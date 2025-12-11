Passa a Iliad: ecco l’offerta per il Natale 2025 con Giga extra per l’estero

Iliad
di Matteo Testa

Passa a Iliad per avere minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G alla massima velocità oltre a Giga extra per navigare in roaming in Ue e Uk a partire da meno di 10 euro al mese. Scopri tutti i dettagli sulle nuove offerte TOP Plus e come attivarle

In 30 sec.
Tornando le offerte TOP Plus di Iliad a dicembre 2025
  1. Sono inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G fino a 2 Gbps a partire da 9,99 €/mese
  2. Fino a 30 GB extra per navigare in roaming in Ue
  3. Sconto sulla fibra con pagamento automatico
Passa a Iliad: ecco l’offerta per il Natale 2025 con Giga extra per l’estero

Iliad per questo Natale ha reso nuovamente disponibili le sue offerte flash della famiglia TOP Plus. Oggi chi passa a Iliad può quindi avere un piano di telefonia mobile con inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G alla massima velocità a partire da meno di 9 euro al mese e prezzo fisso per sempre. Non solo, sono previsti anche fino a 30 Giga extra per navigare in roaming in Ue e Regno Unito. Le stesse offerte erano già state proposte lo scorso ottobre per poi scadere all’inizio di novembre.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte dei principali operatori.

Passa a Iliad: tutte le offerte dell’operatore low cost a dicembre 2025

Offerte Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Giga 150
  • 7,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+
TOP 250 Plus
  • 9,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 25 GB in roaming in Ue
TOP 300 Plus
  • 11,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 30 GB in roaming in Ue
 Dati 350
  • 14,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G/4G+

Chi passa a Iliad potrà scegliere solamente tra offerte senza vincoli né costi nascosti. Se poi non siete soddisfatti del vostro piano, avete la possibilità di cambiare offerta gratis, passando a una promozione con più Giga inclusi a un prezzo uguale o superiore a quello dell’attuale offerta, oppure di richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea.

Chi passa a Iliad arrivando da un altro operatore e non vuole perdere il proprio numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

In alternativa alla SIM, se disponete di uno smartphone compatibile, potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro. Potrete poi effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione.

Di seguito avete descritte nel dettaglio tutte le migliori offerte per chi passa a Iliad a dicembre:

Giga 150 include minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G/4G+ più 11 GB per navigare in roaming in Ue e Uk. Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’installazione è di 9,99 euro una tantum.

TOP 250 Plus include minuti e SMS illimitati e 250 GB in 5G fino a 2 Gbps più 25 GB per navigare in roaming in Ue e Uk. Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’installazione è di 9,99 euro una tantum. L’offerta, salvo proroghe, è disonibile fino alle 15.00 del 15/1/26.

TOP 300 Plus include minuti e SMS illimitati e 300 GB in 5G fino a 2 Gbps più 30 GB per navigare in roaming in Ue e Uk. Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’installazione è di 9,99 euro una tantum. L’offerta, salvo proroghe, è disonibile fino alle 15.00 del 15/1/26.

Dati 350 include chiamate a 28 cen al minuto, SMS a 28 cent e 350 GB in 4G/4G+ più 19 GB per navigare in roaming in Ue e Uk. Il prezzo è di 14,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’installazione è di 9,99 euro una tantum.

Con le offerte TOP Plus avete incluso anche il servizio VoLTE (Voice over LTE), che permette di chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e si naviga su Internet in contemporanea. Di recente l’operatore low cost avrebbe iniziato comunque i primi test per estendere l’utilizzo del VoLTE anche per le offerte con un prezzo inferiore a 9,99 euro al mese.

Iliad ai propri clienti permette di navigare in 4G/4G+ con una copertura superiore al 99% della popolazione. Con le sue offerte 5G, invece, la velocità arriva fino 2 Gbps in download in oltre 7.000 Comuni.

Nel momento in cui avete consumato tutto il traffico dati incluso nelle offerte, Iliad blocca in automatico la connessione a Internet per evitarvi spese non necessarie. Potete però riprendere a navigare quando volete attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” al costo di 90 cent ogni 100 MB.

