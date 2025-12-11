Con la nuova offerta Kena disponibile in versione Limited Edition potete avere inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G a meno di 6 euro al mese e attivazione gratis . Scopri come attivarla

Kena Mobile durante il Black Friday e per un periodo di tempo limitato ha inserito nel proprio listino una delle sue migliori offerte di telefonia mobile con inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G a meno di 6 euro al mese. La nuova offerta Kena ora ora è tornata disponibile ma solo per alcune specifiche categorie di utenti.

Nuova offerta Kena con fino a 300 GB in 5G a dicembre 2025

Kena 5,99 200 GB Limited Edition 5G Dettagli Costi 5,99 €/mese

Attivazione gratis Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Chi può attivarla chi attiva un nuovo numero o con portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati

La nuova offerta Kena è disponibile in esclusiva online e sebbene sia descritta come “Limited Edition” al momento non è dichiarata una scadenza. La SIM e spedizione sono gratis, ma in alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al momento dell’acquisto. Per la verifica dell’identità potete scegliere tra video identificazione (Video ID Kena Check In) o SPID.

Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il proprio numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da Kena Mobile entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica) 8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Questa offerta è riservata a chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da:

Iliad, Ho, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, BT Enia Mobile, BT Mobile, China Mobile, Conexo Technologies, Daily Telecom, Digi Mobile, Dimensione, Elite Mobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, Massima Energia, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Segnoverde, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Scegliendo il pagamento con autoricarica (carta di credito o PayPal) non solo non dovrete più preoccuparvi di acquistare una ricarica per il rinnovo dell’offerta ma otterrete anche 100 GB in più ogni mese. Vi verrà addebitato solo l’importo necessario a coprire il canone dell’offerta.

Kena Mobile si appoggia alla rete di TIM permettendovi di navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload con una copertura superiore al 99% della popolazione italiana. Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE potete chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app in contemporanea.

Le offerte 5G di Kena Mobile, invece, consentono di navigare in 5G fino 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Le prestazioni sono le stesse previste dalle offerte 5G “di base” di TIM. Vi ricordiamo che se avete attivato un’offerta 4G di Kena potete passare al 5G fino a 250 Mbps attivando l’apposita opzione da 99 cent al mese.

Se non siete soddisfatti del vostro piano potete richiedere il cambio offerta gratis dall’Area MyKena sull’app o sito, in negozio o contattando il Servizio Clienti al 181. Altrimenti potete richiedere il recesso senza penali o spese aggiuntive per la disattivazione della linea.

Kena Mobile: le altre offerte dell’operatore low cost a dicembre 2025

Le offerte di Kena Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte Kena 5,99 100 GB 5G

5,99 €/mese

Attivazione a 4 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Kena 7,99 250 GB 5G 7,99€/mese

Attivazione gratis fornendo i consensi commerciali minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Kena 9,99 350GB 5G 9,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 350 GB in 4G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Kena 11,99 200GB 5G 11,99 €/mese

Attivazione a 3 € minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Kena Pack 5G

29,99 €/6 mesi

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps

Kena Mobile permette di scegliere anche tra altre offerte interessanti. Con portabilità del numero da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati come ho. Mobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri come:

Kena 5,99 100 GB 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica) 9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 4 euro. Questa offerta è disponibile, salvo proroghe, fino al 14/12/25.

Kena 7,99 250 GB 5G

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica) 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 2 euro, fornendo all’operatore i consensi commerciali.

Kena 9,99 350GB 5G

minuti illimitati e 200 SMS

350 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica) 13 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Kena Pack 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps 8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 29,99 euro ogni 6 mesi. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Con portabilità del numero da Vodafone, WindTre, Very Mobile e TIM potete attivare:

Kena 11,99 200GB 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps (+ 100 GB con autoricarica) 16 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 3 euro.

Anche con queste offerte avete 100 GB in più al mese con pagamento tramite autoricarica.

I servizi aggiuntivi per i clienti di Kena Mobile

Kena Mobile in tutte le sue offerte include tutti i servizi di base più richiesti come segreteria telefonica, trasferimento di chiamata, avviso di chiamata, Lo sai e chiama ora, controllo parentale.

L’operatore low cost vi permette di personalizzare ulteriormente la vostra offerta aggiungendo una delle opzioni disponibili con minuti aggiuntivi e fino a 600 GB in 4G in più al mese a partire da appena 2,99 euro. Chi invece sta programmando un viaggio, può scegliere tra le apposite opzioni estero con inclusi fino a 50 GB aggiuntivi per 30 giorni per navigare in roaming in Ue.

Kena Mobile quando l’utente esaurisce il traffico dati incluso nel proprio piano blocca in automatico la connessione a Internet per evitargli spese non necessarie. Potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento attivando il servizio Restart, aprendo così un nuovo ciclo mensile della piano allo stesso prezzo di sempre. Altrimenti si attiverà in automatico il Piano Base Kena che prevede chiamate a 35 cent al minuto, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent ogni 50 MB. Utilizzare Restart potrebbe però modificare la scadenza della promozione.

Scaricando l’app di Kena, disponibile gratuitamente per iOS e Android, vi permette di gestire facilmente fino a sette linee e di utilizzare funzioni come la verifica del credito residuo e dei consumi, cambiare offerta, attivare le opzioni aggiuntivi o acquistare una ricarica online scegliendo il metodo di pagamento che si preferisce.

Kena Mobile in collaborazione con Subbyx vi propone infine un servizio di smartphone in abbonamento con a listino sia nuovi modelli sia ricondizionati. Potete scegliere tra iPhone e dispositivi Android a partire da 13,99 euro al mese. Per i clienti di Kena Mobile è previsto poi uno sconto del 10% utilizzando il codice KENA10.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico