DAZN anticipa il Natale: upgrade gratuito a Family per dicembre 2025 con la nuova promo Pass Giornata

DAZN
di Matteo Testa

DAZN per questo Natale regala ad alcuni utenti selezionati la visione in contemporanea su 4 dispositivi differenti collegati a 2 reti differenti fino alla fine dell'anno. Scopri come attivare la promozione

La promozione di DAZN per i già clienti a dicembre 2025
  1. L'app regala la visione in contemporanea su 4 dispositivi connessi a 2 reti differenti fino al 31/12/25


DAZN propone un regalo imperibile per Natale riservato ad alcuni suoi già abbonati, che ora possono usufruire gratuitamente della visione in contemporanea su due dispositivi collegati anche a reti differenti fino al 31/12/25. L’app di streaming a partire dalla fine di novembre ha inviato una comunicazione dedicata ai clienti interessati dalla promozione con oggetto “Natale arriva in anticipo: guarda DAZN su due reti diverse!”.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV e poi attivare comodamente online la soluzione che meglio si adatta ai vostri gusti e interessi.

DAZN regala la visione in contemporanea su reti differenti: come accedere alla promozione di dicembre 2025

Promozione DAZN Dettagli
Cosa cambia
  • visione in contemporanea su dispositivi connessi a reti differenti (la stessa funzione è inclusa in DAZN Family)
  • la funzione si attiva in automatico dopo aver effettuato l’access all’account
  • la disattivazione è automatica alla scadenza dell’1/1/26
  • in seguito potete attivare l’opzione “utente aggiuntivo” a 25 €/mese
Chi può attivarla
  • solo alcuni clienti selezionati che hanno ricevuto la comunicazione personalizzata

La promozione di DAZN per vedere tutti i contenuti sportivi della piattaforma anche collegati a due reti differenti è rivolta in particolare a coloro che hanno attivo un piano DAZN Full, che invece prevedere la visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi alla stessa rete Internet della propria abitazione. Il singolo dispositivo, invece, può essere utilizzato dove si vuole. La funzione prevista dalla promozione natalizia di DAZN, già proposta anche l’anno scorso, è già inclusa nel piano DAZN Family.

Il passaggio alla visione in contemporanea su 4 dispositivi collegati a 2 reti differenti avviene in automatico, gratuitamente e senza costi aggiuntivi per i clienti interessati dalla promozione. “Per tutto il periodo,  – spiega DAZN nella comunicazione dedicata – mentre un membro della tua famiglia si gode un evento live in salotto, tu potrai seguire la stessa partita o un altro contenuto su un altro dispositivo, anche se sei fuori casa e connesso a una rete diversa”.

A partire dall’1/1/26 la funzione in promozione verrà disattivata automaticamente. Dopo tale data potete però acquistare un “utente aggiuntivo” dall’Area Personale del vostro account di DAZN e ottenere la visione in contemporanea su 2 reti differenti al costo aggiuntivo di 25 euro al mese.

Le offerte di DAZN a dicembre 2025

Le offerte di DAZN Costi Servizi inclusi
DAZN Goal
  • 13,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 19,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 129 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete
  • 3 partite di Serie A per giornata e gli highlights di tutti gli incontri, tutta la Serie BTK, calcio femminile
DAZN MyClubPass
  • 29,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 329 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete
  • tutte le partite di Serie A della propria squadra del cuore, gli highlights di tutte le partite di Serie A e gli approfondimenti
DAZN Full
  • 34,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 44,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 359 €/anno
 
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse
  • tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport
DAZN Family
  • 59,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 69,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 599 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse
  • tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport

Se ancora non siete clienti di DAZN potete oggi scegliere tra i seguenti abbonamenti:

DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.

DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno (pari a circa 28 euro al mese).

DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 44,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (180 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.

DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (119 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.

DAZN Goal include:

  • 3 partite di Serie A per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione
  • tutta la Serie BTK, compresi playoff e playout
  • tutti gli Highlights di Serie A
  • La Liga
  • il calcio femminile con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League
  • una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

Con DAZN Full sono inclusi i seguenti contenuti:

  • tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)
  • tutta la Serie BTK
  • Europa League
  • i migliori incontri della Conference League
  • La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic
  • FA CUP, Carabao Cup e Community Shield
  • calcio femminile
  • una selezione di partite di NFL
  • basket italiano ed europeo (Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League)
  • boxe, UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing
  • freccette
  • i canali tematici di Juventus, Inter, Roma, Lazio e Milan
  • Eurosport
  • Serie A Elite di rugby
  • Redbull TV
  • programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.

