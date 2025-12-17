Iliad durante il Black Friday ha proposto sconti fino a 350 euro su diversi modelli di smartphone. Ora che il periodo dedicato agli acquisti pre natalizi si è concluso, l’operatore low cost permette ancora di acquistare a rate a prezzo particolarmente favorevole tutti i principali telefoni della gamma Galaxy di Samsung. L’unico a non essere scontato è Samsung Galaxy S25 FE, ovvero il modello più recente della famiglia Galaxy S25.

Smartphone a rate con Iliad: i modelli scontati a dicembre 2025

Modelli disponibili Prezzo scontato a rate con Iliad Prezzo di listino Samsung Galaxy S25 a partire da 32,87 €/mese per 24 rate 929 € Samsung Galaxy Z Flip 7

a partire da 48,29 €/mese per 24 rate 1.279 € Samsung Galaxy Z Fold 7

a partire da 87,45 €/mese per 24 rate 2.199 € Samsung Galaxy A26

a partire da 10,37 €/mese per 24 rate 319 € Samsung Galaxy A56 a partire da 16,62 €/mese per 24 rate 499 €

Potete acquistare uno smartphone a rate con Iliad direttamente sul sito dell’operatore cliccando sulla sezione “Smartphone“. Trovato il modello desiderato, nel box dedicato potrete scegliere taglio di memoria, colore e la durata del finanziamento senza anticipo e senza interessi. Nel caso dei prodotti di Samsung è disponibile un finanziamento Findomestic in 12 o 24 rate mensili con addebito su carta di credito/debito o conto corrente. La spedizione è gratis.

Se non siete ancora clienti di Iliad, cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare direttamente online la soluzione migliore per avere un nuovo smartphone a rate al prezzo più basso.

Se siete interessati alla linea top di gamma di Samsung potete scegliere tra:

Samsung Galaxy S25 da 128 GB a 789 euro in un’unica soluzione (invece di 929 euro) o 32,87 euro al mese per 24 rate o 65,75 euro al mese per 12 rate

da 128 GB a 789 euro in un’unica soluzione (invece di 929 euro) o 32,87 euro al mese per 24 rate o 65,75 euro al mese per 12 rate Samsung Galaxy S25 da 256 GB a 869 euro in un’unica soluzione (invece di 989 euro) o 36,20 euro al mese per 24 rate o 72,41 euro al mese per 12 rate

da 256 GB a 869 euro in un’unica soluzione (invece di 989 euro) o 36,20 euro al mese per 24 rate o 72,41 euro al mese per 12 rate Samsung Galaxy S25+ da 256 GB a 1.039 euro in un’unica soluzione (invece di 1.189 euro)o 43,59 euro al mese per 24 rate o 86,58 euro al mese per 12 rate

da 256 GB a 1.039 euro in un’unica soluzione (invece di 1.189 euro)o 43,59 euro al mese per 24 rate o 86,58 euro al mese per 12 rate Samsung Galaxy S25+ da 512 GB a 1.159 euro in un’unica soluzione (invece di 1.309 euro) o 48,29 al mese per 24 rate o 96,58 euro al mese per 12 rate

da 512 GB a 1.159 euro in un’unica soluzione (invece di 1.309 euro) o 48,29 al mese per 24 rate o 96,58 euro al mese per 12 rate Samsung Galaxy S25 Ultra da 256 GB a 1.299 euro in un’unica soluzione (invece di 1.499 euro) o 54,12 euro al mese per 24 rate 108,25 euro al mese per 12 rate

da 256 GB a 1.299 euro in un’unica soluzione (invece di 1.499 euro) o 54,12 euro al mese per 24 rate 108,25 euro al mese per 12 rate Samsung Galaxy S25 Ultra da 512 GB a 1.429 euro in un’unica soluzione (invece di 1.619 euro) o 59,54 euro al mese per 24 rate 119,08 euro al mese per 12 rate

da 512 GB a 1.429 euro in un’unica soluzione (invece di 1.619 euro) o 59,54 euro al mese per 24 rate 119,08 euro al mese per 12 rate Samsung Galaxy S25 Edge da 256 GB a 1.119 euro in un’unica soluzione (invece di 1.299 euro) o 46,62 euro al mese per 24 rate 93,25 euro al mese per 12 rate

Samsung Galaxy S25 Edge da 512 GB a 1.229 euro in un’unica soluzione (invece di 1.419 euro) o 51,20 euro al mese per 24 rate 102,41 euro al mese per 12 rate

Samsung Galaxy S25 FE, invece, non è disponibile in sconto ma al prezzo standard di 829 euro in un’unica soluzione o 34,54 al mese per 24 rate o 69,08 al mese per 12 rate.

