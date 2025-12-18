- DAZN Full con 10 partite su 10 per giornata a partire da 34,99 €/mese
La Serie A si avvia verso la fine del girone d’andata con il turno infrasettimanale in programma il 6/1/26. Questa sera, poi, al King Saud University Stadium di Riyad, in Arabia Saudita, si giocherà la prima semifinale di Supercoppa italiana con la partita Napoli-Milan. Venerdì 19/12/25, invece, è in programma la seconda semifinale Bologna-Inter.
Come fare per seguire la Serie A anche nel 2026? La soluzione migliore resta DAZN, che ha acquisito i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le partite di campionato fino al 2029. Non bisogna però sottovalutare le offerte di TIMVISION, che vi permettono non solo di vedere tanto sport insieme a film, serie TV e programmi ma anche di risparmiare oltre il 50% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV. Cliccando sul tasto di seguito potete avviare la comparazione e attivare poi comodamente online la soluzione più adatta ai vostri gusti.
DAZN vi permette di scegliere tra diverse tipologie di abbonamento:
DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.
DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno (pari a circa 28 euro al mese).
DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 44,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (180 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.
DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (119 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.
Di recente DAZN ad alcuni suoi già clienti ha reso disponibile gratis la visione su 2 dispositivi in contemporanea collegati a 2 reti differenti fino al 31/12/25. L’app di streaming, poi, ora consente di attivare dall’area “Il mio Account” la stessa funzione acquistando un “utente aggiuntivo” al costo di 25 euro al mese.
DAZN Goal include:
Con DAZN Full sono inclusi i seguenti contenuti:
DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.
I clienti Sky satellitare con attivo un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.
Con alcune delle offerte di TIMVISION avete incluso non solo DAZN ma anche altre app di streaming molto popolari come Netflix, Disney+ e Prime Video. Se poi avete già attivo un account per questi servizi potrete comunque continuare a utilizzarli senza problemi. Le offerte di TIMVISION sono disponibile fino al 12/1/26, salvo proroghe, per i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti si può utilizzare una carta di credito.
Potete quindi scegliere tra:
I prezzi sono i sono i seguenti:
Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
I prezzi per TIMVISION Family S sono i sono i seguenti:
I prezzi per TIMVISION Family M sono i sono i seguenti:
I prezzi per TIMVISION Family L sono i sono i seguenti:
Si risparmia fino all’81% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
I prezzi sono i seguenti:
Si risparmia fino al 43% nei primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.
Il TIMVISION Box è incluso e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.
Con TIMVISION potete non solo noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema ma avete inclusa la visione anche di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come The Surfer o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. Attivando una delle offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come The Boys, Fallout 2 e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
Se non siete soddisfatti a pieno della vostra offerta, potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore ai seguenti prezzi:
