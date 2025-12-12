Il Conto Credem Link è la soluzione giusta, a dicembre 2025, per aprire un conto online a canone zero in grado di garantire tanti vantaggi oltre alla possibilità di assistenza in filiale, in caso di necessità. Per tutti i nuovi clienti, infatti, Credem mette a disposizione la possibilità di ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon.

Per aprire il conto basta raggiungere il sito ufficiale della banca, raggiungibile tramite il box qui di sotto, e poi seguire una veloce procedura di attivazione. È importante aggiungere il codice CREDEM200 al momento della richiesta di apertura per poter accedere alla promo che consente di ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon, rispettando le condizioni fissate dalla banca.

Apri qui il Conto Credem Link »

Oltre alla promo di Credem, sono disponibili anche diverse altre opzioni per un nuovo conto corrente. Per scoprire le alternative più interessanti disponibili in questo momento è sufficiente premere sul box qui di sotto e accedere alla pagina dedicata ai conti del comparatore di SOStariffe.it.

Scegli qui il nuovo conto corrente »

Conto Credem Link: la promo di dicembre 2025

3 MOTIVI PER SCEGLIERE CREDEM 1. Il conto è a canone zero, senza requisiti da rispettare 2. Si tratta di un conto online con assistenza in filiale (se necessaria) 3. Per i nuovi clienti è possibile ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon

Per chi sceglie Conto Credem Link c’è la possibilità di sfruttare un conto completo e ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo il canone zero, senza alcun requisito da rispettare. Il conto include anche una carta di debito con una doppia scelta per i clienti che possono richiedere:

la Credemcard Internazionale su circuito Mastercard con canone zero per un anno, poi 1,5 euro al mese, e possibilità di utilizzo dei wallet digitali

con canone zero per un anno, poi 1,5 euro al mese, e possibilità di utilizzo dei wallet digitali la Credemcard su circuito nazionale Bancomat a canone zero

Con la carta di debito c’è sempre la possibilità di sfruttare prelievi gratis dagli ATM Credem.

Credem Link, inoltre, prevede bonifici ordinari e istantanei con commissione di 0,5 euro per operazione e la possibilità di richiedere la Carta di Credito Ego Classic con canone di 39,99 euro (azzerabile spendendo almeno 6.000 euro all’anno). Per i suoi clienti, inoltre, Credem mette a disposizione anche un Personal Wellbanker. In questo modo è possibile sfruttare un consulente dedicato, per ottenere assistenza sia online che in filiale.

Con il codice CREDEM200, da aggiungere al momento dell’apertura, è possibile ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon. I clienti possono ottenere 100 euro oppure 200 euro in Buoni Amazon rispettando le seguenti condizioni:

100 euro se entro il 15 febbraio 2026 si effettua almeno 1.000 euro di pagamenti con la carta di debito oppure si mantiene una giacenza media sul conto di almeno 1.000 euro

se entro il 15 febbraio 2026 si effettua almeno 1.000 euro di pagamenti con la carta di debito oppure si mantiene una giacenza media sul conto di almeno 1.000 euro 200 euro se entro il 15 febbraio 2026 si effettua almeno 2.000 euro di pagamenti con la carta di debito oppure si mantiene una giacenza media sul conto di almeno 2.000 euro

Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

Apri qui il Conto Credem Link »

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’

« notizia precedente Passa a Iliad: ecco l’offerta per il Natale 2025 con Giga extra per l’estero notizia successiva »