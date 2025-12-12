DAZN ha annunciato la disponibilità del nuovo Pass Giornata , un nuovo servizio pay per view che consente di seguire tutte le partite di una singola giornata del campionato di Serie A . Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

DAZN presenta il Pass Giornata: come funziona, quanto costa e chi può attivarlo

La gamma di offerte DAZN si arricchisce con il debutto del Pass Giornata. Si tratta di un nuovo servizio pay per view, attivabile direttamente dalla sezione Il mio account di DAZN, che consente di “sbloccare” l’accesso a tutte le partite di una singola giornata di Serie A, anche se queste sono distribuite su più giorni. Il Pass Giornata, però, non è per tutti ma è attivabile solo da alcuni già clienti DAZN.

Accedi qui alle offerte DAZN »

Cos’è e chi può attivare il Pass Giornata di DAZN

Il Pass Giornata è un servizio opzionale che permette di sbloccare la visione di tutte le partite di un turno di Serie A. Si tratta di una novità che sarà disponibile a partire dalla 15° giornata del campionato, in programma questo week end.

Per accedere a questo Pass, però, è necessario avere già un abbonamento DAZN attivo. Il servizio, infatti, è accessibile ai clienti con:

MyClubPass , il piano in abbonamento che permette di seguire tutte le partite di una sola squadra

, il piano in abbonamento che permette di seguire tutte le partite di una sola squadra Goal, il piano in abbonamento che consente di seguire 3 partite per turno di Serie A (quelle in co-esclusiva con Sky) e le partite di Serie B

Di conseguenza, chi ha uno di questi due piani e intende seguire una o più partite non incluse nel proprio abbonamento potrà attivare il Pass Giornata andando in Il mio account > Servizi aggiuntivi > Pay per view.

Quanto costa il Pass Giornata

Il Pass Giornata di DAZN costa 19,99 euro una tantum, senza alcun vincolo. Il costo del Pass viene addebitato subito, al momento della richiesta di attivazione, utilizzando il metodo di pagamento registrato nel proprio account. Una volta attivato, gli utenti potranno subito accedere ai contenuti inclusi e, quindi, seguire le partite della giornata a cui fa riferimento il Pass.

Le offerte DAZN

Per accedere a DAZN sono disponibili diversi piani. Per quanto riguarda la Serie A, in particolare, è possibile puntare su:

Goal , con 3 partite di Serie A per turno, la Serie B e i campionati esteri, con un costo di 19,99 euro al mese oppure di 13,99 euro al mese per 12 mesi; c’è anche il piano annuale da 129 euro

, con 3 partite di Serie A per turno, la Serie B e i campionati esteri, con un costo di 19,99 euro al mese oppure di 13,99 euro al mese per 12 mesi; c’è anche il piano annuale da 129 euro MyClubPass , per seguire tutte le partite della propria squadra del cuore, con un costo di 29,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 329 euro con il piano annuale (non c’è una versione mensile)

, per seguire tutte le partite della propria squadra del cuore, con un costo di 29,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 329 euro con il piano annuale (non c’è una versione mensile) Full , per accedere a tutto il catalogo, con un costo di 44,99 euro al mese oppure 34,99 euro al mese per 12 mesi; c’è anche il piano annuale da 359 euro

, per accedere a tutto il catalogo, con un costo di 44,99 euro al mese oppure 34,99 euro al mese per 12 mesi; c’è anche il piano annuale da 359 euro Family, per accedere a tutto il catalogo da due dispositivi in contemporanea anche utilizzando connessioni diverse, con un costo di 69,99 euro al mese oppure 59,99 euro al mese per 12 mesi; c’è anche il piano annuale da 599 euro

Da segnalare anche Sports, che include tutti i contenuti di DAZN ma senza il calcio, con un costo di 14,99 euro al mese oppure 11,99 euro al mese per 12 mesi o ancora con un costo annuale di 99 euro

Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto.

Accedi qui alle offerte DAZN »

DAZN con TIMVISION: ecco l’offerta

Per vedere DAZN è possibile anche scegliere uno dei piani TIMVISION. Tra le opzioni disponibili troviamo:

TIMVISION con DAZN Full e Amazon Prime: il costo è di 29,99 euro al mese per 6 mesi , poi 34,99 euro al mese

con e il costo è di , poi 34,99 euro al mese TIMVISION Gold con DAZN Full, Amazon Prime, Netflix e Disney Plus (piani Standard con pubblicità e possibilità di passare ai piani senza pubblicità): il costo è di 39,99 euro al mese per 6 mesi, poi 44,99 euro al mese

Le offerte sono disponibili di seguito:

Attiva qui l’offerta di TIMVISION»

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’

« notizia precedente Gli iPhone 17 diventano più convenienti con l’offerta a rate di TIM per il Natale 2025 notizia successiva »