Chi preferisce uno smartphone dallo schermo pieghevole può scegliere tra:

Samsung Galaxy Z Flip 7 da 256 GB a 1.159 euro in un’unica soluzione (invece di 1.279 euro) o 48,29 euro al mese per 24 rate 96,58 euro al mese per 12 rate

da 256 GB a 1.159 euro in un’unica soluzione (invece di 1.279 euro) o 48,29 euro al mese per 24 rate 96,58 euro al mese per 12 rate Samsung Galaxy Z Flip 7 da 512 GB a 1.329 euro in un’unica soluzione (invece di 1399 euro) o 55,37 euro al mese per 24 rate o 110,75 euro al mese per 12 rate

da 512 GB a 1.329 euro in un’unica soluzione (invece di 1399 euro) o 55,37 euro al mese per 24 rate o 110,75 euro al mese per 12 rate Samsung Galaxy Z Fold 7 da 256 GB a 2.099 euro in un’unica soluzione (invece di 2.199 euro) o 87,45 al mese per 24 rate o 174,91 euro al mese per 24 rate

da 256 GB a 2.099 euro in un’unica soluzione (invece di 2.199 euro) o 87,45 al mese per 24 rate o 174,91 euro al mese per 24 rate Samsung Galaxy Z Fold 7 da 512 GB a 2.219 euro in un’unica soluzione (invece di 2.319 euro) o 92,45 euro al mese per 24 rate 184,91 euro al mese per 12 rate

In alternativa sono ancora disponibili i modelli pieghevoli della precedente generazione ancora in promozione con cover in omaggio:

Samsung Galaxy Z Flip 6 da 256 GB + Flipsuite Case a 959 euro in un’unica soluzione (invece di 1.279 euro) o 39,95 euro al mese per 24 rate 79,91 euro al mese per 12 rate

da 256 GB + a 959 euro in un’unica soluzione (invece di 1.279 euro) o 39,95 euro al mese per 24 rate 79,91 euro al mese per 12 rate Samsung Galaxy Z Flip 6 da 512 GB + Flipsuite Case a 1.279 euro in un’unica soluzione (invece di 1.399 euro) o 53,29 euro al mese per 24 rate 106,58 euro al mese per 12 rate

da 512 GB + a 1.279 euro in un’unica soluzione (invece di 1.399 euro) o 53,29 euro al mese per 24 rate 106,58 euro al mese per 12 rate Samsung Galaxy Z Fold 6 da 256 GB + S Pen Case a 1.749 euro in un’unica soluzione (invece di 2.099 euro) o 72,87 euro al mese per 24 rate 145,75 euro al mese per 12 rate

Con Iliad potete acquistare a prezzo scontato anche modelli di fascia media come:

Samsung Galaxy A26 da 128 GB a 249 euro in un’unica soluzione (invece di 319 euro) o 10,37 euro al mese per 24 rate 20,75 euro al mese per 12 rate

da 128 GB a 249 euro in un’unica soluzione (invece di 319 euro) o 10,37 euro al mese per 24 rate 20,75 euro al mese per 12 rate Samsung Galaxy A26 da 256 GB a 299 euro in un’unica soluzione (invece di 369 euro) o 12,45 euro al mese per 24 rate 24,91 euro al mese per 12 rate

da 256 GB a 299 euro in un’unica soluzione (invece di 369 euro) o 12,45 euro al mese per 24 rate 24,91 euro al mese per 12 rate Samsung Galaxy A36 da 128 GB a 299 euro in un’unica soluzione (invece di 399 euro) o 12,45 euro al mese per 24 rate 24,91 euro al mese per 12 rate

