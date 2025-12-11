Con Cherry Bank è possibile accedere a un Conto Deposito molto vantaggioso che oggi garantisce ai risparmiatori interessi al 3,5% per 60 mesi e una liquidazione trimestrale . Andiamo a scoprire la promozione.

Per i risparmiatori alla ricerca di un Conto Deposito a dicembre 2025 in grado di garantire un buon guadagno nel lungo periodo, in questo momento, l’offerta giusta arriva da Cherry Bank, banca italiana con sede a Padova che rappresenta oggi un punto di riferimento del mercato.

Con la proposta di Cherry Bank è possibile attivare un deposito vincolato con tasso annuo lordo del 3,5% che viene garantito per 60 mesi e con interessi liquidati ogni 3 mesi, per offrire ai risparmiatori un guadagno costante.

Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale della banca, da cui sarà possibile completare l’apertura online del Conto Online Cherry Bank (a canone zero) che consente l’accesso al Conto Deposito della banca.

Apri qui il Conto Deposito di Cherry Bank »

Per valutare altre opzioni per un Conto Deposito, invece, è possibile premere sul box qui di sotto e accedere al comparatore di SOStariffe.it. Basterà selezionare la durata del deposito per accedere alle proposte delle banche partner e trovare l’offerta giusta.

Scegli qui il nuovo Conto Deposito »

Conto Deposito con Cherry Bank

3 MOTIVI PER SCEGLIERE CHERRY BANK 1. Cherry Vincolato offre un tasso del 3,5% garantito per 48 mesi oppure 60 mesi 2. Si tratta della migliore offerta del momento per un Conto Deposito di lunga durata 3. Il conto prevede una liquidazione trimestrale degli interessi per un guadagno costante per il risparmiatore

Con Cherry Bank è possibile accedere a Cherry Vincolato. Si tratta di un Conto Deposito vincolato che, in questo momento, garantisce un tasso annuo lordo pari al 3,5% per depositi a 48 mesi oppure 60 mesi (il tasso è garantito per tutta la durata del deposito e non può essere modificato dalla banca).

Gli interessi vengono liquidati ogni 3 mesi, garantendo un guadagno costante al risparmiatore. Sul conto è possibile depositare fino a 3 milioni di euro. Il deposito è protetto dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi, fino a 100.000 euro per risparmiatore.

I risparmiatori che scelgono questo conto possono ottenere un guadagno netto di 1.195,65 euro per ogni 10.000 euro al termine dei 60 mesi di deposito mentre la cedola trimestrale è di circa 60 euro. Di conseguenza, con un deposito di 100.000 euro, interamente protetto dal Fondo Interbancario, è possibile ottenere un guadagno netto di circa 600 euro ogni tre mesi.

La banca propone anche Cherry Recall, il conto svincolabile che garantisce interessi pari all’1,75%. Anche in questo caso, è prevista la liquidazione trimestrale mentre lo svincolo può avvenire con un preavviso di 32 giorni. Tutte le propsote della banca non prevedono costi di apertura e chiusura.

Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto e seguire una veloce procedura di apertura.

Apri qui il Conto Deposito di Cherry Bank »

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’

« notizia precedente Luce e gas a prezzo fisso: la soluzione per evitare i rincari in inverno? notizia successiva »