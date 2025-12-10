Passa a PosteMobile con minuti illimitati e 50 GB a meno di 5 euro al mese . Scopri come attivare l'offerta e avere inclusa anche la navigazione in 5G alla massima velocità

PosteMobile in questi giorni ha deciso di proporre nuovamente una delle sue offerte di telefonia mobile più interessanti, che aveva reso disponibile per un periodo limitato durante Black Friday alla fine di novembre. Chi passa a PosteMobile può quindi attivare solo online un piano con inclusi minuti illimitati e 50 GB a meno di 5 euro al mese senza vincoli né costi nascosti. Trattandosi di un’offerta Flash, però, l’operatore ha previsto una scadenza per l’attivazione della sua promozione.

Passa a PosteMobile: la nuova offerta di dicembre 2025

Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile Costi Costi 4,95 €/mese

Attivazion a 10 € Minuti, SMS e Gigabyte minuti e SMS illimitati + 50 in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps opzione 5G fino a 2 Gbps a 3 €/mese Chi può attivarla? solo online per i nuovi clienti entro il 28/1/26

Chi passa a PosteMobile ha la possibilità di acquistare la nuova offerta nel listino dell’operatore low cost in eslusiva online entro il 28/1/26, salvo proroghe. Se arrivate da un altro gestore e non volete perdere il vostro numero di telefono potete fare richiesta a PosteMobile di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che la eseguirà gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

L’operatore low cost vi permette poi di richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi ed effettuare più comodamente la verifica dell’identità tramite SPID.

Creami EXTRA WOW 50

minuti e SMS illimitati

50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 300 Mbps sulla rete di Vodafone 6,24 GB per navigare in roaming in Ue

Il pezzo è di 4,95 euro al mese, invece di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, a cui aggiungere altri 10 euro di ricarica comprensiva del primo canone. La spedizione della SIM è gratis.

Attiva Creami EXTRA WOW 50 »

PosteMobile si appoggia alla rete di Vodafone permettendo ai suoi clienti di navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download o in 4G fino a 150 Mbps in download. Al costo di 3 euro al mese potete aggiungere l’opzione 5G per avere inclusa la connettività in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con copertura in tutte le principali città italiane.

A partire dal 2026, però, avverrà il passaggio dei clienti di PosteMobile sulla rete di TIM. Il trasferimento avverrà in automatico, senza che l’utente debba fare nulla, e non sarà nemmeno necessario cambiare SIM/eSIM.

PosteMobile utilizza un metodo particolare per conteggiare il traffico voce e dati incluso nelle proprie tariffe basato su credit. Ad ogni credito corrisponde un minuto, un SMS e un Megabyte. I credit non si possono utilizzare per acquistare servizi a sovrapprezzo e non sono più disponibili se non consumati tutti durante il mese.

Creami EXTRA WOW 50 come tutte le offerte di PosteMobile include anche servizi come “Ti cerco”, “Richiama ora”, avviso di chiamata, controllo del credito residuo al numero 401212 e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi.

Se avete esaurito il traffico dati incluso, potete acquistare l’opzione GIGA EXTRA per continuare a navigare con 1 GB in più al costo di 1,99 euro.

Nel caso in cui non abbiate sufficiente credito per il rinnovo dell’offerta, si attiverà in automatico il piano a consumo che prevede chiamate a 18 cent al minuto, SMS a 12 cent e navigazione al costo di 2 euro al giorno per 500 MB alla prima connessione. Se la tariffa dati base è disabilitata non è possibile connettersi a Internet fino al rinnovo dell’offerta. Per abilitare/disabilitare la navigazione internet a consumo, potete inviare un SMS gratuito al 4071160 con testo NO BLOCCO/SI BLOCCO, accedi all’area personale del sito PostePay, chiamare il 160 o da App Poste Italiane.

Chi passa a PosteMobile può attivare anche un’altra offerta interessante come:

Creami EXTRA WOW 150

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 300 Mbps sulla rete di Vodafone 8,81 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, a cui aggiungere altri 10 euro di ricarica comprensiva del primo canone. L’offerta è disponibile solo online per i nuovi clienti.

Attiva Creami EXTRA WOW 150 »

Altre offerte mobile a meno di 5 euro al mese a dicembre 2025

Offerte mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte EVO 10 di CoopVoce 4,90 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 1000 SMS + 10 GB in 4G fino a 150 Mbps Super Mobile Smart di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione 5G fino a 2 Gbps a 1,95 €/mese ma primo mese gratis Spusu 10 4,98 €/mese

Attivazione a 9,90 € 1000 minuti e 200 SMS + 10 GB in 4G+ fino a 300 Mbps + 20 GB di riserva Very 4,99 di Very Mobile 4,99 €/mese per sempre

Attivazione a 99 cent minuti e SMS illimitati + 20 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps Very Full Speed 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese ma primo mese gratis

Bastano meno di 5 euro al mese per trovare un’offerta dall’eccellente rapporto qualità prezzo con inclusi minuti illimitati e fino a 100 GB. Oggi poi sono numerosi gli operatori virtuali che sebbene non includano direttamente nelle promozioni la connettività in 5G permettono comunque di attivare apposite opzioni per navigare anche alla massima velocità sulle reti di ultima generazione. Ad esempio potete scegliere tra:

CoopVoce EVO 10

minuti illimitati e 1000 SMS

10 GB in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk

fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni sono disponibili tutti i Giga in roaming, poi 8 GB al mese

L’offerta di CoopVoce costa 4,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro e comprende la spedizione della SIM. Potete in alternativa acquistare un’eSIM senza costi aggiuntivi anche online. L’operatore vi permette poi di effettuare la verifica dell’identità tramite SPID.

Attiva EVO 10 di CoopVoce »

I nuovi clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi nella propria offerta per il roaming in Ue per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione 8 GB per navigare in Europa. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue al costo di 16 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa vengono convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica per ogni amico che passa a Optima Mobile

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro una tantum, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis.

Attivando l’opzione 5G potete navigare in 5G fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 1,95 euro al mese ma con primo mese gratis.

Attiva Super Mobile Smart »

Spusu 10

1000 minuti e 200 SMS

10 GB in 4G+ fino a 300 Mbps sulla rete di WindTre

fino a 300 Mbps sulla rete di WindTre 20 GB di riserva

6,28 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 4,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi l’operatore low cost potete richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Very 4,99 Voce di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

20 GB in 5G fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre

fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre 6,3 GB per navigare in roaming in Ue

Very 5G Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent al mese ma primo mese gratis

L’offerta di Very Mobile costa 4,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è scontato a 99 cent, invece di 9,99 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Questa offerta è disponibile per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri.

Potete poi attivare l’opzione Very 5G Full Speed per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 99 cent al mese ma con primo mese gratis. In assenza di copertura è disponibile la connettività in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in Very Plus insieme ad altri vantaggi come Giga aggiuntivi, sconti e promozioni al costo di 99 cent al mese ma con primo mese è gratis acquistandola entro il 8/1/26.

Attiva Very 4,99 »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

