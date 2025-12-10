Siete ancora in tempo per acquistare iPhone 17 con TIM a rate e finanziamento TIMFin a tasso zero a un prezzo ancora più conveniente scegliendo il servizio TIM Next Evolution

iPhone 17 è tra gli smartphone più richiesti anche questo Natale. La spesa per mettere sotto l’albero l’ultimo modello di telefono di Apple può sembrare proibitiva ma oggi acquistando iPhone 17 con TIM è possibile risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino. La promozione riguarda anche iPhone Air, il modello più sottile della gamma di Cupertino.

Scegliendo il servizio TIM Next Evolution potete acquistare uno smartphone top di gamma con pagamento a rate senza anticipo tramite un finanziamento a tasso zero. In più la spedizione è gratis.

Confronta le offerte TIM »

iPhone 17 con TIM a prezzo scontato a dicembre 2025

Modelli disponibili Prezzo a rate con TIM Next Evolution Prezzo di listino iPhone 17 a partire da 23 €/mese per 30 rate

886 € in totale a partire da 979 € iPhone 17 Pro a partire da 33 €/mese per 30 rate

1.258 € in totale a partire da 1.339 iPhone 17 Pro Max a partire da 37 €/mese per 30 rate

1.408 € in totale a partire da 1.489 iPhone Air a partire da 31 €/mese per 30 rate

1.178 € in totale a partire da 1.239

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base

Possono acquistare iPhone 17 con TIM tramite il servizio TIM Next Evolution i clienti dell’operatore per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. In questo caso potete pagare con finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito/debito (solo per importi superiori a 330 euro) o conto corrente. Non sono invece accettate carte prepagate o emesse all’estero. I clienti di TIM per la rete fissa possono scegliere di addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis ma è previsto anche il ritiro in oltre 200 negozi in tutta Italia.

Per acquistare iPhone 17 con TIM dovete collegarvi al sito dell’operatore e cliccare poi su Prodotti > Smartphone. Dopo aver premuto su “Scopri” in corrispondenza del box dedicato al modello desiderato, verrete re-indirizzati verso una nuova pagina dove scegliere colore, taglio di memoria, modalità di pagamento, durata e del finanziamento e se volete resitituire il telefono alla fine finanziamento per ottenere una rata più bassa e dare in permuta un vecchio dispositivo (iPhone, Apple Watch, iPad, Mac, etc.) per risparmiare fino a 743 euro con il servizio TIM Rivaluta Smartphone. Per concludere la transazione dovrete quindi cliccare su “Acquista” e poi inserire le credenziali per accedere a MyTIM.

Con TIM Next Evolution a partire dal dodicesimo mese è poi possibile richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento. Dopo aver riconsegnato il dispositivo potrete accendere un nuovo finanziamento TIMFin per l’acquisto di un altro prodotto più recente.

Se non siete ancora clienti di TIM, cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e trovare così la soluzione più conveniente per acquistare il vostro nuovo iPhone 17 al prezzo più basso. Selezionata l’offerta adatta a voi potrete poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

I prezzi sono i seguenti:

iPhone 17 da 256 GB a 23 euro al mese per 30 rate o 29 euro al mese per 24 rate

da 256 GB a 23 euro al mese per 30 rate o 29 euro al mese per 24 rate iPhone 17 da 512 GB a 31 euro al mese per 30 rate o 39 euro al mese per 24 rate

iPhone 17 è disponibile nei colori lavanda, salvia, azzurro nebbia, bianco e nero.

iPhone 17 Pro da 256 GB a 33 euro al mese per 30 rate o 41 euro al mese per 24 rate

da 256 GB a 33 euro al mese per 30 rate o 41 euro al mese per 24 rate iPhone 17 Pro da 512 GB a 40 euro al mese per 30 rate o 50 euro al mese per 24 rate

da 512 GB a 40 euro al mese per 30 rate o 50 euro al mese per 24 rate iPhone 17 Pro da 1 TB a 48 euro al mese per 30 rate o 60 euro al mese per 24 rate

da 1 TB a 48 euro al mese per 30 rate o 60 euro al mese per 24 rate iPhone 17 Pro Max da 256 GB a 37 euro al mese per 30 rate o 46 euro al mese per 24 rate

da 256 GB a 37 euro al mese per 30 rate o 46 euro al mese per 24 rate iPhone 17 Pro Max da 512 GB a 44 euro al mese per 30 rate o 55 euro al mese per 24 rate

da 512 GB a 44 euro al mese per 30 rate o 55 euro al mese per 24 rate iPhone 17 Pro Max da 1 TB a 52 euro al mese per 30 rate o 55 euro al mese per 24 rate

da 1 TB a 52 euro al mese per 30 rate o 55 euro al mese per 24 rate iPhone 17 Pro Max da 2 TB a 66 euro al mese per 30 rate o 83 euro al mese per 24 rate

iPhone 17 Pro è disponibile nei colori arancio cosmico, argento e blu profondo.

