Per chi oggi passa a Iliad sono tornate disponibili le offerte TOP Plus con inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G alla massima velocità a partire da 9,99 euro al mese e prezzo fisso per sempre . Scopri come attivarle

Sono tornate le tanto apprezzate offerte flash della famiglia TOP Plus di Iliad, già proposte lo scotso ottobre e poi scadute all’inizio di novembre. Chi passa a Iliad oggi può quindi attivare un piano con minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G alla massima velocità a meno di 12 euro al mese e con prezzo fisso per sempre. Sono inclusi anche Giga extra per navigare in roaming in Ue e Regno Unito.

Passa a Iliad: caratteristiche e prezzo delle offerte TOP Plus a dicembre 2025

Nuove offerte Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte TOP 250 Plus 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 25 GB in roaming in Ue TOP 300 Plus 11,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 30 GB in roaming in Ue

Chi passa a Iliad può scegliere solo tra tariffe senza vincoli né costi nascosti. Nel caso in cui non siate pienamente soddisfatti del vostro piano, quindi, potete cambiare offerta gratis, passando a una promozione con più Giga inclusi a un prezzo uguale o superiore a quello dell’attuale piano, oppure richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea.

Chi passa a Iliad e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà completata dall’operatore low cost gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Se avete uno smartphone compatibile è possibile richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro. Potrete poi effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione.

Chi passa a Iliad può quindi scegliere tra le due nuove offerte 5G dell’operatore low cost disponibili, salvo proroghe, fino alle 15.00 del 15/1/26:

TOP 250 Plus

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 25 GB per navigare in roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva TOP 250 Plus di Iliad »

TOP 300 Plus

minuti e SMS illimitati

300 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 30 GB per navigare in roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva TOP 300 Plus di Iliad »

In alternativa potete attivare una delle offerte 4G di Iliad come:

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G/4G+

11 GB per il roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 7,99 euro al mese per sempre.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Dati 350

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

350 GB in 4G/4G+

19 GB per il roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 14,99 euro al mese per sempre.

Attiva Dati 350 di Iliad »

Per chi passa a Iliad il contributo per l’attivazione di tutte le offerte sopra descritte è di 9,99 euro una tantum.

Le offerte TOP Plus includono anche la disponibilità del VoLTE, ovvero il servizio che permette di effettuare e ricevere chiamate con audio di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e in contemporanea si naviga su Internet. Nei mesi scorsi comunque sono trapelate conferme che Iliad sta testando l’utilizzo del VoLTE anche per offerte con un canone mensile inferiore a 9,99 euro.

Chi passa a Iliad può navigare in 4G/4G+ con una copertura superiore al 99% della popolazione e in 5G fino a 2 Gbps in oltre 7.000 Comuni.

Quando avete consumato tutti i Giga inclusi nelle offerte, la connessione a Internet viene bloccata in automatico per evitarvi spese non necessarie. Potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” al costo di 90 cent ogni 100 MB.

Se invece avete esaurito il traffico dati dedicato al roaming in Ue e Regno Unito, viene applicata la tariffazione extrasoglia di 0,1586 cent per MB.

Infine, in caso di credito insufficiente per il rinnovo dell’offerta, si applica la tariffa base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

L’app Iliad vi permette di gestire in toto la vostra offerta con pochi tap sullo schermo dello smartphone. Ad esempio, con l’app potete monitorare il credito residuo e consumi, cambiare offerta, attivare/disattivare le opzioni sulla SIM/eSIM, gestire le deviazioni di chiamata, etc. Potete scaricarla gratuitamente su iPhone, dispositivi Androind e Huawei.

Chi ha attivato una delle offerte TOP Plus fino al 31/3/26 può partecipare a un concorso che mette in palio ogni mese i biglietti VIP con hospitality (ove presente) per vedere le partite della propria squadra del cuore di Serie A Enilive. Entro il 10/4/26 si può vincere anche la finale di Coppa Italia Frecciarossa.

Chi passa a Iliad e necessita di assistenza può chiamare il Servizio Clienti al 177 dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 22.00.

Come passare alle offerte TOP Plus per i già clienti di Iliad

I già clienti di Iliad possono passare gratis alle offerte TOP Plus se attualmente hanno attivo un piano con meno Giga inclusi e un canone mensile uguale o inferiore a 9,99 euro per TOP 250 Plus o 11,99 euro per TOP 300 Plus.

Potete richiedere il cambio offerta nelle seguenti modalità:

dal sito Iliad : accedere all’Area Personale e poi andare in La migliore offerta , dal menu laterale, e selezionare l’offerta da attivare

: accedere all’Area Personale e poi andare in , dal menu laterale, e selezionare l’offerta da attivare dall’app Iliad : dalla pagina principale dell’app, dopo aver effettuato il login con il proprio account, basta scorrere verso il basso per individuare le offerte disponibili e poi premere su Cambia offerta

: dalla pagina principale dell’app, dopo aver effettuato il login con il proprio account, basta scorrere verso il basso per individuare le offerte disponibili e poi premere su negli Iliad Space

Iliad vi invierà via email la conferma che il passaggio è avvenuto con successo. La nuova offerta si attiverà a partire dal rinnovo successivo alla variazione. Non è richiesto di cambiare la propria SIM o eSIM.

Come aggiungere uno smartphone a rate

Chi passa a Iliad può abbinare alla sua offerta mobile anche l’acquisto di uno smartphone a rate senza anticipo pagando tramite un finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) con rateizzazione fino a 24 mesi e addebito su carta di credito/debito o conto corrente. Potete richiedere l’acquisto del telefono a rate dall’Area Personale sul sito o dall’app Iliad.

iPhone 17 Pro è disponibile a partire da 27 euro al mese se si sceglie di restituirlo alla fine del finanziamento e dando in permuta un vecchio dispositivo di Apple. Acquistando invece uno smartphone della famiglia Galaxy di Samsung a rate entro il 28/12/25 riceverete in regalo una cover ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Come avere uno sconto sulla fibra

Chi passa a Iliad e attiva una delle offerte TOP Plus con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito può usufruire di uno sconto sulla fibra. I clienti con attiva un’offerta mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese, infatti, possono attivare IliadBox al costo di 21,99 euro al mese per sempre, invece di 25,99 euro al mese. Sono inclusi una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON, chiamate illimitate e modem con supporto al Wi-Fi 7. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. L’offerta fisso, salvo proroghe, è disponibile fino alle 10.00 del 10/12/25.

Per accedere allo sconto per clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale per la fibra più mobile è quindi a partire da 31,98 euro al mese per sempre.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

In alternativa potete attivare l’offerta IliadBox Super al prezzo scontato di 29,99 euro al mese per sempre, invece di 34,99 euro al mese. Rispetto alla tariffa base sono inclusi anche 2 Wi-Fi Extender, una saponetta Wi-Fi con SIM dati con 350 GB in 4G utilizzabili in Italia, McAfee Multi Access e 6 mesi gratis di abbonamento a Le Chat Pro di Mistral AI. Il prezzo totale per l’offerta convergente è a partire da 39,98 euro al mese per sempre.

