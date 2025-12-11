Il rischio di nuovi rincari in inverno per luce e gas non è da sottovalutare: per evitare aumenti in bolletta, in questo momento, può essere utile optare su offerte luce e gas a prezzo fisso.

Il mercato energetico sta attraversando una fase di transizione ma il rischio di aumenti in inverno, come avvenuto tra gennaio e febbraio 2025, non è da sottovalutare. Per evitare rincari in bolletta, però, è sempre possibile optare su offerte luce e gas a prezzo fisso.

Per scegliere l’offerta giusta è possibile puntare sul comparatore di SOStariffe.it, accessibile qui di sotto. Basta indicare una stima del proprio consumo oppure caricare una versione digitale della bolletta per poter scoprire le offerte più convenienti proposte dai fornitori partner.

Per assistenza nella scelta e nell’attivazione dell’offerta desiderata è possibile chiamare al numero 02 5005 111 e accedere al servizio di consulenza, gratuita e senza impegno, ottenendo così un supporto valido per trovare la soluzione giusta per risparmiare.

Cosa sta succedendo sul mercato all’ingrosso?

3 COSE DA SAPERE PER EVITARE RINCARI IN BOLLETA 1. Il prezzo del mercato all’ingrosso è oggi di 0,117 €/kWh per la luce e 0,345 €/Smc per il gas (valori di novembre 2025) 2. Nell’inverno 2024/2025 il mercato all’ingrosso ha fatto registrare un forte aumento per il prezzo dell’energia 3. Con le offerte a prezzo fisso è oggi possibile bloccare il costo dell’energia su valori inferiori al mercato all’ingrosso

Per quanto riguarda l’energia elettrica, l’indice del mercato all’ingrosso, il PUN, ha raggiunto un valore medio di 0,117 €/kWh nel corso del mese di novembre 2025. Si tratta del dato più alto registrato dallo scorso marzo 2025. Il dato parziale di dicembre (aggiornato all’11/12) conferma un trend di crescita: il PUN è oggi pari a 0,121 €/kWh.

Ricordiamo che nel corso dell’inverno 2024/2025 si è registrata una sostanziale crescita per il PUN che ha raggiunto un massimo di 0,15 €/kWh nel corso del mese di febbraio 2025. Il rischio di un nuovo rincaro nel corso dei prossimi mesi resta concreto, considerando anche il dato parziale di dicembre 2025. La situazione andrà monitorata con attenzione.

Passiamo al gas: il mercato all’ingrosso, con riferimento all’indice PSV, è stabile con il mese di novembre 2025 chiuso a 0,345 €/Smc. Si tratta del valore più basso registrato dall’indice nel corso del 2025. Per trovare un dato simile bisogna tornare a maggio 2024. Ricordiamo, che nell’inverno 2024/2025 anche il PSV è cresciuto, arrivando a un massimo di 0,56 €/Smc nel corso del mese di febbraio 2025.

Un buon momento per bloccare il prezzo?

Il rischio di nuovi rincari tra gennaio e febbraio 2026 e un rapido sguardo alle offerte luce e gas disponibili sul comparatore di SOStariffe.it ci confermano che il mese di dicembre 2025 è un buon momento per bloccare il prezzo dell’energia.

Per l’energia elettrica è possibile ridurre il prezzo fino a 0,09 €/kWh, attestandosi su un livello nettamente inferiore rispetto a quello del PUN (che ricordiamo regola il prezzo delle offerte indicizzate, con aggiornamento mensile).

Anche per il gas si registra un trend analogo. Al momento, infatti, l’offerta a prezzo fisso con il costo più basso della materia prima permette di ridurre il costo del gas naturale fino a 0,33 €/Smc, un valore inferiore a quello del PSV. Scegliere oggi offerte luce e gas a prezzo fisso può essere la mossa giusta.

Per individuare l’offerta luce più conveniente potete accedere al comparatore tramite il box qui di sotto.

Per quanto riguarda il gas, invece, basta raggiungere questa pagina per trovare l’offerta giusta:

Infine, per valutare offerte luce e gas con lo stesso fornitore (in gergo si chiamano “dual fuel”) vi basta premere sul banner qui di sotto per raggiungere la sezione dedicata del comparatore.

Per attivare nuove offerte luce e gas vi serviranno i seguenti dati:

i dati dell’intestatario del contratto

il codice identificativo della fornitura (PUN per la luce e PSV per il gas, li trovate in bolletta)

(PUN per la luce e PSV per il gas, li trovate in bolletta) le coordinate IBAN del conto per la domiciliazione

Per assistenza nella scelta, inoltre, vi ricordiamo la possibilità di richiedere una consulenza gratuita chiamando al numero 02 5005 111.