da 128 GB a 299 euro in un’unica soluzione (invece di 399 euro) o 12,45 euro al mese per 24 rate 24,91 euro al mese per 12 rate Samsung Galaxy A36 da 256 GB a 369 euro in un’unica soluzione (invece di 459 euro) o 15,37 euro al mese per 24 rate 30,75 euro al mese per 12 rate

da 256 GB a 369 euro in un’unica soluzione (invece di 459 euro) o 15,37 euro al mese per 24 rate 30,75 euro al mese per 12 rate Samsung Galaxy A56 da 128 GB a 399 euro in un’unica soluzione (invece di 499 euro) o 16,62 euro al mese per 24 rate 33,25 euro al mese per 12 rate

da 128 GB a 399 euro in un’unica soluzione (invece di 499 euro) o 16,62 euro al mese per 24 rate 33,25 euro al mese per 12 rate Samsung Galaxy A56 da 256 GB a 449 euro in un’unica soluzione (invece di 549 euro) o 18,70 euro al mese per 24 rate 37,41 euro al mese per 12 rate

Infine, acquistando uno dei modelli sopracitati entro il 28/12/25 avrete in regalo una cover ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per ottenerla dovrete registrare una prova d’acquisto su Samsung Members entro il 18/1/26.

Le offerte di Iliad a dicembre 2025

Offerte Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte Giga 150 7,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+ TOP 250 Plus 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 25 GB in roaming in Ue TOP 300 Plus 11,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 30 GB in roaming in Ue Dati 350 14,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G/4G+

Iliad propone solo offerte senza vincoli né costi nascosti. Se non siete pienamente soddisfatti del vostro piano, potete cambiare tariffa gratis in qualsiasi momento, passando a una promozione con più Giga inclusi a un prezzo uguale o superiore rispetto a quella attuale, oppure richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea.

Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il proprio numero di telefono può richiedere a Iliad la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Con Iliad potete poi acquistare un’eSIM comodamente online al costo di 9,99 euro ed effettuare poi la verifica dell’identità con video identificazione.

Potete quindi scegliere tra le seguenti offerte:

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G/4G+

11 GB per navigare in roaming in Ue e Uk.

Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre.

TOP 250 Plus

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 25 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15.00 del 15/1/26.

TOP 300 Plus

minuti e SMS illimitati

300 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 30 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15.00 del 15/1/26.

Dati 350

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

3 50 GB in 4G/4G+

19 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 14,99 euro al mese fisso per sempre.

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Nelle offerte con prezzo superiore a 9,99 euro al mese avete incluso anche il servizio VoLTE, che consente di effettuare chiamate con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app in contemporanea. Di recente comunque Iliad ha avviato i test per estendere la funzione anche alle offerte con un prezzo inferiore a 9,99 euro al mese.

Iliad garantisce una copertura in 4G/4G+ superiore al 99% della popolazione. Chi ha attivato un’offerta 5G, invece, può navigare in 5G fino a 2 Gbps in download in oltre 7.000 Comuni.

Come avere uno sconto sulla fibra per i clienti di Iliad

Attivando un’offerta da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete accedere a uno sconto sulla fibra. Per ottenere il vantaggio per i clienti convergenti dovete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra SIM/eSIM dall’Area Personale Fibra.

Grazie al servizio Iliadclub, poi, potete aggiungere fino a 4 SIM di amici o parenti per avere tutti inclusi fino a 600 GB in 5G fino a 2 Gbps e 30 GB per navigare in roaming in Ue a partire da 9,99 euro al mese.

IliadBox per i già clienti mobile costa quindi 21,99 euro al mese per sempre, invece di 25,99 euro al mese, e avete inclusi:

connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino alle 10.00 del 30/12/25. Il prezzo totale per la fibra più mobile è quindi a partire da 31,98 euro al mese per sempre.

In alternativa i già clienti di Iliad per il mobile possono attivare IliadBox Super al prezzo scontato di 29,99 euro al mese per sempre, invece di 34,99 euro al mese. Rispetto all’offerta di base sono inclusi anche 2 Wi-Fi Extender, una saponetta Wi-Fi con SIM dati con 350 GB in 4G utilizzabili in Italia, McAfee Multi Access e 6 mesi gratis di abbonamento a Le Chat Pro di Mistral AI. Il prezzo totale per l’offerta convergente è a partire da 39,98 euro al mese per sempre.