Con DAZN Family avete già inclusa la visione su 4 dispositivi in contemporanea collegati a 2 reti differenti in promozione fino al 31/12/25 per alcuni già clienti selezionati.

I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente sui canali 214 e 215. Per attivare l’opzione DAZN su Sky basta accedere alla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account“. Il prezzo è di 10 euro al mese.

DAZN con TIMVISION: le offerte di dicembre 2025

Le offerte TIMVISION con DAZN Costi Servizi inclusi
TIMVISION Family S/M/L
  • a partire da 7 €/mese per 12 mesi, poi 14,99 €/mese
  • a partire da 20,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole
  • fino all’81% di risparmio per i primi 6 mesi
  • TIMVISION
  • DAZN Goal
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità
TIMVISION con DAZN e Prime
  • 29,99 €/mese per 6 mesi, poi 34,99 €/mese con DAZN Full
  • 49,99 €/mese per 6 mesi, poi 59,99 €/mese con DAZN Family
  • 44,99 €/mese con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole
  • 29,99 €/mese con MyClubPass
  • fino al 46% di risparmio nei primi 6 mesi
  • TIMVISION
  • DAZN Full/Family/MyClubPass
  • Infinity+
  • Amazon Prime con pubblicità
TIMVISION Gold/Plus
  • 39,99 €/mese per 6 mesi, poi 44,99 €/mese con DAZN Full
  • 59,99 €/mese per 6 mesi, poi 69,99 €/mese con DAZN Family
  • 56,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole
  • fino al 43% di risparmio per i primi 6 mesi
  • TIMVISION
  • DAZN Full o Family
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità

DAZN è incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION, disponibili per i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Potete quindi attivare le offerte di TIMVISION per risparmiare oltre il 50% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming. Altrimenti si può utilizzare una carta di credito. Nel caso in cui abbiate già attivo un account a una delle app di streaming incluse nelle promozioni, potrete comunque comunque continuarli a utilizzarli senza problemi.

Ecco quindi le offerte di TIMVISION con DAZN incluso disponibili fino al 12/1/26, salvo eventuali proroghe:

TIMVISION con DAZN e Prime

  • TIMVISION
  • DAZN (Full/Family/MyClubPass)
  • Infinity+
  • Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i sono i seguenti:

  • 29,99 euro al mese per 6 mesi, poi 34,99 euro al mese, con DAZN Full, pari a 389,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 419,88 euro
  • 49,99 euro al mese per 6 mesi, poi 59,99 euro al mese, con DAZN Family, pari a 659,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 719,88 euro
  • 29,99 euro al mese con DAZN MyClubPass pari a 359,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate.
  • 44,99 euro al mese con DAZN Full e possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION Family S/M/L

  • TIMVISION
  • DAZN Goal
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità (solo Family M e L)
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità (solo Family L)

I prezzi per TIMVISION Family S sono i sono i seguenti:

  • 7 euro al mese per 6 mesi, poi 14,99 euro al mese pari a 131,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 179,88 euro
  • 20,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

I prezzi per TIMVISION Family M sono i sono i seguenti:

  • 10 euro al mese per 6 mesi, poi 17,99 euro al mese pari a 167,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 215,88 euro
  • 23,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

I prezzi per TIMVISION Family L sono i sono i seguenti:

  • 12 euro al mese per 6 mesi, poi 19,99 euro al mese pari a 191,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 239,88 euro
  • 25,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino all’81% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION Gold/Gold Plus

  • TIMVISION
  • DAZN Full/Family
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i seguenti:

  • 39,99 euro al mese per 6 mesi, poi 44,99 euro al mese, con DAZN Full, pari a 509,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 539,88 euro
  • 59,99 euro al mese per 6 mesi, poi 69,99 euro al mese, con DAZN Family, pari a 779,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 839,88 euro
  • 56,99 euro al mese con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino al 43% nei primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.

Il TIMVISION Box è incluso nell’abbonamento e la spedizione è gratis. Lo riceverete direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.

TIMVISION vi permette di noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e avete inclusa la visione di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come The Surfer o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. Attivando una delle offerte di TIMVISION avete quindi la possibilità di risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come The Boys, Gen V e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Nel caso in cui non siate pienamente soddisfatti della vostra offerta, potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore ai seguenti prezzi:

  • Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese
  • Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese
  • Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese
  • Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese
  • DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese
  • Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi, poi 9,99 euro al mese
  • Paramount+ con primo mese gratis, poi 7,99 euro al mese
Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

