- è un conto a canone zero, senza requisiti da rispettare
- garantisce anche assistenza in filiale con un consulente dedicato
- con il codice CREDEM200 è possibile ottenere un Buono Amazon da 200 euro in regalo
Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente, in questo momento, la scelta giusta può essere rappresentata dal Conto Credem Link a canone zero. Per i nuovi clienti c'è la possibilità di ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon in regalo.
Il Conto Credem Link è la soluzione giusta, a dicembre 2025, per aprire un conto online a canone zero in grado di garantire tanti vantaggi oltre alla possibilità di assistenza in filiale, in caso di necessità. Per tutti i nuovi clienti, infatti, Credem mette a disposizione la possibilità di ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon.
Per aprire il conto basta raggiungere il sito ufficiale della banca, raggiungibile tramite il box qui di sotto, e poi seguire una veloce procedura di attivazione. È importante aggiungere il codice CREDEM200 al momento della richiesta di apertura per poter accedere alla promo che consente di ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon, rispettando le condizioni fissate dalla banca.
Apri qui il Conto Credem Link »
Oltre alla promo di Credem, sono disponibili anche diverse altre opzioni per un nuovo conto corrente. Per scoprire le alternative più interessanti disponibili in questo momento è sufficiente premere sul box qui di sotto e accedere alla pagina dedicata ai conti del comparatore di SOStariffe.it.
Scegli qui il nuovo conto corrente »
|3 MOTIVI PER SCEGLIERE CREDEM
|1.
|Il conto è a canone zero, senza requisiti da rispettare
|2.
|Si tratta di un conto online con assistenza in filiale (se necessaria)
|3.
|Per i nuovi clienti è possibile ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon
Per chi sceglie Conto Credem Link c’è la possibilità di sfruttare un conto completo e ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo il canone zero, senza alcun requisito da rispettare. Il conto include anche una carta di debito con una doppia scelta per i clienti che possono richiedere:
Con la carta di debito c’è sempre la possibilità di sfruttare prelievi gratis dagli ATM Credem.
Credem Link, inoltre, prevede bonifici ordinari e istantanei con commissione di 0,5 euro per operazione e la possibilità di richiedere la Carta di Credito Ego Classic con canone di 39,99 euro (azzerabile spendendo almeno 6.000 euro all’anno). Per i suoi clienti, inoltre, Credem mette a disposizione anche un Personal Wellbanker. In questo modo è possibile sfruttare un consulente dedicato, per ottenere assistenza sia online che in filiale.
Con il codice CREDEM200, da aggiungere al momento dell’apertura, è possibile ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon. I clienti possono ottenere 100 euro oppure 200 euro in Buoni Amazon rispettando le seguenti condizioni:
Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto.
Apri qui il Conto Credem Link »