Iliad ha introdotto una nuova e molto interessante novità per i suoi clienti convergenti. Con l’iniziativa Iliadclub lanciata l’11 dicembre coloro che hanno attiva un’offerta fibra e contestualmente un piano di telefonia mobile dell’operatore low cost possono invitare fino a 4 altre SIM/eSIM di amici e parenti per ottenere un aumento del traffico dati incluso fino a 600 GB al mese utilizzabili in Italia per ognuno dei membri del “club”.

Se state cercando un’offerta mobile a basso prezzo, cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori proposte dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Iliadclub: come funziona la nuova iniziativa lanciata a dicembre 2025

Iliadclub Dettagli Come funziona fino a 600 GB in 5G fino a 2 Gbps in Italia e 30 GB in roaming in Ue per ogni SIM collegata alla fibra in base al canone dell’offerta

si possono aggiungere fino a 5 SIM (4 + quella principale)

(4 + quella principale) potete gestire le SIM collegate dall’ Area Personale Fibra

in caso di rimozione o cancellazione si passerà a un piano fino a 300 GB in 5G alla massima velocità a partire da 9,99 €/mese Chi può attivare il servizio clienti convergenti con fibra a prezzo scontato abbinata a un’offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico

Innanzitutto bisogna ricordare che i clienti di Iliad con attiva un’offerta mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito possono accedere al “vantaggio Fibra + Mobile” che prevede uno sconto in convergenza sul canone mensile per la rete fissa.

Con Iliadclub potete invitare fino a 4 ulteriori di SIM Iliad per sbloccare l’opzione per avere Giga aggiuntivi in Italia e in roaming in Ue per tutte le SIM del “club”. Per accedere all’iniziativa i clienti convergenti dovranno collegare alla rete fissa almeno una seconda SIM.

Nel dettaglio potete gestire il vostro Iliadclub dall’Area Personale Fibra sul sito. Per aggiungere nuovi membri dovrete inserire il numero di telefono della SIM Iliad del vostro amico o conoscente (anche appena attivata) da collegare alla rete fissa. Le SIM possono essere intestate anche a persone fisiche diverse. A questo punto chi avete invitato dovrà confermare la volontà di entrare nell’Iliadclub tramite il link ricevuto.

Chi ha creato l’Iliadclub gestirà un unico metodo di pagamento per tutte le utenze ad esso collegate ma verrà mantenuta la stessa scadenza per il rinnovo delle singole offerte.

L’aumento dei Giga sarà quindi valido a partire dal rinnovo successivo all’attivazione di Iliadclub per tutte le SIM collegate al metodo di pagamento automatico della fibra con un canone di 9,99 euro o 11,99 euro al mese. L’operatore low cost applicherà poi un cambio automatico verso le seguenti tariffe dedicate:

con offerta con costo minore o uguale a 9,99 euro al mese si passerà a un’offerta con minuti e SMS illimitati più 500 GB in 5G fino a 2 Gbps validi in Italia e 25 GB in roaming in Ue a 9,99 euro al mese

si passerà a un’offerta con minuti e SMS illimitati più fino a 2 Gbps validi in Italia e in roaming in Ue a con offerta da 11,99 euro al mese si passerà a un’offerta con minuti e SMS illimitati più 600 GB in 5G fino a 2 Gbps validi in Italia e 30 GB in roaming in Ue a 11,99 euro al mese

In una nota Iliad ha voluto sottolineare che con Iliadclub ha deciso di proporre un bundle di Gigabyte con una soglia definita e dichiarata in modo chiaro e netto, al contrario di altri operatori che prevedono offerte con “Giga illimitati” ma a cui sono comunque applicate delle limitazioni.

“Nel mercato si parla spesso di offerte con “GIGA illimitati”, ma non è realmente così. – si legge nella nota dell’operatore low cost – Dietro a questo claim ci sono offerte con limiti tecnici, soglie nascoste o riduzioni di velocità non sempre comunicate con chiarezza, rendendo difficile comprendere l’effettiva quantità di dati disponibili. Iliad, invece, parla sempre chiaro: il traffico dati incluso è dichiarato in modo semplice e trasparente, senza condizioni nascoste“.

I clienti mobile che entrano nel gruppo non hanno vincoli e possono uscire in qualsiasi momento. In questo caso si attiverà in automatico una delle seguenti tariffe:

con offerta Iliadclub a 9,99 euro al mese si passerà a un piano con minuti e SMS illimitati più 250 GB in 5G fino a 2 Gbps validi in Italia e 25 GB in roaming in Ue a 9,99 euro al mese

si passerà a un piano con minuti e SMS illimitati più fino a 2 Gbps validi in Italia e in roaming in Ue a con offerta Iliadclub a 11,99 euro al mese si passerà a un piano con minuti e SMS illimitati più 300 GB in 5G fino a 2 Gbps validi in Italia e 30 GB in roaming in Ue a 11,99 euro al mese

In caso di rimozione o uscita dall’Iliadclub oltre al cambio di offerta verrà attivato in automatico il pagamento manuale, che potrete comunque modificare in qualsiasi momento dall’Area Personale Mobile.

Se vengono rimosse tutte le SIM mobile che compongono l’Iliadclub, invece, la SIM associata al vantaggio per i clienti convergenti perderà il beneficio dei Giga aggiuntivi e quindi, a partire dal primo rinnovo utile, passerà a 250 GB in 5G in caso di offerta Iliadclub a 9,99 euro al mese o 300 GB in 5G con tariffa Iliadclub da 11,99 euro al mese. Lo sconto sulla fibra rimarrà comunque attivo.

“Fin dal primo giorno abbiamo voluto creare un rapporto sincero e di fiducia con i nostri utenti. In questi anni la nostra community è cresciuta grazie alle persone soddisfatte che spontaneamente hanno consigliato la rete e le offerte Iliad ai loro amici e familiari. Con Iliadclub vogliamo restituire un beneficio concreto alle persone che tutti i giorni ci scelgono“, ha commentato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad Italia.

Fibra più mobile con Iliad: l’offerta di dicembre 2025

IliadBox Dettagli Costi 25,99 €/mese

21,99 €/mese con attivo un piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico Servizi inclusi connessione illimitata fino a 5 Gbps in FTTH EPON

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

Per creare il vostro IliadClub dovete essere clienti dell’operatore low cost per la rete fissa e il mobile. Con IliadBox avete inclusi:

connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

Il prezzo è di 25,99 euro al mese per sempre o 21,99 euro al mese per sempre con attivo un piano mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 29/12/25.

Per accedere allo sconto per clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale per la rete fissa più il piano mobile mobile è quindi a partire da 31,98 euro al mese per sempre.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

In alternativa potete attivare IliadBox Super al prezzo scontato di 29,99 euro al mese per sempre, invece di 34,99 euro al mese, in convergenza con un piano mobile. Rispetto all’offerta di base sono inclusi anche 2 Wi-Fi Extender, una saponetta Wi-Fi con SIM dati con 350 GB in 4G utilizzabili in Italia, McAfee Multi Access e 6 mesi gratis di abbonamento a Le Chat Pro di Mistral AI. Il prezzo totale per l’offerta convergente è a partire da 39,98 euro al mese per sempre.

Se ancora non siete clienti di Iliad per la telefonia mobile, le due offerte attualmente disponibili che vi permettono di accedere alla “vantaggio Fibra + Mobile” sono le seguenti:

TOP 250 Plus include minuti e SMS illimitati e 250 GB in 5G fino a 2 Gbps più 25 GB per navigare in roaming in Ue e Uk. Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’installazione è di 9,99 euro una tantum. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15.00 del 15/1/26.

Attiva TOP 250 Plus di Iliad »

TOP 300 Plus include minuti e SMS illimitati e 300 GB in 5G fino a 2 Gbps più 30 GB per navigare in roaming in Ue e Uk. Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’installazione è di 9,99 euro una tantum. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15.00 del 15/1/26.

Attiva TOP 300 Plus di Iliad »

Nelle offerte è incluso anche il servizio VoLTE (Voice over LTE), che vi permette di chiamare con audio di altissima qualità anche mentre utilizzate le app e in contemporanea navigate su Internet.

Iliad consente di navigare in 4G/4G+ con una copertura superiore al 99% della popolazione. La sua rete 5G garantire invece una velocità fino a 2 Gbps in download in oltre 7.000 Comuni.

Iliad blocca in automatico la connessione a Internet quando avete esaurito il traffico dati incluso nella vostra offerta per evitare spese non richieste. Potete però riprendere a navigare quando volete attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” al costo di 90 cent ogni 100 MB.

Se invece avete esaurito i Gigabyte dedicati al roaming in Ue e Regno Unito, si applica la tariffazione extrasoglia di 0,1586 cent per MB.

Infine, in caso di credito insufficiente per il rinnovo dell’offerta, viene attivata automaticamente la tariffa base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

Attivando le offerte sopracitate entro il 31/3/26 potrete poi partecipare a un concorso con in palio ogni mese i biglietti VIP con hospitality (ove presente) per vedere le partite della vostra squadra del cuore di Serie A Enilive. Entro il 10/4/26 potete vincere anche la finale di Coppa Italia Frecciarossa.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

« notizia precedente DAZN anticipa il Natale: upgrade gratuito a Family per dicembre 2025 notizia successiva »