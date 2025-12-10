Conto Crédit Agricole: a dicembre 2025 con canone zero e fino a 800€ in Buoni Amazon

Conti Correnti
di Davide Raia

Il Conto Online di Crédit Agricole è una delle opzioni migliori per aprire un nuovo conto a dicembre 2025: con la promo in corso, infatti, il canone è zero e ci sono fino a 800 euro in Buoni Amazon in regalo.

In 30 sec.
Le caratteristiche del Conto Online di Crédit Agricole:
  • canone zero, senza requisiti da rispettare
  • prelievi (dagli ATM della banca) e bonifici senza commissioni
  • conto deposito con interessi al 2,25% per 6 mesi
  • fino a 800 euro in Buoni Amazon in regalo
Conto Crédit Agricole: a dicembre 2025 con canone zero e fino a 800€ in Buoni Amazon

Per aprire un nuovo conto corrente nel corso del mese di dicembre 2025, tra le tante opzioni disponibili, l’offerta giusta arriva da Crédit Agricole. La banca mette a disposizione il suo Conto Online a canone zero (senza requisiti da rispettare per azzerare il costo di mantenimento del conto).

I nuovi clienti possono ottenere fino a 800 euro in Buoni Amazon, rispettando le condizioni stabilite dalla promo, accedere a un conto deposito con interessi al 2,25% per 6 mesi e sfruttare tutti gli altri vantaggi proposti dalla banca. C’è anche un consulente dedicato.

Per accedere alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di Crédit Agricole e seguire una rapida procedura di apertura online. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

Apri qui il Conto Crédit Agricole »

Il Conto Online di Crédit Agricole non è, però, l’unica opzione da scegliere. Sul mercato sono disponibili diversi altri conti molto interessanti. Per scoprire altre offerte vantaggiose e aprire un nuovo conto è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, qui di sotto.

Scegli qui il nuovo conto corrente »

Di seguito, invece, andremo ad analizzare tutte le caratteristiche della promo di Crédit Agricole:

Conto Online di Crédit Agricole: la promo di dicembre 2025

3 MOTIVI PER SCEGLIERE CREDIT AGRICOLE
1. Il conto è a canone zero
2. Ci sono fino a 800 euro in Buoni Amazon in regalo
3. I clienti possono contare su un consulente dedicato e altri vantaggi

Con il Conto Online di Crédit Agricole è possibile accedere a un conto corrente a canone zero, senza alcun requisito da rispettare per eliminare il costo di mantenimento. Al conto è abbinata una carta di debito VISA con canone zero per due anni (poi 2 euro al mese).

Con la carta è possibile effettuare prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole (dagli ATM delle altre banche, invece, costa 2,1 euro) e utilizzare i wallet digitali, come Google Pay e Apple Pay, per effettuare i pagamenti con il proprio smartphone.

I clienti Crédit Agricole possono sfruttare bonifici senza commissioni, sia ordinari che istantanei, e accedere a un Conto Deposito con interessi al 2,25% (tasso annuo lordo) per i primi 6 mesi. C’è anche la possibilità di richiedere la Carta di Credito Nexi Classic, disponibile con un canone annuo di 40,99 euro.

La banca, inoltre, offre un consulente dedicato a ogni nuovo cliente che potrà operare online ma, in caso di necessità, potrà recarsi in filiale per richiedere assistenza e supporto per qualsiasi operazione.

La promozione in corso permette di ottenere fino a 800 euro in Buoni Amazon rispettando le seguenti condizioni:

  • 50 euro con l’apertura del conto con il codice VISA ed effettuando almeno una transazione con carta di debito entro 30 giorni dall’apertura
  • 50 euro con l’accredito di stipendio/pensione
  • fino a 200 euro come cashback delle spese con carta; è necessario spendere almeno 2000 euro entro 60 giorni dall’apertura per ottenere l’importo massimo del buono (200 euro)
  • 50 euro per ogni amico invitato che passa a Crédit Agricole, fino a un massimo di 10 amici

Per sfruttare subito la promozione basta seguire il link qui di sotto. Per l’apertura del conto è sufficiente avere un documento di identità e la tassera sanitaria. Da segnalare che il conto può essere aperto anche come un conto cointestato (a due persone).

Apri qui il Conto Crédit Agricole »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Passa a PosteMobile a meno di 5 euro al mese: ecco l’offerta da scegliere
Postemobile
angle-right
Conto Crédit Agricole: a dicembre 2025 con canone zero e fino a 800€ in Buoni Amazon
Conti Correnti
angle-right
iPhone 17 in sconto con TIM grazie all’offerta di Natale 2025
Telefonia Mobile
angle-right
Passa a Iliad: a dicembre 2025 tornano le offerte TOP con Giga extra
Iliad
angle-right
PS5 con FC 26: ecco la nuova promo a rate con TIM
Telefonia Mobile
angle-right
Energia elettrica: aumentano i consumi ma calano le rinnovabili, i dati di ottobre 2025
Energia
angle-right
Conto Deposito a dicembre 2025: interessi fino al 4% con le migliori offerte
Conti deposito
angle-right
Filtro anti-spoofing: i primi dati sul nuovo sistema di AGCOM
Telefonia Mobile
angle-right
Le migliori offerte Vodafone e Fastweb di dicembre 2025
Fastweb
angle-right
Le migliori offerte fibra ottica di dicembre 2025
Internet Casa
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a dicembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a dicembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di dicembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Cosa succede se non si ricarica KENA mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Come aumentare Giga con Iliad?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.