- sblocca le partite di Serie A di un singolo turno non incluse nell'abbonamento
- è attivabile dai clienti DAZN con MyClubPass o piano Goal
- costa 19,99 euro, senza vincoli
DAZN ha annunciato la disponibilità del nuovo Pass Giornata, un nuovo servizio pay per view che consente di seguire tutte le partite di una singola giornata del campionato di Serie A. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.
La gamma di offerte DAZN si arricchisce con il debutto del Pass Giornata. Si tratta di un nuovo servizio pay per view, attivabile direttamente dalla sezione Il mio account di DAZN, che consente di “sbloccare” l’accesso a tutte le partite di una singola giornata di Serie A, anche se queste sono distribuite su più giorni. Il Pass Giornata, però, non è per tutti ma è attivabile solo da alcuni già clienti DAZN.
Accedi qui alle offerte DAZN »
Il Pass Giornata è un servizio opzionale che permette di sbloccare la visione di tutte le partite di un turno di Serie A. Si tratta di una novità che sarà disponibile a partire dalla 15° giornata del campionato, in programma questo week end.
Per accedere a questo Pass, però, è necessario avere già un abbonamento DAZN attivo. Il servizio, infatti, è accessibile ai clienti con:
Di conseguenza, chi ha uno di questi due piani e intende seguire una o più partite non incluse nel proprio abbonamento potrà attivare il Pass Giornata andando in Il mio account > Servizi aggiuntivi > Pay per view.
Il Pass Giornata di DAZN costa 19,99 euro una tantum, senza alcun vincolo. Il costo del Pass viene addebitato subito, al momento della richiesta di attivazione, utilizzando il metodo di pagamento registrato nel proprio account. Una volta attivato, gli utenti potranno subito accedere ai contenuti inclusi e, quindi, seguire le partite della giornata a cui fa riferimento il Pass.
Per accedere a DAZN sono disponibili diversi piani. Per quanto riguarda la Serie A, in particolare, è possibile puntare su:
Da segnalare anche Sports, che include tutti i contenuti di DAZN ma senza il calcio, con un costo di 14,99 euro al mese oppure 11,99 euro al mese per 12 mesi o ancora con un costo annuale di 99 euro
Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto.
Accedi qui alle offerte DAZN »
Per vedere DAZN è possibile anche scegliere uno dei piani TIMVISION. Tra le opzioni disponibili troviamo:
Le offerte sono disponibili di seguito:
Attiva qui l’offerta di TIMVISION»