/26.

Al prezzo di 29,90 euro al mese, invece di 47,89 euro al mese, potete aggiungere alla fibra anche un abbonamento aTIMVISION. Il pacchetto Family M include film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, Eurosport e un piano Standard con pubblicità di Netflix e Disney+ oltre a DAZN Goal per vedere 3 partite di Serie A per giornata, tutta la Serie B e tanto altro sport. Avete incluso anche il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 12/11/25.

