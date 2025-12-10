Il Conto Online di Crédit Agricole è una delle opzioni migliori per aprire un nuovo conto a dicembre 2025: con la promo in corso, infatti, il canone è zero e ci sono fino a 800 euro in Buoni Amazon in regalo .

Per aprire un nuovo conto corrente nel corso del mese di dicembre 2025, tra le tante opzioni disponibili, l’offerta giusta arriva da Crédit Agricole. La banca mette a disposizione il suo Conto Online a canone zero (senza requisiti da rispettare per azzerare il costo di mantenimento del conto).

I nuovi clienti possono ottenere fino a 800 euro in Buoni Amazon, rispettando le condizioni stabilite dalla promo, accedere a un conto deposito con interessi al 2,25% per 6 mesi e sfruttare tutti gli altri vantaggi proposti dalla banca. C’è anche un consulente dedicato.

Per accedere alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di Crédit Agricole e seguire una rapida procedura di apertura online. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

Il Conto Online di Crédit Agricole non è, però, l’unica opzione da scegliere. Sul mercato sono disponibili diversi altri conti molto interessanti. Per scoprire altre offerte vantaggiose e aprire un nuovo conto è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, qui di sotto.

Di seguito, invece, andremo ad analizzare tutte le caratteristiche della promo di Crédit Agricole:

Conto Online di Crédit Agricole: la promo di dicembre 2025

3 MOTIVI PER SCEGLIERE CREDIT AGRICOLE 1. Il conto è a canone zero 2. Ci sono fino a 800 euro in Buoni Amazon in regalo 3. I clienti possono contare su un consulente dedicato e altri vantaggi

Con il Conto Online di Crédit Agricole è possibile accedere a un conto corrente a canone zero, senza alcun requisito da rispettare per eliminare il costo di mantenimento. Al conto è abbinata una carta di debito VISA con canone zero per due anni (poi 2 euro al mese).

Con la carta è possibile effettuare prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole (dagli ATM delle altre banche, invece, costa 2,1 euro) e utilizzare i wallet digitali, come Google Pay e Apple Pay, per effettuare i pagamenti con il proprio smartphone.

I clienti Crédit Agricole possono sfruttare bonifici senza commissioni, sia ordinari che istantanei, e accedere a un Conto Deposito con interessi al 2,25% (tasso annuo lordo) per i primi 6 mesi. C’è anche la possibilità di richiedere la Carta di Credito Nexi Classic, disponibile con un canone annuo di 40,99 euro.

La banca, inoltre, offre un consulente dedicato a ogni nuovo cliente che potrà operare online ma, in caso di necessità, potrà recarsi in filiale per richiedere assistenza e supporto per qualsiasi operazione.

La promozione in corso permette di ottenere fino a 800 euro in Buoni Amazon rispettando le seguenti condizioni:

50 euro con l’ apertura del conto con il codice VISA ed effettuando almeno una transazione con carta di debito entro 30 giorni dall’apertura

con l’ con il ed effettuando almeno una transazione con carta di debito entro 30 giorni dall’apertura 50 euro con l’ accredito di stipendio/pensione

con l’ fino a 200 euro come cashback delle spese con carta ; è necessario spendere almeno 2000 euro entro 60 giorni dall’apertura per ottenere l’importo massimo del buono (200 euro)

delle ; è necessario spendere almeno 2000 euro entro 60 giorni dall’apertura per ottenere l’importo massimo del buono (200 euro) 50 euro per ogni amico invitato che passa a Crédit Agricole, fino a un massimo di 10 amici

Per sfruttare subito la promozione basta seguire il link qui di sotto. Per l’apertura del conto è sufficiente avere un documento di identità e la tassera sanitaria. Da segnalare che il conto può essere aperto anche come un conto cointestato (a due persone).

