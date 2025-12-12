La BCE resta alla finestra. Dopo una lunga serie di tagli dei tassi, infatti, la nuova strategia della banca centrale prevede un periodo di stabilità, con tassi fissi già da alcuni mesi. Si tratta, però, di un periodo di attesa, per una valutazione più completa di quanto potrà accadere sui mercati finanziari.

Cosa farà la BCE?

Come sottolineato dalla presidente Christine Lagarde, attualmente la politica della BCE può essere definita come in “una buona posizione” ma questa condizione “non deve essere vista come fissa“. In sostanza, la banca centrale resta alla finestra e valuta quelle che potrebbero essere le prossime mosse.

Nulla può essere escluso: il ruolo dell’inflazione resta di primo piano, con l’obiettivo del 2% che è ormai stato raggiunto dopo la lunga serie di tagli ai tassi registrata nel corso dei mesi passati.

All’orizzonte, quindi, si attestano vari scenari. Non può essere escluso anche un aumento dei tassi, legato all’andamento dell’inflazione, come evidenziato da una recente analisi del magazine QuiFinanza. In un approfondimento pubblicato da ING Think, inoltre, si sottolinea la possibilità di futuri tagli.

Come già avvenuto nel corso dell’ultimo anno, la situazione andrà monitorata mese dopo mese. La BCE potrebbe avviare nuovi tagli o tornare sui suoi passi con un incremento dei tassi, in base all’andamento dei mercati e della situazione geopolitica.

Cosa cambia per i risparmiatori

Per risparmiatori, un periodo di stabilità come quello attuale può essere positivo anche se bisogna sempre fare una valutazione caso per caso.

Per quanto riguarda il Conto Deposito, ad esempio, si registra nelle ultime settimane l’arrivo di una serie di promozioni molto interessanti con la possibilità di accedere a:

interessi al 4% per un deposito di 6 mesi (non vincolato)

per un deposito di interessi al 3% per un deposito di 12 mesi (vincolato)

per un deposito di interessi al 3,25% per un deposito di 24 mesi (vincolato)

per un deposito di interessi al 3,5% per un deposito di 36 mesi (svincolabile)

per un deposito di interessi al 3,5% per un deposito di 48 mesi oppure 60 mesi (vincolato)

Nell’elenco si fa riferimento al tasso annuo lordo.

Per quanto riguarda i mutui, invece, il taglio dei tassi registrato nel corso degli ultimi mesi non ha avuto un impatto significativo sul mercato e, come confermano i dati dell’ultimo Osservatorio MutuiOnline, i tassi medi e minimi non hanno registrato particolari modifiche dallo scorso giugno.

Ricordiamo che per verificare il mutuo più conveniente, in base alle proprie esigenze, è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it, che consente l’accesso al confronto dei preventivi calcolati su Mutuionline. In questo modo è possibile confrontare le proposte delle banche partner e trovare la promo giusta per acquistare casa e minimizzare la spesa.

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’