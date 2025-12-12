DAZN presenta il Pass Giornata: come funziona, quanto costa e chi può attivarlo

DAZN
di Davide Raia

DAZN ha annunciato la disponibilità del nuovo Pass Giornata, un nuovo servizio pay per view che consente di seguire tutte le partite di una singola giornata del campionato di Serie A. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

In 30 sec.
Debutta il Pass Giornata di DAZN per la Serie A:
  • sblocca le partite di Serie A di un singolo turno non incluse nell'abbonamento
  • è attivabile dai clienti DAZN con MyClubPass o piano Goal
  • costa 19,99 euro, senza vincoli
DAZN presenta il Pass Giornata: come funziona, quanto costa e chi può attivarlo

La gamma di offerte DAZN si arricchisce con il debutto del Pass Giornata. Si tratta di un nuovo servizio pay per view, attivabile direttamente dalla sezione Il mio account di DAZN, che consente di “sbloccare” l’accesso a tutte le partite di una singola giornata di Serie A, anche se queste sono distribuite su più giorni. Il Pass Giornata, però, non è per tutti ma è attivabile solo da alcuni già clienti DAZN.

Accedi qui alle offerte DAZN »

Cos’è e chi può attivare il Pass Giornata di DAZN

Il Pass Giornata è un servizio opzionale che permette di sbloccare la visione di tutte le partite di un turno di Serie A. Si tratta di una novità che sarà disponibile a partire dalla 15° giornata del campionato, in programma questo week end.

Per accedere a questo Pass, però, è necessario avere già un abbonamento DAZN attivo. Il servizio, infatti, è accessibile ai clienti con:

  • MyClubPass, il piano in abbonamento che permette di seguire tutte le partite di una sola squadra
  • Goal, il piano in abbonamento che consente di seguire 3 partite per turno di Serie A (quelle in co-esclusiva con Sky) e le partite di Serie B

Di conseguenza, chi ha uno di questi due piani e intende seguire una o più partite non incluse nel proprio abbonamento potrà attivare il Pass Giornata andando in Il mio account > Servizi aggiuntivi > Pay per view.

Quanto costa il Pass Giornata

Il Pass Giornata di DAZN costa 19,99 euro una tantum, senza alcun vincolo. Il costo del Pass viene addebitato subito, al momento della richiesta di attivazione, utilizzando il metodo di pagamento registrato nel proprio account. Una volta attivato, gli utenti potranno subito accedere ai contenuti inclusi e, quindi, seguire le partite della giornata a cui fa riferimento il Pass.

dazn pass giornata serie a

Le offerte DAZN

Per accedere a DAZN sono disponibili diversi piani. Per quanto riguarda la Serie A, in particolare, è possibile puntare su:

  • Goal, con 3 partite di Serie A per turno, la Serie B e i campionati esteri, con un costo di 19,99 euro al mese oppure di 13,99 euro al mese per 12 mesi; c’è anche il piano annuale da 129 euro
  • MyClubPass, per seguire tutte le partite della propria squadra del cuore, con un costo di 29,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 329 euro con il piano annuale (non c’è una versione mensile)
  • Full, per accedere a tutto il catalogo, con un costo di 44,99 euro al mese oppure 34,99 euro al mese per 12 mesi; c’è anche il piano annuale da 359 euro
  • Family, per accedere a tutto il catalogo da due dispositivi in contemporanea anche utilizzando connessioni diverse, con un costo di 69,99 euro al mese oppure 59,99 euro al mese per 12 mesi; c’è anche il piano annuale da 599 euro

Da segnalare anche Sports, che include tutti i contenuti di DAZN ma senza il calcio, con un costo di 14,99 euro al mese oppure 11,99 euro al mese per 12 mesi o ancora con un costo annuale di 99 euro

Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto.

Accedi qui alle offerte DAZN »

DAZN con TIMVISION: ecco l’offerta

Per vedere DAZN è possibile anche scegliere uno dei piani TIMVISION. Tra le opzioni disponibili troviamo:

  • TIMVISION con DAZN Full e Amazon Prime: il costo è di 29,99 euro al mese per 6 mesi, poi 34,99 euro al mese
  • TIMVISION Gold con DAZN Full, Amazon Prime, Netflix e Disney Plus (piani Standard con pubblicità e possibilità di passare ai piani senza pubblicità): il costo è di 39,99 euro al mese per 6 mesi, poi 44,99 euro al mese

Le offerte sono disponibili di seguito:

Attiva qui l’offerta di TIMVISION»

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
DAZN presenta il Pass Giornata: come funziona, quanto costa e chi può attivarlo
DAZN
angle-right
Gli iPhone 17 diventano più convenienti con l’offerta a rate di TIM per il Natale 2025
Telefonia Mobile
angle-right
Tassi in aumento a causa dell’inflazione? Cosa può cambiare per i risparmiatori
Conti deposito
angle-right
Conto Credem Link con 200€ in Buoni Amazon in regalo: ecco l’offerta di dicembre 2025
Conti Correnti
angle-right
Passa a Iliad: ecco l’offerta per il Natale 2025 con Giga extra per l’estero
Iliad
angle-right
Conto Deposito di Cherry Bank: ora con interessi al 3,5% per 60 mesi
Conti deposito
angle-right
Luce e gas a prezzo fisso: la soluzione per evitare i rincari in inverno?
Energia
angle-right
Nuova offerta Kena: 300 GB a meno di 6 euro con questa limited edition
Kena Mobile
angle-right
Passa a PosteMobile a meno di 5 euro al mese: ecco l’offerta da scegliere
Postemobile
angle-right
Conto Crédit Agricole: a dicembre 2025 con canone zero e fino a 800€ in Buoni Amazon
Conti Correnti
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a dicembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a dicembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di dicembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Cosa succede se non si ricarica KENA mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Come aumentare Giga con Iliad?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.