Se invece avete esaurito i Gigabyte dedicati al roaming in Ue e Regno Unito, si applica la tariffazione extrasoglia di 0,1586 cent per MB.

Infine, in caso di credito insufficiente per il rinnovo dell’offerta, viene attivata automaticamente la tariffa base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

Con l’app Iliad potete gestire comodamente la vostra offerta con un tap sullo schermo del telefono. Ad esempio, potete monitorare il credito residuo e consumi, cambiare offerta, attivare/disattivare le opzioni sulla SIM/eSIM, gestire le deviazioni di chiamata, etc. L’app Iliad è disponibile gratuitamente per iPhone, dispositivi Androind e Huawei.

Attivando una delle offerte TOP Plus entro il 31/3/26 potrete poi partecipare a un concorso con in palio ogni mese i biglietti VIP con hospitality (ove presente) per vedere le partite della vostra squadra del cuore di Serie A Enilive. Entro il 10/4/26 potete vincere anche la finale di Coppa Italia Frecciarossa.

Chi passa a Iliad e necessita di assistenza può chiamare il Servizio Clienti al 177 dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 22.00.

Passa a Iliad con smartphone incluso a dicembre 2025

I migliori modelli Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino
iPhone 17
  • 39,16 €/mese per 20 rate
  • 979 €
iPhone 17 Pro
  • 53,56 €/mese per 20 rate
  • 1.339 €
Samsung Galaxy S25 FE
  • 34,54 €/mese per 24 rate
  • 829 €
Samsung Galaxy A26 5G
  • 12,45 €/mese per 24 rate
  • 319,90 €

Chi passa a Iliad può associare alla sua nuova offerta mobile anche l’acquisto di un telefono a rate senza anticipo e pagare tramite un finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) con rateizzazione fino a 24 mesi e addebito su carta di credito/debito o conto corrente. La spedizione è gratis. Potete richiedere l’acquisto di uno smartphone a rate dall’Area Personale sul sito o dall’app Iliad.

Tra i migliori modelli proposti dall’operatore low cost troviamo iPhone 17 Pro, disponibile a partire da 27 euro al mese scegliendo di restituirlo alla fine del finanziamento e dando in permuta un vecchio dispositivo di Apple (iPhone, iPad, iPod, McBook, Apple Watch, etc.). Se invece scegliete uno smartphone della famiglia Galaxy di Samsung acquistandolo a rate entro il 28/12/25 riceverete in regalo una cover ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Passa a Iliad con uno sconto sulla fibra a dicembre 2025

IliadBox Dettagli
Costi
  • 25,99 €/mese
  • 21,99 €/mese con attivo un piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico
Servizi inclusi
  • connessione illimitata fino a 5 Gbps in FTTH EPON
  • chiamate illimitate
  • modem con supporto al Wi-Fi 7

Chi passa a Iliad può accedere a uno sconto sulla fibra dell’operatore low cost se ha attivato un’offerta mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Iliad vi permette di scegliere tra due promozioni per la rete fissa:

IliadBox

  • connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (Fiber to the Home)
  • chiamate illimitate
  • modem con supporto al Wi-Fi 7

L’offerta costa 25,99 euro al mese per sempre o 21,99 euro al mese per sempre in convergenza con un piano mobile. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 29/12/25.

Per accedere allo sconto per clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale per la fibra più mobile è quindi a partire da 31,98 euro al mese per sempre.

Potrete poi creare il vostro IliadClub per avere 500 GB per voi e fino a 4 SIM di Iliad di amici e conoscenti.

In alternativa potete attivare IliadBox Super al prezzo scontato di 29,99 euro al mese per sempre, invece di 34,99 euro al mese, in convergenza con un piano mobile. Rispetto all’offerta di base sono inclusi anche 2 Wi-Fi Extender, una saponetta Wi-Fi con SIM dati con 350 GB in 4G utilizzabili in Italia, McAfee Multi Access e 6 mesi gratis di abbonamento a Le Chat Pro di Mistral AI. Il prezzo totale per l’offerta convergente è a partire da 39,98 euro al mese per sempre.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
