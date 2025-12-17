- Samsung Galaxy S25, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 e Galaxy A a prezzo scontato
- In regalo una cover delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
- Acquisto con finanziamento a tasso zero senza anticipo e spedizione gratis
Continuano le promozioni per l'acquisto di smartphone a rate con Iliad. Potete avere i migliori modelli Samsung Galaxy a un prezzo ancora più vantaggioso
Iliad durante il Black Friday ha proposto sconti fino a 350 euro su diversi modelli di smartphone. Ora che il periodo dedicato agli acquisti pre natalizi si è concluso, l’operatore low cost permette ancora di acquistare a rate a prezzo particolarmente favorevole tutti i principali telefoni della gamma Galaxy di Samsung. L’unico a non essere scontato è Samsung Galaxy S25 FE, ovvero il modello più recente della famiglia Galaxy S25.
|Modelli disponibili
|Prezzo scontato a rate con Iliad
|Prezzo di listino
|Samsung Galaxy S25
|
|
|
Samsung Galaxy Z Flip 7
|
|
|
Samsung Galaxy Z Fold 7
|
|
|
Samsung Galaxy A26
|
|
|Samsung Galaxy A56
|
|
Potete acquistare uno smartphone a rate con Iliad direttamente sul sito dell’operatore cliccando sulla sezione “Smartphone“. Trovato il modello desiderato, nel box dedicato potrete scegliere taglio di memoria, colore e la durata del finanziamento senza anticipo e senza interessi. Nel caso dei prodotti di Samsung è disponibile un finanziamento Findomestic in 12 o 24 rate mensili con addebito su carta di credito/debito o conto corrente. La spedizione è gratis.
Se non siete ancora clienti di Iliad, cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare direttamente online la soluzione migliore per avere un nuovo smartphone a rate al prezzo più basso.
Se siete interessati alla linea top di gamma di Samsung potete scegliere tra:
Samsung Galaxy S25 FE, invece, non è disponibile in sconto ma al prezzo standard di 829 euro in un’unica soluzione o 34,54 al mese per 24 rate o 69,08 al mese per 12 rate.
Chi preferisce uno smartphone dallo schermo pieghevole può scegliere tra:
In alternativa sono ancora disponibili i modelli pieghevoli della precedente generazione ancora in promozione con cover in omaggio:
Con Iliad potete acquistare a prezzo scontato anche modelli di fascia media come:
Infine, acquistando uno dei modelli sopracitati entro il 28/12/25 avrete in regalo una cover ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per ottenerla dovrete registrare una prova d’acquisto su Samsung Members entro il 18/1/26.
|Offerte Iliad
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|Giga 150
|
|
|TOP 250 Plus
|
|
|TOP 300 Plus
|
|
|Dati 350
|
|
Iliad propone solo offerte senza vincoli né costi nascosti. Se non siete pienamente soddisfatti del vostro piano, potete cambiare tariffa gratis in qualsiasi momento, passando a una promozione con più Giga inclusi a un prezzo uguale o superiore rispetto a quella attuale, oppure richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea.
Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il proprio numero di telefono può richiedere a Iliad la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.
Con Iliad potete poi acquistare un’eSIM comodamente online al costo di 9,99 euro ed effettuare poi la verifica dell’identità con video identificazione.
Potete quindi scegliere tra le seguenti offerte:
Giga 150
Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre.
TOP 250 Plus
Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15.00 del 15/1/26.
Attiva TOP 250 Plus di Iliad »
TOP 300 Plus
Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15.00 del 15/1/26.
Attiva TOP 300 Plus di Iliad »
Dati 350
Il prezzo è di 14,99 euro al mese fisso per sempre.
Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Nelle offerte con prezzo superiore a 9,99 euro al mese avete incluso anche il servizio VoLTE, che consente di effettuare chiamate con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app in contemporanea. Di recente comunque Iliad ha avviato i test per estendere la funzione anche alle offerte con un prezzo inferiore a 9,99 euro al mese.
Iliad garantisce una copertura in 4G/4G+ superiore al 99% della popolazione. Chi ha attivato un’offerta 5G, invece, può navigare in 5G fino a 2 Gbps in download in oltre 7.000 Comuni.
Attivando un’offerta da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete accedere a uno sconto sulla fibra. Per ottenere il vantaggio per i clienti convergenti dovete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra SIM/eSIM dall’Area Personale Fibra.
Grazie al servizio Iliadclub, poi, potete aggiungere fino a 4 SIM di amici o parenti per avere tutti inclusi fino a 600 GB in 5G fino a 2 Gbps e 30 GB per navigare in roaming in Ue a partire da 9,99 euro al mese.
IliadBox per i già clienti mobile costa quindi 21,99 euro al mese per sempre, invece di 25,99 euro al mese, e avete inclusi:
Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino alle 10.00 del 30/12/25. Il prezzo totale per la fibra più mobile è quindi a partire da 31,98 euro al mese per sempre.
Attiva IliadBox per clienti mobile »
In alternativa i già clienti di Iliad per il mobile possono attivare IliadBox Super al prezzo scontato di 29,99 euro al mese per sempre, invece di 34,99 euro al mese. Rispetto all’offerta di base sono inclusi anche 2 Wi-Fi Extender, una saponetta Wi-Fi con SIM dati con 350 GB in 4G utilizzabili in Italia, McAfee Multi Access e 6 mesi gratis di abbonamento a Le Chat Pro di Mistral AI. Il prezzo totale per l’offerta convergente è a partire da 39,98 euro al mese per sempre.