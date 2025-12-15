- L'app regala la visione in contemporanea su 4 dispositivi connessi a 2 reti differenti fino al 31/12/25
DAZN per questo Natale regala ad alcuni utenti selezionati la visione in contemporanea su 4 dispositivi differenti collegati a 2 reti differenti fino alla fine dell'anno. Scopri come attivare la promozione
DAZN propone un regalo imperibile per Natale riservato ad alcuni suoi già abbonati, che ora possono usufruire gratuitamente della visione in contemporanea su due dispositivi collegati anche a reti differenti fino al 31/12/25. L’app di streaming a partire dalla fine di novembre ha inviato una comunicazione dedicata ai clienti interessati dalla promozione con oggetto “Natale arriva in anticipo: guarda DAZN su due reti diverse!”.
La promozione di DAZN per vedere tutti i contenuti sportivi della piattaforma anche collegati a due reti differenti è rivolta in particolare a coloro che hanno attivo un piano DAZN Full, che invece prevedere la visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi alla stessa rete Internet della propria abitazione. Il singolo dispositivo, invece, può essere utilizzato dove si vuole. La funzione prevista dalla promozione natalizia di DAZN, già proposta anche l’anno scorso, è già inclusa nel piano DAZN Family.
Il passaggio alla visione in contemporanea su 4 dispositivi collegati a 2 reti differenti avviene in automatico, gratuitamente e senza costi aggiuntivi per i clienti interessati dalla promozione. “Per tutto il periodo, – spiega DAZN nella comunicazione dedicata – mentre un membro della tua famiglia si gode un evento live in salotto, tu potrai seguire la stessa partita o un altro contenuto su un altro dispositivo, anche se sei fuori casa e connesso a una rete diversa”.
A partire dall’1/1/26 la funzione in promozione verrà disattivata automaticamente. Dopo tale data potete però acquistare un “utente aggiuntivo” dall’Area Personale del vostro account di DAZN e ottenere la visione in contemporanea su 2 reti differenti al costo aggiuntivo di 25 euro al mese.
Se ancora non siete clienti di DAZN potete oggi scegliere tra i seguenti abbonamenti:
DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.
DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno (pari a circa 28 euro al mese).
DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 44,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (180 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.
DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (119 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.
DAZN Goal include:
Con DAZN Full sono inclusi i seguenti contenuti:
DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.
Con DAZN Family avete già inclusa la visione su 4 dispositivi in contemporanea collegati a 2 reti differenti in promozione fino al 31/12/25 per alcuni già clienti selezionati.
I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente sui canali 214 e 215. Per attivare l’opzione DAZN su Sky basta accedere alla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account“. Il prezzo è di 10 euro al mese.
DAZN è incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION, disponibili per i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Potete quindi attivare le offerte di TIMVISION per risparmiare oltre il 50% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming. Altrimenti si può utilizzare una carta di credito. Nel caso in cui abbiate già attivo un account a una delle app di streaming incluse nelle promozioni, potrete comunque comunque continuarli a utilizzarli senza problemi.
Ecco quindi le offerte di TIMVISION con DAZN incluso disponibili fino al 12/1/26, salvo eventuali proroghe:
I prezzi sono i sono i seguenti:
Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
I prezzi per TIMVISION Family S sono i sono i seguenti:
I prezzi per TIMVISION Family M sono i sono i seguenti:
I prezzi per TIMVISION Family L sono i sono i seguenti:
Si risparmia fino all’81% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
I prezzi sono i seguenti:
Si risparmia fino al 43% nei primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.
Il TIMVISION Box è incluso nell’abbonamento e la spedizione è gratis. Lo riceverete direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.
TIMVISION vi permette di noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e avete inclusa la visione di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come The Surfer o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. Attivando una delle offerte di TIMVISION avete quindi la possibilità di risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come The Boys, Gen V e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
Nel caso in cui non siate pienamente soddisfatti della vostra offerta, potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore ai seguenti prezzi: