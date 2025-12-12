iPhone 17 con TIM è disponibile a dicembre a un prezzo ancora più conveniente scegliendo il servizio TIM Next Evolution. Scopri come acquistarlo a rate e pagare con un finanziamento TIMFin a tasso zero e anticipo zero

TIM in vista del Natale propone l’acquisto di iPhone 17 a rate a un prezzo ancora più conveniente rispetto a quello previsto dal suo tradizionale listino. Oggi infatti potete avere l’ultimo modello di smartphone di Apple con un risparmio di quasi 100 euro rispetto a quello proposto dall’azienda di Cupertino. Anche iPhone Air, il telefono più sottile nella storia di Apple, è disponibile a prezzo scontato.

La promozione per iPhone 17 è disponibile scegliendo il servizio TIM Next Evolution con pagamento a rate tramite un finanziamento a tasso zero e anticipo zero.

iPhone 17 a rate con TIM a prezzo scontato a dicembre 2025

Modelli disponibili Prezzo a rate con TIM Next Evolution Prezzo di listino iPhone 17 a partire da 23 €/mese per 30 rate

886 € in totale a partire da 979 € iPhone 17 Pro a partire da 33 €/mese per 30 rate

1.258 € in totale a partire da 1.339 iPhone 17 Pro Max a partire da 37 €/mese per 30 rate

1.408 € in totale a partire da 1.489 iPhone Air a partire da 31 €/mese per 30 rate

1.178 € in totale a partire da 1.239

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base

Per poter acquistare iPhone 17 a rate con TIM con il servizio TIM Next Evolution si deve essere clienti dell’operatore per la rete fissa o mantenendo attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Il pagamento avviene tramite un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito/debito (solo per importi superiori a 330 euro) o conto corrente. TIM non accetta invece carte prepagate o emesse all’estero. Se avete la rete fissa con l’operatore potete addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis ma potete ritirare il telefono anche in oltre 200 negozi in tutta Italia.

Per acquistare iPhone 17 a rate con TIM vi baste collegarvi al sito dell’operatore e cliccare su Prodotti > Smartphone. Dopo aver premuto su “Scopri” in corrispondenza del box dedicato al modello desiderato, verrete re-indirizzati verso una nuova pagina dove scegliere colore, taglio di memoria, modalità di pagamento e durata e del finanziamento. Per completare l’acquisto dovrete infine cliccare su “Acquista” e poi inserire le credenziali per accedere a MyTIM.

Con TIM Next Evolution potete ottenere una rate più favorevole restituendo il telefono alla fine del finanziamento. A partire dal dodicesimo mese è possibile richiederne l’estinzione anticipata. Dopo aver riconsegnato lo smartphone potrete quindi accendere un nuovo finanziamento TIMFin per l’acquisto di un modello più recente.

Con TIM Rivaluta Smartphone, invece, potete risparmiare fino a 743 euro dando in permuta un vecchio dispositivo di Apple (iPhone, Apple Watch, iPad, Mac, etc.).

Se ancora non siete clienti di TIM potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile degli operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it. Cliccando sul tasto di seguito avrete le informazioni che vi servono per trovare la soluzione più conveniente per acquistare iPhone 17 in abbinamento a un piano mobile adatto alle vostre esigenze. Trovata la promozione perfetta per voi potrete poi attivarla comodamente online.

I prezzi sono i seguenti:

iPhone 17 da 256 GB a 23 euro al mese per 30 rate o 29 euro al mese per 24 rate

da 256 GB a 23 euro al mese per 30 rate o 29 euro al mese per 24 rate iPhone 17 da 512 GB a 31 euro al mese per 30 rate o 39 euro al mese per 24 rate

iPhone 17 è disponibile nei colori lavanda, salvia, azzurro nebbia, bianco e nero.

iPhone 17 Pro da 256 GB a 33 euro al mese per 30 rate o 41 euro al mese per 24 rate

da 256 GB a 33 euro al mese per 30 rate o 41 euro al mese per 24 rate iPhone 17 Pro da 512 GB a 40 euro al mese per 30 rate o 50 euro al mese per 24 rate

da 512 GB a 40 euro al mese per 30 rate o 50 euro al mese per 24 rate iPhone 17 Pro da 1 TB a 48 euro al mese per 30 rate o 60 euro al mese per 24 rate

da 1 TB a 48 euro al mese per 30 rate o 60 euro al mese per 24 rate iPhone 17 Pro Max da 256 GB a 37 euro al mese per 30 rate o 46 euro al mese per 24 rate

da 256 GB a 37 euro al mese per 30 rate o 46 euro al mese per 24 rate iPhone 17 Pro Max da 512 GB a 44 euro al mese per 30 rate o 55 euro al mese per 24 rate

da 512 GB a 44 euro al mese per 30 rate o 55 euro al mese per 24 rate iPhone 17 Pro Max da 1 TB a 52 euro al mese per 30 rate o 55 euro al mese per 24 rate

da 1 TB a 52 euro al mese per 30 rate o 55 euro al mese per 24 rate iPhone 17 Pro Max da 2 TB a 66 euro al mese per 30 rate o 83 euro al mese per 24 rate

iPhone 17 Pro è disponibile nei colori arancio cosmico, argento e blu profondo.