iPhone Air da 256 GB a 31 euro al mese per 30 rate o 39 euro al mese per 24 rate

da 256 GB a 31 euro al mese per 30 rate o 39 euro al mese per 24 rate iPhone Air da 512 GB a 37 euro al mese per 30 rate o 46 euro al mese per 24 rate

da 512 GB a 37 euro al mese per 30 rate o 46 euro al mese per 24 rate iPhone Air da 1 TB a 44 euro al mese per 30 rate o 55 euro al mese per 24 rate

iPhone Air è disponibile nei colori celeste, oro chiaro, bianco nuvola e nero siderale. Lo smartphone supporta solo l’eSIM.

iPhone 17 con TIM è disponibile anche in promo 2X1 o 3X1 in combinazione con AirPods o Apple Watch:

iPhone 17 Pro Max con Airpods4 e Watch SE a 65 euro al mese per 30 rate, invece di 69 euro al mese

con e a 65 euro al mese per 30 rate, invece di 69 euro al mese iPhone 17 Pro Max con AirPods 4 a 55 euro al mese per 30 rate

con a 55 euro al mese per 30 rate iPhone 17 Pro con AirPods 4 a 50 euro al mese per 30 rate

con a 50 euro al mese per 30 rate iPhone 17 Pro con AirPods 4 e Watch SE a 60 euro al mese per 30 rate, invece di 63 euro al mese

con e a 60 euro al mese per 30 rate, invece di 63 euro al mese iPhone 17 Pro Max da 256 GB con Watch Series 11 a 67 euro al mese per 30 rate, invece di 71 euro al mese

da 256 GB con a 67 euro al mese per 30 rate, invece di 71 euro al mese iPhone 17 Pro da 256 GB con Watch Series 11 a 62 euro al mese per 30 rate, invece di 66 euro al mese

La maggior parte delle offerte è disponibile fino al 7/1/26.

Vi ricordiamo poi che acquistando un prodotto con finanziamento TIMFin potete accedere ai vantaggi e promozioni su servizi e prodotti con TIM Club, che potete visualizzare nell’app MyTIM in “Offerte per te”.

In caso di passaggio ad altro operatore o recesso prima della fine del finanziamento, dovrete comunque corrispondere a TIM tutte le rate residue più quella finale continuando con la rateizzazione o anche in un’unica soluzione in qualsiasi momento. Entro 14 giorni dal ritiro del dispositivo, invece, potete esercitare il diritto di ripensamento e restituire il telefono senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione.

iPhone 17 con TIM: le migliori offerte a cui abbinare il telefono a rate a dicembre 2025

Offerte mobile e fisso di TIM Costi Cosa include TIM Power Special VPro 5G primo mese gratis , poi 9,99 €/mese

, poi attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 100 in 5G fino a 250 Mbps TIM Power Special 5G

primo mese gratis , poi 9,99 €/mese

, poi attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 300 in 5G Ultra fino a 2 Gbps TIM WiFi Casa 29,90 €/mese

24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile 29,90 €/mese con offerta TV

con offerta TV Attivazione a 39,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

Potete quindi acquistare iPhone 17 con TIM abbinandolo a una delle offerte 5G dell’operatore. Chi arriva da un altro gestore e vuole mantenere il numero telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

TIM vi permette di acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro ed effettuare la verifica dell’identità più comodamente con SPID.

TIM Power Special 5G include minuti illimitati e 200 SMS più 300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore e 11 GB per navigare in roaming in Ue a 9,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito con TIM Ricarica Automatica. Con addebito su credito residuo avrete invece inclusi 200 GB. Per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Questa tariffa è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

TIM Power Special VPro 5G include minuti illimitati e 200 SMS più 100 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload e 11 GB per navigare in roaming in Ue a 9,99 euro al mese con addebito su credito. Per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Questa tariffa è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Vodafone, ho. Mobile e Fastweb Mobile.

Confronta le offerte mobile di TIM »

Chi è interessato alla rete fissa, invece può attivare TIM WiFi Casa con inclusa una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home), chiamate illimitate e modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile) a 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

La fibra costa invece 24,90 euro al mese in abbinamento a un piano mobile di TIM. I clienti convergenti possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e altri vantaggi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 12/1/26.

Scopri le offerte TIM fibra »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico