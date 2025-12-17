- Sono inclusi minuti illimitati e 150 GB a 4,95 €/mese
- Opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese ma con primo mese gratis
Passa a Optima Mobile per avere minuti illimitati e 150 GB a meno di 5 euro al mese con la promozione di Natale. Scopri come attivarla e passare al 5G alla massima velocità aggiungendo meno di 2 euro al mese
Optima Mobile come altri operatori di telefonia mobile in occasione del Natale ha deciso di riproporre una delle sue offerte Flash più interessanti. Chi passa a Optima Mobile ha ancora pochi giorni per attivare una promozione con inclusi minuti illimitati e 150 GB a meno di 5 euro al mese. Non solo, il contributo per l’attivazione è scontato e aggiungendo meno di 2 euro al mese avete inclusa anche la connettività in 5G.
|Super Mobile 150 Limited Edition
|Dettagli
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|Chi può attivarla
Chi passa a Optima Mobile entro il 19/12/25 può attivare Super Mobile 150 Limited Edition, già proposta durante il Black Friday, con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 4G al prezzo di 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro una tantum, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis.
Optima Mobile in deroga all’applicazione del Roaming Like At Home (RLAH) ai sensi della delibera AGCOM n. 182/25/CONS è autorizzato ad applicare un sovrapprezzo per la navigazione nei Paesi Ue una volta consumato 1 GB di traffico dati dedicato per l’estero.
Chi passa a Optima Mobile e non vuole perdere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.
Optima Mobile si appoggia alla rete di Vodafone permettendo ai suoi clienti di navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload con una copertura quasi totale del territorio italiano. Potete poi attivare l’opzione 5G già in fase di acquisto online per navigare in 5G fino 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 1,95 euro al mese ma con primo mese gratis.
Con Porta un amico avete la possibilità di ricevere una ricarica da 5 euro per voi e per ogni conoscente che passa a Optima Mobile attivando online l’offerta dell’operatore low cost utilizzando il vostro codice in fase di acquisto.
Chi passa a Optima Mobile può anche aggiungere i seguenti servizi:
|Offerte convenienti
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|CoopVoce EVO 10
|Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile
|Spusu 10
|Very 4,99 di Very Mobile
ho. 5,95 di ho. Mobile
|5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile
Oggi con meno di 6 euro al mese potete facilmente trovare un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB, anche con attivazione gratis.
L’offerta di CoopVoce costa 4,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione, che comprende anche SIM e spedizione, è di 10 euro. Altrimenti potete ritirare la SIM personalmente presso uno dei 900 punti vendita di Coop oppure richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. L’operatore consente poi di effettuare la verifica dell’identità con SPID.
I nuovi clienti di CoopVoce possono utilizzare da subito tutti i Giga inclusi nell’offerta per navigare in roaming in Ue eUk durante i primi 30 giorni di permanenza all’estero. Dopo un mese si hanno a disposizione 8 GB in Europa. Superata questa soglia è possibile continuare a navigare in Europa a 16 cent/MB fino al successivo rinnovo del piano.
Il servizio Autoricarica con la spesa converte in automatico tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa al supermercato in ricariche telefoniche .
L’offerta di PosteMobile costa 4,95 euro al mese, invece di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, a cui aggiungere altri 10 euro di ricarica comprensiva del primo canone. La spedizione della SIM è gratis. La promozione è disponibile, salvo proroghe, fino al 28/1/26.
Al costo di 3 euro al mese potete aggiungere l’opzione 5G per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con copertura in tutte le principali città italiane.
Vi ricordiamo poi che i clienti di PosteMobile passeranno sulla rete di TIM a partire dal 2026.
L’offerta di Spusu costa 4,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese.
I Giga di riserva non scadono e si possono utilizzare a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.
L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Avete incluso anche un mese in omaggio. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 7/1/26.
Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’offerta oppure richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.
Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad, TIM, WindTre o alcuni operatori virtuali selezionati come Very Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di Vodafone e Fastweb Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro.
La SIM e spedizione sono gratis ma in alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro una tantum. L’operatore consente di effettuare la verifica dell’identità con SPID.
Acquistando l’opzione ho. Il Turbo al costo di 1,29 euro al mese potete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane e in assenza di adeguata copertura in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme a vantaggi come sconti e promozioni al costo di 1,99 euro al mese.
L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre acquistandola entro il 18/12/25, salvo ulteriori proroghe. Il contributo per l’attivazione è scontato a 99 cent, invece di 9,99 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità con SPID.
Questa offerta è disponibile solo con richiesta di portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri.
Attivando l’opzione Very Full Speed 5G potete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 99 cent al mese ma con primo mese gratis. La stessa funzione è già inclusa in Very Plus insieme a Giga aggiuntivi, sconti e promozioni sempre al costo di 99 cent al mese, acquistandola entro l’8/1/26, ma con primo mese gratis.
L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Potete effettuare la verifica dell’identità anche con SPID.
Questa offerta è disponibile solo per chi attiva un nuovo numero o con richiesta di portabilità del numero da Iliad, Fastweb Mobile o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, ho. Mobile e altri.
Le prestazioni in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sono le stesse previste dalle offerte 5G “di base” di TIM.