iPhone Air da 256 GB a 31 euro al mese per 30 rate o 39 euro al mese per 24 rate

da 256 GB a 31 euro al mese per 30 rate o 39 euro al mese per 24 rate iPhone Air da 512 GB a 37 euro al mese per 30 rate o 46 euro al mese per 24 rate

da 512 GB a 37 euro al mese per 30 rate o 46 euro al mese per 24 rate iPhone Air da 1 TB a 44 euro al mese per 30 rate o 55 euro al mese per 24 rate

iPhone Air è disponibile nei colori celeste, oro chiaro, bianco nuvola e nero siderale. Lo smartphone supporta solo l’eSIM.

Potete acquistare iPhone 17 a rate con TIM anche in combinazione con AirPods o Apple Watch grazie alle promo 2X1 o 3X1:

iPhone 17 Pro da 256 GB con AirPods 4 e Watch 11 42mm a 66 euro al mese per 30 rate, invece di 71 euro al mese

da 256 GB con e a 66 euro al mese per 30 rate, invece di 71 euro al mese iPhone 17 Pro da 256 GB con AirPods 4 e Watch SE 44mm a 60 euro al mese per 30 rate, invece di 63 euro al mese

da 256 GB con e a 60 euro al mese per 30 rate, invece di 63 euro al mese iPhone 17 Pro Max da 256 GB con AirPods 4 e Watch SE 44mm a 65 euro al mese per 30 rate, invece di 69 euro al mese

da 256 GB con e a 65 euro al mese per 30 rate, invece di 69 euro al mese iPhone 17 Pro Max da 256 GB con AirPods 4 a 55 euro al mese per 30 rate

da 256 GB con a 55 euro al mese per 30 rate iPhone 17 Pro Max da 256 GB con AirPods 4 e Watch 11 42mm a 71 euro al mese per 30 rate, invece di 76 euro al mese

da 256 GB con e Watch 11 42mm a 71 euro al mese per 30 rate, invece di 76 euro al mese iPhone 17 Pro da 256 GB con AirPods 4 a 50 euro al mese per 30 rate

da 256 GB con a 50 euro al mese per 30 rate iPhone 17 Pro da 256 GB con Watch Series 11 a 62 euro al mese per 30 rate, invece di 66 euro al mese

da 256 GB con a 62 euro al mese per 30 rate, invece di 66 euro al mese iPhone 17 Pro Max da 256 GB con Watch Series 11 a 67 euro al mese per 30 rate, invece di 71 euro al mese

Le promozione sopra descritte sono disponibili fino al 7/1/26, salvo esaurimento scorte.

Vi ricordiamo poi che acquistando un prodotto con finanziamento TIMFin potete accedere ai vantaggi e promozioni su servizi e prodotti con TIM Club, che potete visualizzare nell’app MyTIM in “Offerte per te”.

Se decidete di cambiare operatore o recedere dall’offerta prima del finanziamento, dovrete comunque corrispondere a TIM tutte le rate residue più quella finale. Potete farlo continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento oppure in un’unica soluzione facendone richiesta quando volete. Altrimenti potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal ritiro del telefono e quindi riconsegnarlo senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione.

Le migliori offerte mobile e fisso di TIM da abbinare a iPhone 17 a rate a dicembre 2025

Offerte mobile e fisso di TIM Costi Cosa include TIM Power Special VPro 5G primo mese gratis , poi 9,99 €/mese

, poi attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 100 in 5G fino a 250 Mbps TIM Power Special 5G

primo mese gratis , poi 9,99 €/mese

, poi attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 300 in 5G Ultra fino a 2 Gbps TIM WiFi Casa 29,90 €/mese

24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile 29,90 €/mese con offerta TV

con offerta TV Attivazione a 39,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

TIM vi permette di acquistare iPhone 17 a rate in abbinamento a una delle sue tante offerte 5G con inclusa anche la navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso proritario alla rete dell’operatore (5G Ultra) in tutte le principali città e località turistiche in Italia.

Chi passa a TIM e non vuole perdere il proprio numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

TIM vi permette poi di acquistare un’eSIM al costo di 10 euro anche online ed effettuare la verifica dell’identità con SPID per una maggiore comodità.

Potete quindi scegliere tra le seguenti offerte:

TIM Power Special 5G

minuti illimitati e 200 SMS

300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps (200 GB con addebito su credito residuo)

fino a 2 Gbps (200 GB con addebito su credito residuo) 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito con TIM Ricarica Automatica. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Questa promozione è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

TIM Power Special VPro 5G

include minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Questa promozione è disponibile solo con portabilità del numero da Vodafone, ho. Mobile e Fastweb Mobile.

Se invece state cercando un’offerta fisso conveniente a cui abbinare iPhone 17 a rate con TIM, potete attivare:

TIM WiFi Casa

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

Il prezzo è di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

La fibra costa invece 24,90 euro al mese in abbinamento a un piano mobile di TIM.

I clienti convergenti possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e altri vantaggi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 12/1/26.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico